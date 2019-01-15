Çin'de ilk 5G destekli uzaktan ameliyat yapıldı

2019 yılı hiç kuşku yok ki 5G teknolojisinin çok konuşulacağı bir yıl olacak. ABD, Güney Kore ve Çinli başlıca teknoloji üreticileri 5G destekli cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar. Ancak bu konuyla ilgili belki de en heyecan verici gelişmenin Çin'de yaşandığını söyleyebiliriz. Zira Çin'de ilk 5G destekli uzaktan ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.

Gecikme süresi sadece 0.1 saniye

Ülkedeki yerel haber kaynaklarına göre 5G teknolojisiyle çalışan dünyanın ilk uzaktan cerrahi ekipmanı Çin'de başarıyla test edildi. Güneydoğu Fujian eyaletindeki bir doktor, uzak bir bölgedeki bir test hayvanının karaciğerini aldı. Doktor bu ameliyatı 5G bağlantısı üzerinden robotik cerrahi kollar kullanarak gerçekleştirdi.

https://www.youtube.com/watch?v=yFR61jjL1vo

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Doktorun kontrol cihazı ilerobot arasındaki gecikme süresinin ise sadeceolduğ açıklandı. Araştırmacılar bu yüksek hızınölümcül tıbbi hata riskini azaltabileceğini ifade ettiler.ameliyatın önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması ile birlikte, yetenekli cerrahlarınhastaları güvenli bir şekilde ameliyat edecekleri ve sayısızbelirtiliyor.