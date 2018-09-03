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Volkswagen'deki emisyon skandalı benzinli araçlara da sıçramış olabilir

Alman basınında çıkan haberlere göre Volkswagen Grubu'ndaki emisyon skandalı benzinli araçlara da sıçramış olabilir. Bazı benzinli motorların emisyon testleriyle oynandığı iddia ediliyor.
8 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen'deki emisyon skandalı benzinli araçlara da sıçramış olabilir
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Geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan emisyon skandalı nedeniyle Volkswagen üzerine çöken kara bulutlar bir türlü dağılmak bilmediği gibi her geçen gün üzerine yenileri ekleniyor. Yaşanan skandal nedeniyle geri çağrılan yüz binlerce dizel aracına park yeri bulamayan Alman üretici ile ilgili yeni bir iddia gündemde. Gelen haberler emisyon skandalının benzinli araçlara da sıçradığını işaret ediyor.

Almanya’nın önemli yayınlarından Bild am Sonntag gazetesi tarafından yapılan bir haberde Volkswagen, Audi ve Porsche markalı otomobillerdeki bazı benzinli motorların emisyon testleriyle oynandığı iddia edildi. Münih Savcılığı’nın soruşturma belgelerindeki tanıklara ve belgelere dayandırılan haberde araçların emisyon değeri ve yakıt tüketiminin daha düşük gösterilmesi için şanzıman ve yazılımların manipüle edilmiş olabileceği ifade edildi.

Volkswagen Grubu iddialarla ilgili henüz bir açıklamada bulunmazken, Alman basınına konuşan bir sözcü şirketin son aylarda Federal Motorlu Taşımacılık Dairesi ile yoğun görüşmeler yaptığını dile getirdi. Alman Haber Ajansı’nın (DPA) aktardığı bir haberde ise Volkswagen Grubu’na ait benzinli araçlarda henüz manipülasyon bulgusuna rastlanmadığı belirtildi.

Öte yandan savcılığın Volkswagen’e yönelik emisyon skandalıyla ilgili soruşturması sürüyor. Şirketin dizel skandalı nedeniyle yaklaşık 27 milyar euro ceza ödediği tahmin ediliyor.


https://www.aa.com.tr/tr/dunya/emisyon-skandali-benzinli-araclara-da-sicradi-iddiasi/1244617 Yorum Yaz
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interwap 8 ay en beğenilen
Volkswagen Türkiye'de hiç hileli araç satmadı mı da ülkemizde araçlar çağrılmıyor. Yoksa bizim mi haberimiz yok
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MR-2 8 ay
Artık sözde herkes hile yapıyor zaten. Bu iddiaların %90 nı yalan. Zaten yapılan iddiaların çoğu götten sallama. Yok şanzımanıyla oynamışlar yok yazılımlarıyla oynamışlar. Peugeout da aynı şeyi yapıyor dediler, bir sene oldu ama hala bi ses çıkmadı.
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interwap 8 ay en beğenilen
Volkswagen Türkiye'de hiç hileli araç satmadı mı da ülkemizde araçlar çağrılmıyor. Yoksa bizim mi haberimiz yok
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Canavarius Infectus 8 ay
Bunlar Amerika ile Avrupa arasındaki ekonomik savaşın sesleri sadece.
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jimhendrix 8 ay Canavarius Infectus
dizelden temiz çıkamadılar bariz hile vardı.
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pspoor 8 ay
Almanya yine insanlari zehirlemeye devam ediyor. 27 milyar ceza odeyemisler, 5 sene sonra devlet yine parayi geri verir onlara. Istihdam vs diye fazlasini bile alirlar, politikacilarla bu sirketler ayni yatakta zaten.
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dr20mouse 8 ay
Demek boşuna tsi az yakmiyormuş bu arada bunun bedelini daha ağır ödeyeceğiz
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dr20mouse 8 ay
Elektrikli arabasında bile zehir olan bir firma bu. Kullanmak kullananı da rencide ederim demiştim önceden hâlâ sözümün arkasındayım.
GiftWagen das Töten
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mementopolis 8 ay
Hitler'in VolksWagen'ina bir darbe daha :D
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jimhendrix 8 ay
tisiaya sıçradığı o dönem de söyleniyordu. 3 yıllık haber.
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smsmart 8 ay
Kumpas var
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Tommy Shelby 8 ay
Almana olan güvenimiz yerle yeksan oldu
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volkswagen dizel skandalı, dieselgate ve
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