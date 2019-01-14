Volkswagen'in minibüsleri Türkiye'deki Ford fabrikalarında üretilecek

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Dünyanın en büyük otomotiv şirketlerinden Ford ve Volkswagen’in ortaklık için görüştüğü geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. İki markadan da gelen açıklamalar ortaklığın ticari araçlar, otonom sürüş teknolojileri ve elektrikli araçlar üzerine şekilleneceğini gösteriyordu.

İki marka arasında yapılacak ortaklığa ticari araçların da dahil edilmesi, henüz resmi bir açıklama olmasa da Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor. Zira Ford’un ticari araçlarını ürettiği en önemli tesislerden biri Kocaeli’deki fabrika. Dolayısıyla yapılan ortaklık sonucu Volkswagen ticari araçlarının da Kocaeli’deki fabrikada üretilme ihtimali bulunuyor.

Volkswagen ve Ford ortaklığının Detroit Otomobil Fuarı’nda detaylarıyla birlikte açıklanması bekleniyordu. Ancak konunun Türkiye’yi ilgilendiren kısmıyla ilgili ilk açıklama TAYSAD Başkanı Alper Kanca’dan geldi. Kanca, gazetecilere yaptığı açıklamada Volkswagen’in Ford Otosan’ın Türkiye’deki fabrikalarında minibüs üreteceğini dile getirdi. Yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Volkswagen ve Ford Otosan anlaştı"

"Volkswagen, minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile hemen hemen anlaşmış durumda. Bu kesin... Türkiye’de üretilen Ford Transit’lerin üretildiği fabrikalarda Volkswagen minibüsleri üretilecek. Bu birçok şeyi değiştirecek, birçok Almanın kafasındaki algıyı değiştirecek. Biraz da hükümetin özel teşvikler vermesi gerekiyor. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması gerekiyor. Türkiye’ye bir Alman otomobil fabrikası getirmemiz gerekiyor."

https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/volkswagen-turkiyede-minibus-uretecek/1363292