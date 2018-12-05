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Tesla'dan Model Y ile ilgili önemli açıklama

Tesla'nın çalışanlarına gönderdiği belgelerin sızdırılması sonucunda Model Y'nin üç sıra koltuk düzenine sahip olacağı ve aracın üretim planları açığa çıkmıştı. Şirket konuyla ilgili açıklama yaptı.
5 ay
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Business Insider tarafından yayınlanan yeni bir raporda Tesla'nın önümüzedeki yıl tanıtmayı planladığı Model Y'nin geniş ailelere hitap edecek şekilde üç sıra koltuk düzenine sahip olacağı ifade edilmişti.
Tesla çalışanlarına dağıtılan ve içinde Model Y hakkında detayların yer aldığı belgeleri ele geçiren site, SUV segmentinde yer alması beklenen aracın fazladan bir koltuk sırasına sahip olacağını ortaya çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda üretim takvimini de açıklamıştı.

Tesla: Belgeler eski tarihli

Şirketten sızdırılan belgede Tesla'nın 2020 yılının Eylül ayı  itibarıyla Nevada'daki Gigafactory 1 tesisinde haftada 2.000 adet Model Y üretmeyi umduğu ve buradaki üretimi 2020 sonuna kadar haftada 7.000'e çıkarmak istediği belirtilmişti.
Ayrıca Bkz. "2018 Los Angeles Otomobil Fuarı'nda sergilenen ilgi çekici otomobiller [Galeri]"
Ayrıca elektrikli otomobil devinin 2021'in Şubat ayı itibarıyla Çin'deki Gigafactory 3 fabrikasında haftada 5.000 adet Model Y üreteceğine yönelik bilgiler de vardı. Ancak Tesla bu konuyla ilgili bir açıklama yaparak sızan belgelerdeki bilgilerin "eski tarihli" olduğunu ifade etti.
Model Y'nin 2019 yılının Mart ayında lanse edilmesi bekleniyor. Şirket muhtemelen üretim planlarını ve yeni elektrikli SUV ile ilgili merak edilen tüm detayları aynı etkinlikte kamuoyu ile paylaşacak.

https://www.businessinsider.com/tesla-internal-timeline-for-model-y-2018-11 Yorum Yaz
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CWaRRioR 5 ay en beğenilen BlackGhost12
İnşaat yapıp satmak varken, rantla işleri tıkırında götürmek varken kim neden üretsin ki zaten. Böyle bir ülkede yaşıyoruz.
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OverClocK1ng 5 ay
Sexy
S = Model S
3 = Model 3
X = Model X
Y = Model Y
nin Y harfi. Bu bitince ne yapacakları belli değil...
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BlueDay_86 5 ay
Sadece üretmekte yetmiyor bu işin öteki yanıda pazarlama olayı zaten
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yorumculuklar 5 ay
Tesla'nın bir çakallık yaptığını düşünmeye başladım artık. Aracı tasarlıyorlar, tanıtıyorlar, insanlar hemen almak istiyorlar ve reklamları çok sağlam fakat üretim konusunda hep bir sayı sıkıntıları var. Elektrikli araba yeni teknoloji vb. tamam ama kaçıncı model bu ve bahsedilen sayılar çok komik. Az sayıda üretip özel üretim kategorisinde tutup, fiyatı yüksek tutmaya çalışıyorlar gibi gelmeye başladı artık.
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haberelectro 5 ay
Batacaklar
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Guest-6B5A59FD1 5 ay haberelectro
Evet batacaklar (batmadı)
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BlackGhost12 5 ay
Otomobil üretmek bu kadar zor değil. Koca ülkeyiz bir tane otomobil üreticisi yok.
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CWaRRioR 5 ay BlackGhost12
İnşaat yapıp satmak varken, rantla işleri tıkırında götürmek varken kim neden üretsin ki zaten. Böyle bir ülkede yaşıyoruz.
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