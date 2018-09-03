Volkswagen'deki emisyon skandalı benzinli araçlara da sıçramış olabilir

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Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan emisyon skandalı nedeniyle Volkswagen üzerine çöken kara bulutlar bir türlü dağılmak bilmediği gibi her geçen gün üzerine yenileri ekleniyor. Yaşanan skandal nedeniyle geri çağrılan yüz binlerce dizel aracına park yeri bulamayan Alman üretici ile ilgili yeni bir iddia gündemde. Gelen haberler emisyon skandalının benzinli araçlara da sıçradığını işaret ediyor.

Almanya’nın önemli yayınlarından Bild am Sonntag gazetesi tarafından yapılan bir haberde Volkswagen, Audi ve Porsche markalı otomobillerdeki bazı benzinli motorların emisyon testleriyle oynandığı iddia edildi. Münih Savcılığı’nın soruşturma belgelerindeki tanıklara ve belgelere dayandırılan haberde araçların emisyon değeri ve yakıt tüketiminin daha düşük gösterilmesi için şanzıman ve yazılımların manipüle edilmiş olabileceği ifade edildi.

Volkswagen Grubu iddialarla ilgili henüz bir açıklamada bulunmazken, Alman basınına konuşan bir sözcü şirketin son aylarda Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi ile yoğun görüşmeler yaptığını dile getirdi. Alman Haber Ajansı’nın (DPA) aktardığı bir haberde ise Volkswagen Grubu’na ait benzinli araçlarda henüz manipülasyon bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Öte yandan savcılığın Volkswagen’e yönelik emisyon skandalıyla ilgili soruşturması sürüyor. Şirketin dizel skandalı nedeniyle yaklaşık 27 milyar euro ceza ödediği tahmin ediliyor.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/emisyon-skandali-benzinli-araclara-da-sicradi-iddiasi/1244617