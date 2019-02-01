Volkswagen, efsanevi Dune Buggy modelini elektrikli konsept olarak geri getiriyor

Beach Buggy adıyla da bilinen Dune Buggy modeli, 60’lı ve 70’li yıllarda oldukça popüler bir araçtı. Efsanevi Beetle modeli baz alınarak geliştirilen araç, kapısız kabini ve büyük tekerlekleriyle dikkat çekiyordu. Bu projeyi yeniden hayata döndürecek I.D. Buggy konsepti de Beetle şasisinin mirasçısı kabul edilen MEB platformu üzerine inşa edilecek.
Diğer Volkswagen I.D. modelleri gibi ışıklandırılmış Vw logosuna sahip olan araç, yerden yüksekliği ve büyük tekerlekleriyle crossover havası yaratıyor. Geçmiş yıllarda arkadan motorlu ve arkadan itişli bir araç olan Buggy’nin, konseptin ön ve arka aksında kullanılması muhtemel elektrikli motorlar sayesinde offroad kullanımına uygun 4x4 bir araç olacağı düşünülüyor.
Volkswagen’in teaser’ını paylaştığı I.D. Buggy modelinin teknik detayları henüz açıklanmadı. Ayrıca bu konseptin seri üretim versiyonuna dönüşüp dönüşmeyeceği de şimdilik muamma. I.D. Buggy konsepti mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak. Araçla ilgili tüm detayları burada öğrenmeyi umuyoruz.
https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/the-buggy-is-back-and-now-its-electric-4614 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ne diye çöküyormuş konsepte. Pespaye herifler. Bundan 60 sene önce daha savaştan yeni çıkmış 3 kuruşa vw satarken böyle güzelliklere kaynak olabilecek şeyler yapabiliyorlardı.
Şimdi o zamandan çok ama çok daha zenginler, verebildikleri ise kaçak güreşen dizel motorlar....
Toyotası Supra diye BMW satar. Bunlarda dune buggy diye yanarlı dönerli payvon meyvesi kılıklı şeyi satmaya kalkar.
Bastır Elon reyiz bunların hakkından bir sen gelirsin...