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Yeni Toyota Supra'nın yanlışlıkla resmi tanıtım videosu paylaşıldı

Toyota Supra efsanesinin geri dönüş yolculuğunda pek çok sızıntı ve teaser ile karşılaştık Fakat Toyota Meksika ekibi yeni Supra'ya şimdiye kadarki en iyi bakışımızı sağladı. İşte paylaşılan video:
4 ay
14,6b
1
45
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Yeni Toyota Supra'nın yanlışlıkla resmi tanıtım videosu paylaşıldı
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Toyota Supra efsanesinin geri dönmesine çok az bir süre kaldı. 14 Ocak Pazartesi günü tanıtılması beklenen araç şimdiye dek pek çok sızıntı ve teaser görseliyle karşımıza çıktı. Toyota Meksika ekibi ise yeni Supra’ya şimdiye kadarki en iyi bakışımızı sağlayan bir hataya imza attı. Gerçekten bir kaza mı yoksa bir pr çalışması mı bilinmez ama, ekibin Twitter hesabı üzerinden yanlışlıkla yeni Toyota Supra’nın resmi tanıtım videosu paylaşıldı.

Tahmin edebileceğiniz üzere video kısa sürede ortadan kaldırıldı. Fakat son derece hızlı davranan Jalopnik, söz konusu videodan ekran görüntüleri alarak yeni Supra’yı tanıtıma günler kala net bir şekilde görmemizi sağladı. Toyota FT-1 konseptinden esinlenen tasarımıyla geri dönen Supra efsanesi, kaslı yapısı, şık grafiklere sahip stop lambaları, belirgin spoiler’ı ve çift egzoz çıkışına ev sahipliği yapan difüzörü ile dikkat çekiyor.

BMW'nin 8 ileri otomatiğini ve altyapısını kullanacak 

Yeni Toyota Supra’nın teknik detayları henüz net olmasa da, BMW’nin 8 ileri otomatiğini, motorunu ve altyapısını kullanacağı biliniyor. 3.0 litrelik sıralı altı silindirli ünitenin yeni Supra’da 340 beygir güç üreteceği söyleniyor. Aynı ünite Z4 M40i modelinde 387 beygir güç ve 500 Nm tork üretiyor. Bu değerler aracın 0-100 km/s hızlanmasını 4.4 saniyede tamamlamasına imkan veriyor. Toyota ayrıca yeni Supra’nın yol tutuşu konusunda sınıfının en iyisi olacağını iddia ediyor.

Yeni Toyota Supra’nın dünya prömiyerini 14 Ocak Pazartesi günü kapılarını açacak Detroit Otomobil Fuarı’nda yapması bekleniyor. Vakti geldiğinde tüm detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.


