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Volkswagen'in minibüsleri Türkiye'deki Ford fabrikalarında üretilecek

TAYSAD Başkanı Alper Kanca, gazetecilere verdiği demeçte Volkswagen ve Ford ortaklığının Türkiye'yi ilgilendiren kısmını açıkladı. Kanca: "Volkswagen Türkiye'deki Ford fabrikalarında minibüs üretecek"
4 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen'in minibüsleri Türkiye'deki Ford fabrikalarında üretilecek
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Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Ford ve Volkswagen’in ortaklık için görüştüğü geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. İki markadan da gelen açıklamalar ortaklığın ticari araçlar, otonom sürüş teknolojileri ve elektrikli araçlar üzerine şekilleneceğini gösteriyordu.

İki marka arasında yapılacak ortaklığa ticari araçların da dahil edilmesi, henüz resmi bir açıklama olmasa da Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Zira Ford’un ticari araçlarını ürettiği en önemli tesislerden biri Kocaeli’deki fabrika. Dolayısıyla yapılan ortaklık sonucu Volkswagen ticari araçlarının da Kocaeli’deki fabrikada üretilme ihtimali bulunuyor.

Volkswagen ve Ford ortaklığının Detroit Otomobil Fuarı’nda detaylarıyla birlikte açıklanması bekleniyordu. Ancak konunun Türkiye’yi ilgilendiren kısmıyla ilgili ilk açıklama TAYSAD Başkanı Alper Kanca’dan geldi. Kanca, gazetecilere yaptığı açıklamada Volkswagen’in Ford Otosan’ın Türkiye’deki fabrikalarında minibüs üreteceğini dile getirdi. Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Volkswagen ve Ford Otosan anlaştı"

"Volkswagen, minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile hemen hemen anlaşmış durumda. Bu kesin... Türkiye’de üretilen Ford Transit’lerin üretildiği fabrikalarda Volkswagen minibüsleri üretilecek. Bu birçok şeyi değiştirecek, birçok Almanın kafasındaki algıyı değiştirecek. Biraz da hükümetin özel teşvikler vermesi gerekiyor. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Türkiye’ye bir Alman otomobil fabrikası getirmemiz gerekiyor."


https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/volkswagen-turkiyede-minibus-uretecek/1363292 Yorum Yaz
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mamlamoz 4 ay en beğenilen
Ford otosan evime 2 km uzaklıkta bende sakaryadaki bir otomobil fabrikasında işciyim bu haber beni mutlu etti 1.500 yeni isci alınacağı söyleniyor ayrıca sakarya karasuda bmc fabrikasınında temelleri atıldı rekabet artıyor bu da biz otomotiv çalışanlarının isine gelecek insallah voswagen biran önce gelirde yeni istihtamlar sağlanır her nekadar avrupa ülkelerine nazaran Türkiyede isciler hakettiğini alamasada çesitliligin artması rekabetin kızışması bizi mutlu eder dilerim daha çok fabrika ülkemize gelir.
**Tabiki tank palet fabrikasının özellesmesini kınıyorum şeker fabrikalarında olduğu gibi buda yanlış bir karar umarım geri adım atılır.
Ford otosan evime 2 km uzaklıkta bende sakaryadaki bir otomobil fabrikasında işciyim bu haber beni mutlu etti 1.500 yeni isci alınacağı söyleniyor ayrıca sakar...
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eguzelor 4 ay
Volkswagen Kadroları gelirse Türkiyeye bir katkı verir Kocaeli bölgesi için güzel bir gelişme
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DH Misafiri 4 ay
Yil 2019, hala montaj sanayi yapalim kafasi... koc un onculuk ettigi montaj sanayi ortadan kalkmadan ilk 10 ekonomi arasina giremeyiz. Tum Alman arabalari Turkiye'de uretilse bile ulkeye katkisi, istihdam edilecek fabrika iscilerinin otesine gecemez...
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mamlamoz 4 ay en beğenilen
Ford otosan evime 2 km uzaklıkta bende sakaryadaki bir otomobil fabrikasında işciyim bu haber beni mutlu etti 1.500 yeni isci alınacağı söyleniyor ayrıca sakarya karasuda bmc fabrikasınında temelleri atıldı rekabet artıyor bu da biz otomotiv çalışanlarının isine gelecek insallah voswagen biran önce gelirde yeni istihtamlar sağlanır her nekadar avrupa ülkelerine nazaran Türkiyede isciler hakettiğini alamasada çesitliligin artması rekabetin kızışması bizi mutlu eder dilerim daha çok fabrika ülkemize gelir.
**Tabiki tank palet fabrikasının özellesmesini kınıyorum şeker fabrikalarında olduğu gibi buda yanlış bir karar umarım geri adım atılır.
Yanıtla +8
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basartenk 4 ay
Tok kapı sesi?
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stalag17 4 ay
FORDWAGEN
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dr20mouse 4 ay
Ford transit daha yakışıklı
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Tlg3 4 ay
Bu habere nerden geldim
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interwap 4 ay
Bir kaç sene önce Brezilya hükümeti minibüslerde otomatik fren sistemi istediği için ve transporterlar bu ülkede üretildiği için Volkswagen artık üretmeyeceğini açıklamıştı.
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yorumculuklar 4 ay
Hemen "dövlet bize töşvik versin...", birazcık da para babası holdingler taşın altına ellerini koysunlar. Her şeyi devletten beklemek yetti artık. Adamlar yasal olarak vermeleri gereken verginin %60'ı ile vergi rekortmeni olup bir de ödüllendiriliyorlar.
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neronidas 4 ay
Crafter ve Transporter artık yola kedi gibi yapışacak.
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