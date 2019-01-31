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Apple'da ikinci hırsızlık vakası: Otonom araç projesi çalındı

Apple'da ikinci bir çalışanın otonom araç projesiyle ilgili gizli bilgileri Çinli bir şirkete satmak üzere çaldığı bildirildi. Jizhong Chen isimli çalışanın bilgisayarında binlerce gizli dosya bulundu
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Apple'da ikinci hırsızlık vakası: Otonom araç projesi çalındı
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Apple’ın otonom araç projesinde yeniden yapılanmaya gidip 200 çalışanını işten çıkarmasının ardından peş peşe hırsızlık haberleri gelmeye başladı. ABD merkezli teknoloji devi, ikinci bir çalışanını sürücüsüz araç projesiyle ilgili gizli bilgileri çalmakla suçladı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı, FBI’ın Jizhong Chen isimli çalışanı gözaltına aldığı kaydedildi.

Bilgisayarında binlerce gizli dökümana rastlandı 

Apple tarafından belirtilene göre şirket çalışanlarından biri Jizhong Chen’i gizli çalışma alanında fotoğraf çekerken yakaladı. Çalışanın yetkililere haber vermesinin ardından şirket kendi içerisinde bir araştırma başlattı ve Chen’in kişisel bilgisayarında binlerce gizli dokümana rastladı. Bunlar arasında Apple binasının çeşitli yerlerinde çekilmiş fotoğraflar da vardı.

Çin'e uçuşundan bir gün önce yakalandı

Titizlikle yürütülen inceleme sonrası hırsızlıkla suçlanan çalışanın otonom araç çalışmaları yapan Çinli bir firmaya iş başvurusunda bulunduğu, projeye ait gizli bilgileri de bu firmaya satmak için çaldığı iddia edildi. Çin’e uçma hazırlığında olduğu anlaşılan Chen’in, Apple’ın suç duyurusunun ardından uçuşundan bir gün önce gözaltına alındığı ifade edildi.

Apple, 11 ocak’tan itibaren ücret ödemeden Chen’in görevini askıya aldı ve hem binaya hem de şirket ağına erişimini yasakladı. Fikri mülkiyetinin gizliliği ve korunmasını çok ciddiye aldığını belirten Apple, bu konuda yetkililerle iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Konuyla ilgili FBI’dan herhangi bir açıklama gelmedi.


https://www.engadget.com/2019/01/30/second-apple-employee-accused-of-stealing-self-driving-tech/ Yorum Yaz
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Tlg3 3 ay en beğenilen
Ilk resim apple mouseu gibi degil mi :D
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intel7mix 3 ay
Mouse gibi araba yapmışlar.
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Tlg3 3 ay en beğenilen
Ilk resim apple mouseu gibi degil mi :D
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Askaparta 3 ay Tlg3
Apple kendini tekrarlayıp duruyor. Fareyi büyütüp araba yapmışlar, sonra da nedense yeni çıkacak ürünler çalınır ya da sızar.
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