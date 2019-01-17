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Apple otonom araç projesini rafa kaldırabilir

Endüstri analistleri Apple'ın sürücüsüz araç projesini iptal edebileceği görüşünde. Şirketin iPhone satışlarındaki yavaşlama nedeniyle bu tür projelere para ayıramayacağı söyleniyor.
4 ay
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10
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple'ın sürücüsüz otomobillere yönelik teknolojiler geliştirmeye çalıştığını hepimiz biliyoruz. İlk başta şirketin kendi otomobillerini yapabileceği söyleniyordu ancak son raporlar Apple'ın daha ziyade otonom araçlara hayat verecek teknolojilere odaklandığını ortaya koydu.
Ayrıca Bkz. "Çentik de yok kamera deliği de: Sony Xperia XZ4 işte böyle görünecek"
Lynx Equity Strategies analistleri KC Rajkumar ve Jahanara Nissar, iPhone satışlarındaki yavaşlama nedeniyle Cupertinolu şirketin otonom araç gibi girişimlere çok fazla para harcayamayacak veya ayıramayacak olması nedeniyle projenin rafa kaldırılabileceğini düşünüyor.

Apple'ın işleri o kadar kötü mü?

Fakat Apple'ın işlerinin otonom araç programının iptal edilmesini gerektirecek kadar kötüymüş gibi yansıtılmasının da biraz abartı gibi durduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca şirketin sürücüsüz otomobil projesinin iptal edilebileceğine dair başka herhangi bir rapor da bulunmuyor.

https://www.cultofmac.com/601104/apple-may-hit-the-brakes-on-autonomous-vehicle-program/ Yorum Yaz
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hardtracker 4 ay en beğenilen
O kadar nakit paranin tursusunu mu kurmayi dusunuyorlar acaba !
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edgar1899 4 ay
Ne apple ne google otonom araçtan vazgeçmez.
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aozgec 4 ay
Hahaha. komik. Yıllardır zarar yazan şirketler var, adamların satışları düştü millet apple battı muamelesi yapıyor. bir proje kısa sürede başlatılmaz, 1 yıl satışlar düştü diye de iptal edilmez. adamlar 20 senelik plan yapıyor yıllık dalgalanmalar büyük projeleri etkilemez.
ama apple baya şımardı. Bu düşüş umarım bir şamar gibi algılanır şirket içinde ve yaptıkları teknolojiyi nasıl ucuza insanlara ulaştırabiliriz diye de emek harcalar. Anlamsız fiyatlara ürün satmaktan vazgeçerler umarım
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Seyrim 4 ay
Pahalı yaparsan satışın düşer..
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ilkerinanç 4 ay
Toyotanın telefon çıkarması ne kadar mantıksızsa Appleın araba yapması da o kadar mantıksızdı zaten.Herkes hakim olduğu işi yapsın.
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kebimeva 4 ay
Sadece Apple Bijon anahtarıyla sökülebilen bir lastik tasarımında gecikme yaşamışlar..
Aynı şekilde standart değil Apple şarj girişiyle şarj edilebilmesi konusu tartışılıyormuş..
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Fiat S.p.A. 4 ay
Bence iphone’u kapatıp mac’lere yüklensinler, telefon araba apple’ın işi değilmiş
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dr20mouse 4 ay
Donanım yerine yazılım altyapısı ile uğraşsinlar bence.
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fuckulteli 4 ay
Çok paran oldukça, eskisi gibi paranı harcayamama hastalığı... Aman varlığım azalmasın, üzerine daha çok koyayım. Harcamayayım, biriksin, daha fazla kazanayım.
Amaan hep küçük küçük harca, amaan ha sonra beş parasız kalırsın harcadığına dikkat et.
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hardtracker 4 ay en beğenilen
O kadar nakit paranin tursusunu mu kurmayi dusunuyorlar acaba !
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V4LKyR 4 ay hardtracker
Hazıra dağ dayanmaz. O kadar nakit para da erir gider.
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6 etiket daha otonom araç sürücüsüz otomobil car Otomobil Teknolojileri Bilim ve Teknoloji Onur Seven
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