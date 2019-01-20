Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
Şu anda 2 kişi burada

Vücut ısısının yükselmesi bağışık sistemini destekliyor

Ateş hastalığın habercisidir. Aynı zamanda vücudumuzun savaştığını da gösterir. Bilim adamları yaptıkları yeni bir çalışmayla, yükselen vücut ısısının bazı akyuvarları harekete geçirdiğini gösteriyor.
4 ay
6b
2
19
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Enfeksiyonla savaşan vücudumuzda ısının artması neticesinde T-hücresi denilen bir çeşit akyuvarın harekete geçtiği tespit edildi. Şangay Biyokimya ve Hücre Biyolojisi Enstitüsü'nden Çinli bilim adamı  Jian Feng Chen, yaptığı çalışmayla artan vücut ısısıyla T-hücrelerinin kılcal damar duvarlarında ilerlemeye başladığını ortaya koydu.
Vücut ısısının yükselmesi bağışık sistemini destekliyor
Fareler üzerinde yapılan deneyde Chen, T-hücrelerinin ısısını 37 °C'den yüksek vücut ısı olarak kabul edilen 40 °C'ye yükseltmiş. Yüksek ısıyle tetiklenen T-hücreleri ısı şok proteini (hsps) üretmeye başlamışlar. Bu proteinin hücreleri strese karşı koruduğu biliniyor.
Ayrıca Bkz. "Çin'de ilk 5G destekli uzaktan ameliyat yapıldı"
Hücre dış yüzeyindeki zardan içeriye doğru ilerleyen ısı şok proteinleri, zarın altında bulunan ve integrinler olarak adlandırılan proteinlere bağlanmışlar. Bu süreç integrinleri bir araya getirerek, zardan dışarı çıkıntı yapan yapılar oluşturmasın sağlamış. Bu yapılar sayesinde T-hücreleri kılcal damar duvarlarına tutunmuşlar.  Bu mekanizma da T-hücrelerinin enfeksiyonlu bölgeye hızla ilerlemelerine imkan tanımış.
Vücut ısısının yükselmesi bağışık sistemini destekliyor
Tam Boyutta Gör
Bilim adamları, bu mekanizmanın çalışmaması durumunda ne olacağını görmek için farelerin integrinlerini değiştirerek ısı şok proteinlerle bağ kuramaz hale getirmişler. Akabinde fareye ishale sebep olan "salmonella typhimurium" bakterisi enfekte etmişler. Deney sonucunda fare yüksek ateş ve enfeksiyon nedeniyle kısa sürede olmüş.
Bilim adamları elde ettikleri bulgularla, enfeksiyonlara karşı mücadelede ısı şok proteinlerinden daha fazla yararlanmanın yollarını bulmayı umut ediyorlar.

https://www.nature.com/articles/d41586-019-00175-0 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mete Can Karahasan 2 ay
Isı şok proteininin işlevini de açıklayalım: yüksek sıcaklıkta 'pişmeye' direnen, vücudu denatürasyona karşı koruyan proteinlerdir. Nasıl egzersizin oksidatif hasarına karşı vücut oksidatif direnç proteinlerini artırıyorsa, ısı şok proteinleri de direnç sağlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mephalay 3 ay
Bağışık sistemi çok önemlidir. Editörden inciler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kesbi 3 ay
Bağışık sistemi yeni mi çıktı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kolluk 4 ay
vucut sıcaklığıdır o, ısısı olsa durmazsın çünkü yok öyle bişey.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 4 ay
Vücut ısısını yükseltmek bağışıklık sistemini destekliyor deniliyor daha geçen gün kanserli hücrelerin en küçük olanlarını bile tesbit etmek için termal sıcaklık değerlerinden yararlanıyorlardı. Ayrıca geçenlerde birisi kendi spermini kendine düzenli olarak enjekte ettirerek o bölgedeki vücut ısısını arttırmayı başarmıştı, gerçi o sırt ağrısından kurtulmak istemiş ama başarılı olamamıştı. Ancak madem böyle bir şey var; bunu bir test etsinler, en azından Aids hastalarında belki işe yarar...Sonuçta vücuttan çıkan belirli bir kirin bile bağışıklık sistemini güçlendirdiği ortaya çıkmıştı ama o da ortadan kayboldu bir anda araştırmalar devam ettiği için demişlerdi sanırım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HoLY.oNE 4 ay
Ateş yükselmesi vücudun savunma mekanizmasıdır.Ateş giren mikroorganizmalar tarafından yapılmaz,vücudun ürettiği sitokinler vs tarafından yapılır.
Yüksek ateşte vücudun savunması güçlenir,mikroorganizma zayıflar
ateşi hemen düşürmek mantıklı değildir.
Yukardakş araştırma daha farklı birşeyi anlatıyor,ve bunun Donanımhaberde ne işi var tabi onu da anlamadım
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deoks 4 ay
Ateş olduğu zaman hemen düşürmeye çalışmayın. Hatta yorganın altına girip sabaha kadar terlediğinizde sabah iyileşmiş bir şekilde uyandığınızı göreceksiniz. Çocuk değilseniz ateş bünyeye zarar vermez.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 4 ay
Hastanede kan verdiğim zamanlarda 5 şişe tüp anında doluyordu. Dediğiniz mantıklı.
Araştıracağım.
Kan dolaşımı hızlı olduğu zamanlarda da vücut ısısı yükseliyor diye okumuştum birkaç kaynakta.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
The Twelfth Doctor 2 ay Cute Hentai
Merhabalar , vücut ısısı mevzusu için size özel mesaj atacaktım ama özel mesajları kabul etmiyormuşsunuz . Ben de belli bir süredir benzerinden çekiyorum . Acaba belirli bir süreliğine özel mesajları açma şansınız var mıdır , bu konuyu konuşmak için ? Böyle sorunu olan insanı bulmak kolay olmuyor :D [mention]Cute Hentai[/mention]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 4 ay
Benim vücut ısım her zaman yüksek, bu durumdan bildim bileli usandım, bıktım, yeter dediğim zaman çok oluyor. Özellikle yaz ayları yollarda çırılçıplak dolaşasım geliyor. Şaka bir yana felaket bir ısı hakim vücudumda. Etrafımdakiler yanıyorsun abi diye dalga geçiyor. Çoluk çocuğun maskarası oldum. (: Edeyim böyle işe. Haberin içeriğine gelecek olursam bildim bileli hastalanmıyorum. Kışın buz gibi havada kısa kollu çıkıyorum yola. Üşümüyorum. Nasıl iş anlamadım. 4 mevsim kış olsun diyeceğimde yaz gelince fırında pişen tavuk gibi yanacağım... :D
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Galatas4ray 4 ay Cute Hentai
Düzenli olarak kan bağışı yapın bu sorununuz büyük ölçüde düzelecektir vucudnuzdaki kan miktarı yüksek büyük ihtimal.
Aynı durumu yaşıyordum yapılan testlerde sonuç böyle çıktı şuan %50 düştü normalleşti.Tabi siz doktora görünün o daha iyi bilir ssizin sorunun farklı bir nedenide olabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Deswaaa 4 ay Cute Hentai
Aynı durum bendede var yazın bi insanın 3 katı ter döküyorum kışın tişörtle geziyorum ve odamda petek asla ama asla açmıyorum hep kapalıdır ailem benle dalga geçiyor sende ne varsa bize de ver diye ne hale düştüm
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balomer 4 ay Cute Hentai
Mizacinizi öğrenip ona göre beslenin
Yeni mi fark etmişler.. 41 derecede bütün mikropları vücut kendi kendine alt ediyor önemli olan sabit tutabilmek ama biz napiyoruz hemen aşı hemen antibiyotik
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6009 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
t-hücresi, yüksek ısı ve
6 etiket daha integrin hsps Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Kerem Ardıçlı MPopüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Moto G7 Power çalışır halde görüntülendi, özellikleri ortaya çıktı 4 ay Evden e-ticaret yapanlara vergi muafiyeti 4 ay Spotify’ın araç içi müzik çaları bu yıl içinde piyasaya çıkabilir 4 ay Galaxy S10 ön kamerası tek bir sürükleme ile açılacak 4 ay Moto G7 Play, Snapdragon 625 işlemci ile birlikte Geekbench üzerinde görüldü 4 ay Yeni Volkswagen Golf (Mk8) kamuflajsız olarak görüntülendi 4 ay Alphabet’in geliştirdiği EKG destekli akıllı saat, ilaç biriminden onay aldı 4 ay Ducati elektrikli motosiklet planlarını doğruladı 4 ay Dolby, kaliteli ses kaydı yapabilen bir uygulama geliştiriyor 4 ay Toyota ve Panasonic elektrikli araç pili üretmek için ortaklık kurdu 4 ay Netflix orijinal içeriğe bu yıl 15 milyar dolar harcayabilir 4 ay Samsung bu yıl tamamen çentik tasarımına geçebilir 4 ay FIFA 19, 2018'de Avrupa'nın en çok satan oyunu oldu 4 ay Kanserin evrim süreci nasıl gerçekleşiyor? 4 ay 12 GB RAM'li Lenovo Z5 Pro GT Geekbench'te görüntülendi 4 ay Microsoft, Cortana'yı bir Alexa yeteneğine dönüştürmek istiyor 4 ay Microsoft'tan Windows 10 Mobile kullanıcılarına öneri: iOS veya Android'e geçin 4 ay Aşılanmaya karşı oluşan tereddüt, küresel sağlığa tehdit olarak kabul edildi 4 ay Mozilla, Firefox Focus 9.0'a reklam engelleyici ekliyor 4 ay Xiaomi ve Oppo'dan önemli adım | Mobilite 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Vücut ısısının yükselmesi bağışık sistemini destekliyor Sonraki İlk 2019 Toyota Supra 2.1 milyon dolara alıcı buldu 4 ay Antarktika’da, buzun 1,000 metre altında tardigrad kalıntıları bulundu 4 ay Apple düşük satışlar nedeniyle iPhone SE modelini tekrar piyasaya sürdü 4 ay Samsung Galaxy S10'un 12 GB RAM'e ve 1 TB dahili depolama alanına sahip bir varyantı geliyor 4 ay 2019 model iPhone'lar 4.000 mAh pil ve 3x telefoto lens ile gelebilir 4 ay Apple’ın uygulamalardan aldığı yüzde 30 komisyon geliştiricileri rahatsız ediyor 4 ay Siri, Süper Lig sorularınızı yanıtlıyor 4 ay Project Alias akıllı hoparlörlere “parazit” oluyor 4 ay Google Asistan'ın yeni tasarımı yayınlandı 4 ay Western Digital performans odaklı yeni SSD modellerini duyurdu 4 ay ActionDash uygulaması dijital denge özelliğini tüm Android telefonlara getiriyor 4 ay Çinli bir uygulama yakınınızdaki borçluları gösterecek 4 ay Exynos 9820'li Galaxy S10 Geekbench'te görüntülendi 4 ay Huawei Mate 20 Lite'ın Hızlı Şarj özelliği ne kadar hızlı? 4 ay NBA ve 2K Games arasında 1.1 milyar dolarlık linsans anlaşması imzalandı 4 ay Facebook, liseli gençleri hedef alan yeni bir özellik üzerinde çalışıyor 4 ay Hubble Teleskobu'nun kamera arızası sorunu giderildi [Güncellendi] 4 ay Huawei, şimdi de Avrupa’yı klonluyor 4 ay Foxconn düşük iPhone satışları yüzünden sözleşmeli işçileri erken göndermeye başladı 4 ay Samsung S10 modellerinin arka yüzü detaylandı! 4 arka kamera A9'a has oluyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim