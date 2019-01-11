Yeni Toyota Supra'nın yanlışlıkla resmi tanıtım videosu paylaşıldı

Tahmin edebileceğiniz üzere video kısa sürede ortadan kaldırıldı. Fakat son derece hızlı davranan Jalopnik, söz konusu videodan ekran görüntüleri alarak yeni Supra’yı tanıtıma günler kala net bir şekilde görmemizi sağladı. Toyota FT-1 konseptinden esinlenen tasarımıyla geri dönen Supra efsanesi, kaslı yapısı, şık grafiklere sahip stop lambaları, belirgin spoiler’ı ve çift egzoz çıkışına ev sahipliği yapan difüzörü ile dikkat çekiyor.
BMW'nin 8 ileri otomatiğini ve altyapısını kullanacak
Yeni Toyota Supra’nın teknik detayları henüz net olmasa da, BMW’nin 8 ileri otomatiğini, motorunu ve altyapısını kullanacağı biliniyor. 3.0 litrelik sıralı altı silindirli ünitenin yeni Supra’da 340 beygir güç üreteceği söyleniyor. Aynı ünite Z4 M40i modelinde 387 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Bu değerler aracın 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlamasına imkan veriyor. Toyota ayrıca yeni Supra’nın yol tutuşu konusunda sınıfının en iyisi olacağını iddia ediyor.
Yeni Toyota Supra’nın dünya prömiyerini 14 Ocak Pazartesi günü kapılarını açacak Detroit Otomobil Fuarı’nda yapması bekleniyor. Vakti geldiğinde tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.
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Evet ben de beğenmedim yeni suprayı. Gözüme hoş görünmedi desem gayet yeterli cevap olur. Teknik analiz, terim kasmak zorunda değilim ki beğenmemek için. Futbol maçında sporcuyu da eleştiriyoruz, teknik direktör değiliz , sadece daha iyi oynayan oyunculardan referans alarak yapıyoruz.
Eski bir tasarımın yeniden ortaya çıkması deyince bir mini cooper düşünün biraz. Bence güzel referans. Spor arabalar için , bir Ford Mustang veya Ford gt40 süperspor aracın yeni üretimi çok çok çok daha özüne uygun yeniden tasarımlar.
Şimdi supraya bakıyorum , eğer resimler yanıltmıyorsa araç gt86 dan büyük değil , anca o ölçekte. Eski supra, nsz, 300zx ölçeğinde yayvan , yola kaplan gibi oturan bir tasarım yok benim gördüğüm. Bmw Z4 kadar bişey. Tasarım desen arka kısım eh işte de ön taraf, far şekli falan bir acayip. İç tasarımı konuşmak yersiz aslında ama hadi söyleyeyim , içi Bmw , direksiyon , klima tuşlar f30 , koltuk hafıza falan. Bu nedir arkadaş ? Nerede Toyota Supra nın özgün iç dizaynı nerede bu ? Bu aracın içine bindiğinizde anlayacaksınız dediğimi. Özel bir şeye binmediğinizi çok net hissettirecek. Bundan inip z4 e bin daha bile iyi hissettirecek muhtemelen.
En önemli kısım motora şanzımana gelelim. Şanzıman 8zf , motor Bmw. Eee? Hatta 2 litre 252 hp versiyonu gelecekmiş galiba.
Yani kısaca arabanın konumlandığı yerin Selefi ile uzak yakın alakası yok. Honda mesela farklı yol izledi. Eski nsx ve yeni nsx in olayı Ortada. Nsx ve supra rakipti üretildiği yıllarda. Toyota efsaneyi sürdürmeyi değil , satış yapmayı hedeflediği için nsx gibi bir efsane çıkarmak yerine ucuz yollu model yapıp satmayı hedefledi ki abd fiyatları z4 den ucuz olur bunun.
Bizim için de tek tesellisi aracın ucuz ve alınabilir rakamlarda olacağıdır. Başka hiç bir şey değil.
Edit: asıl Nissan gtr’ ı söylemeyi atlamışım. Bence efsanenin yeniden doğuşunun tam karşılığı öyle olur.
We have a New Supra Story deseymiş.
Hepsini geçtim Suprayı Supra yapan ne zamandan beri tasarımı? Gerçekten Supra sevenler bir kaç ufak turbo oynamasıyla gücü 2 katına çıktığı için sever, tasarımı için seven insan nadirdir. Eğer Supra tasarımı için beğenilse dışı modifiyeden tanınmayan Supralar fink atmazdı etrafta.
Su hale bak kargaya donmus kepaze olmus
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