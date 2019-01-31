Apple'da ikinci hırsızlık vakası: Otonom araç projesi çalındı

Bilgisayarında binlerce gizli dökümana rastlandı
Apple tarafından belirtilene göre şirket çalışanlarından biri Jizhong Chen’i gizli çalışma alanında fotoğraf çekerken yakaladı. Çalışanın yetkililere haber vermesinin ardından şirket kendi içerisinde bir araştırma başlattı ve Chen’in kişisel bilgisayarında binlerce gizli dokümana rastladı. Bunlar arasında Apple binasının çeşitli yerlerinde çekilmiş fotoğraflar da vardı.
Çin'e uçuşundan bir gün önce yakalandı
Titizlikle yürütülen inceleme sonrası hırsızlıkla suçlanan çalışanın otonom araç çalışmaları yapan Çinli bir firmaya iş başvurusunda bulunduğu, projeye ait gizli bilgileri de bu firmaya satmak için çaldığı iddia edildi. Çin’e uçma hazırlığında olduğu anlaşılan Chen’in, Apple’ın suç duyurusunun ardından uçuşundan bir gün önce gözaltına alındığı ifade edildi.
Apple, 11 ocak’tan itibaren ücret ödemeden Chen’in görevini askıya aldı ve hem binaya hem de şirket ağına erişimini yasakladı. Fikri mülkiyetinin gizliliği ve korunmasını çok ciddiye aldığını belirten Apple, bu konuda yetkililerle iş birliği içerisinde çalıştıklarını söyledi. Konuyla ilgili FBI’dan herhangi bir açıklama gelmedi.
https://www.engadget.com/2019/01/30/second-apple-employee-accused-of-stealing-self-driving-tech/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle