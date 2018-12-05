Tesla'dan Model Y ile ilgili önemli açıklama

Business Insider tarafından yayınlanan yeni bir raporda Tesla'nın önümüzedeki yıl tanıtmayı planladığı Model Y'nin geniş ailelere hitap edecek şekilde üç sıra koltuk düzenine sahip olacağı ifade edilmişti.

Tesla çalışanlarına dağıtılan ve içinde Model Y hakkında detayların yer aldığı belgeleri ele geçiren site, SUV segmentinde yer alması beklenen aracın fazladan bir koltuk sırasına sahip olacağını ortaya çıkarmakla kalmayıp aynı zamanda üretim takvimini de açıklamıştı.

Tesla: Belgeler eski tarihli

Şirketten sızdırılan belgede Tesla'nın 2020 yılının Eylül ayı itibarıyla Nevada'daki Gigafactory 1 tesisinde haftada 2.000 adet Model Y üretmeyi umduğu ve buradaki üretimi 2020 sonuna kadar haftada 7.000'e çıkarmak istediği belirtilmişti.

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Ayrıca elektrikli otomobil devinin 2021'in Şubat ayı itibarıyla Çin'deki Gigafactory 3 fabrikasında haftada 5.000 adet Model Y üreteceğine yönelik bilgiler de vardı. Ancak Tesla bu konuyla ilgili bir açıklama yaparak sızan belgelerdeki bilgilerin "eski tarihli" olduğunu ifade etti.

Model Y'nin 2019 yılının Mart ayında lanse edilmesi bekleniyor. Şirket muhtemelen üretim planlarını ve yeni elektrikli SUV ile ilgili merak edilen tüm detayları aynı etkinlikte kamuoyu ile paylaşacak.

https://www.businessinsider.com/tesla-internal-timeline-for-model-y-2018-11