Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Volvo'dan geleceğin otomobili

3 yıl
61,3b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Sürücüsüz çalışan otomobillerle birlikte hayatımızda pek çok şeyin değişmeye başladığını göreceğiz. Bunu fark eden Volvo, sürücüsüne yeni bir yaşam alanı sunan otomobil üzerinde çalışıyor.
Volvo yüksek teknolojilerle donattığı yeni nesil otomobil kabin tasarımını gösterdi. Şu an konsept aşamasında olan ve sürücüsüz çalışabilen otomobillerde kullanılacak olan yeni kabin tasarımına yakından bakıyoruz.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
BekirHan 3 yıl en beğenilen
Be insafsızlar bari reklamı es geçme opsiyonu ekleseydiniz videoya. Ayıp değil mi? Biz Vodafone videosunu değil haberin videosunu izlemek için açtık linki...
Yanıtla +58
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bediboy 3 yıl
Yok yaaa Volvo premium değil diyen tok kapı sesi hayranlarına sesleniyorum Volvo arge programlarını bu işler için yürütür egzozumdan çıkan gazı nasıl daha az gösteririm diye değil.
Yok yaaa Volvo premium değil diyen tok kapı sesi hayranlarına sesleniyorum Volvo arge programlarını bu işler için yürütür egzozumdan çıkan gazı nasıl daha az g...
Devamını Gör
Yanıtla +33
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanyuce35 3 yıl
Sürücüsüz otomobilin teknolojisi türkiyede dayak ve küfür yer. Dolmuşcular arabayı döver.
Yanıtla +27
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
k2fg9 2 yıl
Casio f-91w ekranı, telefon ekranı, tablet ekranı derken şimdi de televizyon takmışlar. İyice igrenclesmeye başladı bu iş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oluruna Bırak! 2 yıl
flash mı kaldı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 2 yıl
XC90 ile başlamışlardı zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Torlak Kemal 2 yıl
Geleceğin otomobili bu değil. Bu, olsa olsa yakın geleceğin otomobili olabilir. geleceğin otomobillerinde sürücü kompartmanı olmayacak. geleceğin otomobilleri satın alınmayacak, kiralanacak. Üstelik aylık, günlük falan da değil; aynı taksi çağırır gibi evinizden çıkarken sizi kapıda bekleyecek, iş çıkışında da alıp tekrar eve bırakacak. Aradaki sürede de başkalarına hizmet edecek. Bu nedenle iç tasarım tümüyle şehir içi kullanıma yönelik olarak tasarlanacak. Muhtemelen tek veya çift kişilik kabinlere sahip otomobiller çoğunlukta olacak. Gösterge paneli yerine uçaklaraki gibi "infotainment" ekranı olacak. geleceğin otomobilleri değişen kullanım profiline uygun olarak bugünkünden daha küçük ve daha yüksek olacak.
Geleceğin otomobilinde sürücü olmayacak. Ehliyet tarihe karışacak, otomobil sahipliği yerini yeni bir konsepte bırakacak. Bu konseptte ne zaman araca ihtiyacınız olursa kapınızda olacak, aylık kullanım faturası e-posta hesabınıza gönderilecek.
Geleceğin otomobili kesinlikle fosil yakıtlı olmayacak. En büyük aday elektrikli otomobiller.
Aslına bakarsanız dev otomotiv şirketleri gelecekteki rakiplerinin birbirleri değil, Google, Apple, Uber gibi firmalar olacağının farkında. hatta Uber şimdiden böyle bir prototipi test aşamasında.
Gelecekte daha az otomobil satılacak, pazar yeni iş ve yaşam modelleri nedeniyle bugüne göre küçülecek.
Öngörüler bu yönde. Ne kadar tutar bilemiyorum ancak bana mantıklı geldi.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HIGHER 2 yıl Torlak Kemal
Banada çok mantıklı geldi hocam. türkiyede arabalar pahalı olduğu halde, her yer bildiğin araba çöplüğü
ayrıca böyle olursa trafik felanda olmayacaktır. akıllı olacağı için trafik ışıklarının ne zaman yanıp söneceğini kendine göre ayarlayacaktır ve hiç durmadan kısa sürede istediğimiz yere ulaşabiliriz.
acaba 2050 gibi olur mu böyle bir şey?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur1971 2 yıl
bir de bu teknolojileri 3D ekranlar yaygınlaştıgında görmek lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yasamasa 3 yıl
bu teknolojiler kullanılmaya başlandığında araçların sürüş güvenliğinin dışarıdan sabote edilmesi gibi durumlarda ortaya çıkacaktır. Bunların önlenmesi için tedbirler alınıyordur umarım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Konungariket Sverige 3 yıl
playstyle
sürücüsüz araçlar gelsin ! bu şekilde şoförler işsiz kalsın ve ya toplumca sosyal bir sisteme dönüşürüz yada kendi kendiyle çatışan bir kaos düzeni yaratırız :)

bu yaptığın yorum zamanında hattatların matbaa ya karşı çıkmasını hatırlattı bana :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DEUCompEng 3 yıl
MERCEDES ULAN
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
koyduğunuz reklamın size selamı var!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kilicoglu 3 yıl
bu araçlar gelse, uzun yolda cidden çok kullanışlı olur. düşünsenize siz koltuğu yatırıp uyuyorsunuz, araç gitmeye devam ediyor.

gerçi güzel yurdumun, çok güzel yollarında, bu aracı kullanmaktansa kendimiz sürmeyi tercih ederiz herhalde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
caneycaney
1:22 de demişsiniz ki araç kullanaların %61 i mesaj atıyor %33 ü email ve %28 i de internette takılıyor ve bu aşağı doğru uzuyor listeacaba bunlar yüzde değerleri ise topladığımızda neden yüzü geçiyor?Tabloda verilen bilgilerin yüzdesel değerler olmadığını anlayamadınız mı?

Hocam bu tür anketlerde çoklu seçenek işaretlenebiliyor. Mesela 1 kişi diyor ki ben mesajlaşırım da maillerime de bakarım telefonla da konuşurum vs. Bu yüzden sonuçlar ortak yüzdeli olarak çıkar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheBigStepTR 3 yıl
caneycaney
1:22 de demişsiniz ki araç kullanaların %61 i mesaj atıyor %33 ü email ve %28 i de internette takılıyor ve bu aşağı doğru uzuyor listeacaba bunlar yüzde değerleri ise topladığımızda neden yüzü geçiyor?Tabloda verilen bilgilerin yüzdesel değerler olmadığını anlayamadınız mı?

Hocam bildiğim kadarıyla bu tür araştırmaalarda veriler sizin bahsettiğiniz şekilde toplanmaz. Genelde bu tür araştırmalarda katılımcılara birden fazla seçenek seçme hakkı verilir. Örneğin ben araba kullanırken hem maillere bakıp hem instagrama girip hemde mesaj atabilirm burda bir sınır yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,8b izlenme · 3 hf.
03:54
Sürücüsüz otomobile bindim: Çinliler iddialı geliyor
7,6b izlenme · 2 yıl
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,3b izlenme · 8 sa. yeni video
05:47
Putin'in yeni otomobili: Ruslar, Porsche ile yaptı
22,1b izlenme · 10 ay
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
2,1b izlenme · 4 sa. yeni video
05:40
Hyundai'den geleceğin otomobili
16,3b izlenme · 2 yıl
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,7b izlenme · 3 hf.
03:56
Karşınızda 600 beygirlik Toyota C-HR
16,8b izlenme · 2 yıl
17:17
İşte yeni Volkswagen Passat | Yenilikler, değişenler
11,9b izlenme · 3 ay
05:00
Bu güç kaynağı çok iyi | Asus ROG 650W
3,3b izlenme · 1 gün
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
10,7b izlenme · 2 gün
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,1b izlenme · 13 sa. yeni video
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,5b izlenme · 1 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,8b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim