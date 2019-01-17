Apple otonom araç projesini rafa kaldırabilir

Apple'ın sürücüsüz otomobillere yönelik teknolojiler geliştirmeye çalıştığını hepimiz biliyoruz. İlk başta şirketin kendi otomobillerini yapabileceği söyleniyordu ancak son raporlar Apple'ın daha ziyade otonom araçlara hayat verecek teknolojilere odaklandığını ortaya koydu.

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Lynx Equity Strategies analistleri KC Rajkumar ve Jahanara Nissar, iPhone satışlarındaki yavaşlama nedeniyle Cupertinolu şirketin otonom araç gibi girişimlere çok fazla para harcayamayacak veya ayıramayacak olması nedeniyle projenin rafa kaldırılabileceğini düşünüyor.

Apple'ın işleri o kadar kötü mü?

Fakat Apple'ın işlerinin otonom araç programının iptal edilmesini gerektirecek kadar kötüymüş gibi yansıtılmasının da biraz abartı gibi durduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca şirketin sürücüsüz otomobil projesinin iptal edilebileceğine dair başka herhangi bir rapor da bulunmuyor.

https://www.cultofmac.com/601104/apple-may-hit-the-brakes-on-autonomous-vehicle-program/