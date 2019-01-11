Yeni Toyota Supra'nın yanlışlıkla resmi tanıtım videosu paylaşıldı

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Toyota Supra efsanesinin geri dönmesine çok az bir süre kaldı. 14 Ocak Pazartesi günü tanıtılması beklenen araç şimdiye dek pek çok sızıntı ve teaser görseliyle karşımıza çıktı. Toyota Meksika ekibi ise yeni Supra’ya şimdiye kadarki en iyi bakışımızı sağlayan bir hataya imza attı. Gerçekten bir kaza mı yoksa bir pr çalışması mı bilinmez ama, ekibin Twitter hesabı üzerinden yanlışlıkla yeni Toyota Supra’nın resmi tanıtım videosu paylaşıldı.

Tahmin edebileceğiniz üzere video kısa sürede ortadan kaldırıldı. Fakat son derece hızlı davranan Jalopnik, söz konusu videodan ekran görüntüleri alarak yeni Supra’yı tanıtıma günler kala net bir şekilde görmemizi sağladı. Toyota FT-1 konseptinden esinlenen tasarımıyla geri dönen Supra efsanesi, kaslı yapısı, şık grafiklere sahip stop lambaları, belirgin spoiler’ı ve çift egzoz çıkışına ev sahipliği yapan difüzörü ile dikkat çekiyor.

BMW'nin 8 ileri otomatiğini ve altyapısını kullanacak

Yeni Toyota Supra’nın teknik detayları henüz net olmasa da, BMW’nin 8 ileri otomatiğini, motorunu ve altyapısını kullanacağı biliniyor. 3.0 litrelik sıralı altı silindirli ünitenin yeni Supra’da 340 beygir güç üreteceği söyleniyor. Aynı ünite Z4 M40i modelinde 387 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Bu değerler aracın 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlamasına imkan veriyor. Toyota ayrıca yeni Supra’nın yol tutuşu konusunda sınıfının en iyisi olacağını iddia ediyor.

Yeni Toyota Supra’nın dünya prömiyerini 14 Ocak Pazartesi günü kapılarını açacak Detroit Otomobil Fuarı’nda yapması bekleniyor. Vakti geldiğinde tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.