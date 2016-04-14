Volvo'dan geleceğin otomobili

Sürücüsüz çalışan otomobillerle birlikte hayatımızda pek çok şeyin değişmeye başladığını göreceğiz. Bunu fark eden Volvo, sürücüsüne yeni bir yaşam alanı sunan otomobil üzerinde çalışıyor.

Volvo yüksek teknolojilerle donattığı yeni nesil otomobil kabin tasarımını gösterdi. Şu an konsept aşamasında olan ve sürücüsüz çalışabilen otomobillerde kullanılacak olan yeni kabin tasarımına yakından bakıyoruz.