Volvo'dan geleceğin otomobili

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Sürücüsüz çalışan otomobillerle birlikte hayatımızda pek çok şeyin değişmeye başladığını göreceğiz. Bunu fark eden Volvo, sürücüsüne yeni bir yaşam alanı sunan otomobil üzerinde çalışıyor.
Volvo yüksek teknolojilerle donattığı yeni nesil otomobil kabin tasarımını gösterdi. Şu an konsept aşamasında olan ve sürücüsüz çalışabilen otomobillerde kullanılacak olan yeni kabin tasarımına yakından bakıyoruz.
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Geleceğin otomobilinde sürücü olmayacak. Ehliyet tarihe karışacak, otomobil sahipliği yerini yeni bir konsepte bırakacak. Bu konseptte ne zaman araca ihtiyacınız olursa kapınızda olacak, aylık kullanım faturası e-posta hesabınıza gönderilecek.
Geleceğin otomobili kesinlikle fosil yakıtlı olmayacak. En büyük aday elektrikli otomobiller.
Aslına bakarsanız dev otomotiv şirketleri gelecekteki rakiplerinin birbirleri değil, Google, Apple, Uber gibi firmalar olacağının farkında. hatta Uber şimdiden böyle bir prototipi test aşamasında.
Gelecekte daha az otomobil satılacak, pazar yeni iş ve yaşam modelleri nedeniyle bugüne göre küçülecek.
Öngörüler bu yönde. Ne kadar tutar bilemiyorum ancak bana mantıklı geldi.
ayrıca böyle olursa trafik felanda olmayacaktır. akıllı olacağı için trafik ışıklarının ne zaman yanıp söneceğini kendine göre ayarlayacaktır ve hiç durmadan kısa sürede istediğimiz yere ulaşabiliriz.
acaba 2050 gibi olur mu böyle bir şey?
bu yaptığın yorum zamanında hattatların matbaa ya karşı çıkmasını hatırlattı bana :D
gerçi güzel yurdumun, çok güzel yollarında, bu aracı kullanmaktansa kendimiz sürmeyi tercih ederiz herhalde
Hocam bu tür anketlerde çoklu seçenek işaretlenebiliyor. Mesela 1 kişi diyor ki ben mesajlaşırım da maillerime de bakarım telefonla da konuşurum vs. Bu yüzden sonuçlar ortak yüzdeli olarak çıkar.
Hocam bildiğim kadarıyla bu tür araştırmaalarda veriler sizin bahsettiğiniz şekilde toplanmaz. Genelde bu tür araştırmalarda katılımcılara birden fazla seçenek seçme hakkı verilir. Örneğin ben araba kullanırken hem maillere bakıp hem instagrama girip hemde mesaj atabilirm burda bir sınır yok.