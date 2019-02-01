Volkswagen, efsanevi Dune Buggy modelini elektrikli konsept olarak geri getiriyor

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Volkswagen, geçmişteki ikonik modellerini I.D. adını verdiği elektrikli araç ailesiyle birlikte yeniden hayata döndürüyor. Bundan iki yıl önce efsane T1 model minibüsü geleceğe uyarlayan I.D. Buzz konseptini tanıtan Alman üretici, şimdi de bir diğer efsane modeli Beetle’ı baz alan Dune Buggy modelini I.D. Buggy adıyla elektrikli bir konsept olarak geri getirmeye hazırlanıyor.

Beach Buggy adıyla da bilinen Dune Buggy modeli, 60’lı ve 70’li yıllarda oldukça popüler bir araçtı. Efsanevi Beetle modeli baz alınarak geliştirilen araç, kapısız kabini ve büyük tekerlekleriyle dikkat çekiyordu. Bu projeyi yeniden hayata döndürecek I.D. Buggy konsepti de Beetle şasisinin mirasçısı kabul edilen MEB platformu üzerine inşa edilecek.

1972 model Dune Buggy

Diğer Volkswagen I.D. modelleri gibi ışıklandırılmış Vw logosuna sahip olan araç, yerden yüksekliği ve büyük tekerlekleriyle crossover havası yaratıyor. Geçmiş yıllarda arkadan motorlu ve arkadan itişli bir araç olan Buggy’nin, konseptin ön ve arka aksında kullanılması muhtemel elektrikli motorlar sayesinde offroad kullanımına uygun 4x4 bir araç olacağı düşünülüyor.

Volkswagen’in teaser’ını paylaştığı I.D. Buggy modelinin teknik detayları henüz açıklanmadı. Ayrıca bu konseptin seri üretim versiyonuna dönüşüp dönüşmeyeceği de şimdilik muamma. I.D. Buggy konsepti mart ayındaki Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak. Araçla ilgili tüm detayları burada öğrenmeyi umuyoruz.

https://www.volkswagen-newsroom.com/en/press-releases/the-buggy-is-back-and-now-its-electric-4614