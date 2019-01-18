Volvo V40 üretimden kalkıyor, yerine yeni bir coupe crossover geliyor

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Küresel otomotiv sektöründeki SUV hakimiyeti giderek güçleniyor. Hal böyle olunca üreticiler günden güne kan kaybeden sedan ve hatchback modellerin fişini çekiyor. Bunun son örneklerinden biri Kuzey Amerika’da sedan satışını durduracağını söyleyen Ford olmuştu. Bu kadar kapsamlı olmamakla birlikte benzer bir açıklama da Volvo’dan geldi. İsveçli üretici V40 modelinin üretimine son vereceğini açıkladı.

Söz konusu açıklama Volvo’nun Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Lex Kerssemakers tarafından Autocar’a yapıldı. Yönetici yıl sonunda üretimden kaldırılacak Volvo V40’ın yerini yerden biraz daha yüksek crossover coupe tarzı bir araca bırakacağını belirtti. Avrupa’da yılın otomobili seçilen Volvo XC40’ın daha sportif bir versiyonu olabileceği söylenen aracın standart bir crossover’dan biraz daha yere yakın olacağı ve arkaya doğru eğimli bir tavana sahip olacağı dile getirildi.

Tasarımcılar yeni model üzerinde çalışmaya başladı

Kerssemakers konuşmasının devamında tasarımcıların yeni model üzerinde çalışmalara başladığını ve iki yıl içerisinde ortaya çıkmaya hazır olacağını belirtti. “Bu süre tamamen yeni bir modelin ortaya çıkması için çok kısa değil mi?” sorusuna ise “Yeni modelimizi satışa hazır hale getirmek için fazla vaktimiz yok. Bu segmentte güzel bir noktaya geldik ve bunu kaybetmek istemiyoruz” sözleriyle yanıtladı.

Aslına bakacak olursak bu çok da sürpriz bir karar değil. 2012 yılında Cenevre’de tanıtılan ve yaklaşık üç yıl önce makyajlanan Volvo V40’ın platformu oldukça eskidi. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda Avrupa’da popüler olan aracın satış rakamları 2015’ten bu yana azalıyor. Tüm bunlar V40 müşterilerinin XC40’ı tercih etmeye başlamasıyla da birleşince ortaya bu sonuç çıkmış gibi görünüyor.

Volvo V40 Türkiye’de 173 bin TL’den satılıyor. Kompakt crossover XC40’ın başlangıç fiyatı ise 264 bin TL. ODD verilerine göre 2018’de toplam 1,133 adet V40, 410 adet de XC40 modeli satılmış durumda.

https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/volvo-primed-replace-v40-suv-coupe