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TIME 4 ay en beğenilen
supra budur
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +37
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kadalt 4 ay
Keşke hiç yapmasaydınız karakteristik tasarım özelliklerinin hiç biri yok hemde hiç biri
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emptychat2 4 ay
bir efsanenin çöküşü..
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haberelectro 4 ay
araba güzel olsa da supra ruhundan uzak.
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DH Misafiri 4 ay
Hepiniz koyun gibisiniz. Neye göre beğenmediniz, ne karakteristik özelliğinden bahsediyorsunuz anlamadım. Ana tasarım hatlarını koruyarak modern bir supra yapmış adamlar. Beğenmeyelim de az farklı görünelimin peşindesiniz. Sizin şu dayanaksız sebepsiz linçlerinizi görünce adınıza ben utanıyorum. Herkes endüstriyel tasarımcı triplerine girmiş. Beğenmiyor ama sebebi yok. Tasarımı kötü ama neden.. yok. Hepiniz gerçek hayatında söyledikleri dikkate alınmayan tiplersiniz bana göre. Bunun patlamasını da buralarda yaşıyorsunuz. Bıktım heryerde sizi görmekten.
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ridleyscott 4 ay DH Misafiri
Beğenmeyen kişiye sataşmanız bence asıl sizde sorun olduğunu gösteriyor. Bir filmi milyon kişi izliyor , bir sürü beğenen veya beğenmeyen çıkıyor. Bu çok normal.
Evet ben de beğenmedim yeni suprayı. Gözüme hoş görünmedi desem gayet yeterli cevap olur. Teknik analiz, terim kasmak zorunda değilim ki beğenmemek için. Futbol maçında sporcuyu da eleştiriyoruz, teknik direktör değiliz , sadece daha iyi oynayan oyunculardan referans alarak yapıyoruz.
Eski bir tasarımın yeniden ortaya çıkması deyince bir mini cooper düşünün biraz. Bence güzel referans. Spor arabalar için , bir Ford Mustang veya Ford gt40 süperspor aracın yeni üretimi çok çok çok daha özüne uygun yeniden tasarımlar.
Şimdi supraya bakıyorum , eğer resimler yanıltmıyorsa araç gt86 dan büyük değil , anca o ölçekte. Eski supra, nsz, 300zx ölçeğinde yayvan , yola kaplan gibi oturan bir tasarım yok benim gördüğüm. Bmw Z4 kadar bişey. Tasarım desen arka kısım eh işte de ön taraf, far şekli falan bir acayip. İç tasarımı konuşmak yersiz aslında ama hadi söyleyeyim , içi Bmw , direksiyon , klima tuşlar f30 , koltuk hafıza falan. Bu nedir arkadaş ? Nerede Toyota Supra nın özgün iç dizaynı nerede bu ? Bu aracın içine bindiğinizde anlayacaksınız dediğimi. Özel bir şeye binmediğinizi çok net hissettirecek. Bundan inip z4 e bin daha bile iyi hissettirecek muhtemelen.
En önemli kısım motora şanzımana gelelim. Şanzıman 8zf , motor Bmw. Eee? Hatta 2 litre 252 hp versiyonu gelecekmiş galiba.
Yani kısaca arabanın konumlandığı yerin Selefi ile uzak yakın alakası yok. Honda mesela farklı yol izledi. Eski nsx ve yeni nsx in olayı Ortada. Nsx ve supra rakipti üretildiği yıllarda. Toyota efsaneyi sürdürmeyi değil , satış yapmayı hedeflediği için nsx gibi bir efsane çıkarmak yerine ucuz yollu model yapıp satmayı hedefledi ki abd fiyatları z4 den ucuz olur bunun.
Bizim için de tek tesellisi aracın ucuz ve alınabilir rakamlarda olacağıdır. Başka hiç bir şey değil.
Edit: asıl Nissan gtr’ ı söylemeyi atlamışım. Bence efsanenin yeniden doğuşunun tam karşılığı öyle olur.
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haylaz__ 4 ay
10 numara olmuş
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CeEr 4 ay
We need a Supra story again yerine,
We have a New Supra Story deseymiş.
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Silent Guardian 4 ay
Yorumlara bakmadan önce çok beğenmiştim, baktım ve anlam veremiyorum yazdıklarınıza. Eski Suprayı çok iyi bilmeme rağmen yeni Supra şımarık, sportif, modern bir araç diye düşündüm. Eski Suprayı modernleştirip tekrar piyasaya sürün diyenler tasarımın o dönemin teknoloji ve aerodinamik bilgisini temel alarak oluşturulduğunu unutmasınlar. Boş yaptığınızı düşünüyorum, gayet iyi bir araç olmuş.
Hepsini geçtim Suprayı Supra yapan ne zamandan beri tasarımı? Gerçekten Supra sevenler bir kaç ufak turbo oynamasıyla gücü 2 katına çıktığı için sever, tasarımı için seven insan nadirdir. Eğer Supra tasarımı için beğenilse dışı modifiyeden tanınmayan Supralar fink atmazdı etrafta.
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zultaran 4 ay Silent Guardian
Bmw motoruyla gelecek olduğu için eleştirilmiş,Suprayı supra yapan motorudur.Ben hem tasarımını beğenmedim hem bmw motoru ile gelecek olması yazık olmuş.Reno motoru filan koymamışlar bari.
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cnv_58 4 ay
Keşke adına supra demeselerdi
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ridleyscott 4 ay
Ölçü ebat nedir bilmiyorum ama bu araba gt86 dan heybetli değil gibi duruyor. Yani Nissan gtr ile uzak yakın ilgisi veya aynı rekabet ortamında değil gibi duruyor.
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hadjimurat 4 ay
Adamlar canim o guzelim efsaneyi rezil etmis cikarma abi yapma o hep hayalimizde o eski efsane hali ile kalsin
Su hale bak kargaya donmus kepaze olmus
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Xiaomiseverim 4 ay
Olum çok çirkin değil mi lan
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cabriyo 4 ay
araba güzel duruyor. 4 kişilik değil heralde. bmw motoru olması kötü olmuş. nissan gtr den güçlü motor koymalılardı.
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