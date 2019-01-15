Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Çin'de ilk 5G destekli uzaktan ameliyat yapıldı

Bu yıl 5G teknolojisi ile ilgili çok şey duyacağımız kesin. Ancak Çin'de gerçekleşen 5G destekli uzaktan cerrahi operasyon, geleceğin sağlık teknolojisini şimdiden görmemizi sağlıyor.
4 ay
4,8b
1
14
Diğer Bilim ve Teknoloji
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
2019 yılı hiç kuşku yok ki 5G teknolojisinin çok konuşulacağı bir yıl olacak. ABD, Güney Kore ve Çinli başlıca teknoloji üreticileri 5G destekli cihazlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyorlar. Ancak bu konuyla ilgili belki de en heyecan verici gelişmenin Çin'de yaşandığını söyleyebiliriz. Zira Çin'de ilk 5G destekli uzaktan ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.

Gecikme süresi sadece 0.1 saniye

Ülkedeki yerel haber kaynaklarına göre 5G teknolojisiyle çalışan dünyanın ilk uzaktan cerrahi ekipmanı Çin'de başarıyla test edildi. Güneydoğu Fujian eyaletindeki bir doktor, uzak bir bölgedeki bir test hayvanının karaciğerini aldı. Doktor bu ameliyatı 5G bağlantısı üzerinden robotik cerrahi kollar kullanarak gerçekleştirdi.
Doktorun kontrol cihazı ile cerrahi odadaki robot arasındaki gecikme süresinin ise sadece 0.1 saniye olduğ açıklandı. Araştırmacılar bu yüksek hızın potansiyel olarak ölümcül tıbbi hata riskini azaltabileceğini ifade ettiler. 5G destekli ameliyatın önümüzdeki yıllarda yaygınlaşması ile birlikte, yetenekli cerrahların uzak konumdaki hastaları güvenli bir şekilde ameliyat edecekleri ve sayısız hayat kurtaracakları belirtiliyor.

https://www.youtube.com/watch?v=yFR61jjL1vo Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Asus gl702 4 ay en beğenilen
Gecikme süresi 0.1 saniye fazla değil mi ne bileyim 0.01 falan olması gerekmiyor mu, 50 km varmış aralarında.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Ekrem71.5 4 ay
Millet ne teknolojilere ulaşmış. Bizimkilerde hastayı ameliyathanede unutuyorlar hala.... corumhakimiyet.net/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lord Melkor 4 ay
Bu daha çok 5g reklamı gibi olmuş. 0.1 saniye fazla.
Robotik cerrahinin temelinde zaten uzaktan ameliyat var. Özellikle askeri amaçlı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniper23 4 ay
Yalnız bu gerçekten iyi bir teknoloji olabilir.
Acil durumlarda hastanede personel problemi olunca bu teknoloji çok hayat kurtarır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Asus gl702 4 ay en beğenilen
Gecikme süresi 0.1 saniye fazla değil mi ne bileyim 0.01 falan olması gerekmiyor mu, 50 km varmış aralarında.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 4 ay Asus gl702
Buradaki gecikme süresi robotun tepki verme süresi de hesaba katılarak olabilir. Yoksa sadece bir komutun 50 KM yol katetmesi ile 100 ms gecikme olmamalı.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FlowMotion 4 ay
Harika bi gelişme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihbayindir 4 ay
😂 hayırlı işler olucaktı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 4 ay
Ameliyat esnasında 5G değilde 4G ile iletişim sağlansaydı sonuç ne olacaktı?
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LeonHotsky 4 ay interwap
Hayvan telef
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rajeesh 4 ay interwap
çok fazla delay olucağı için yapamazdı

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4842 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
çin, 5g ve
5 etiket daha ameliyat uzaktan ameliyat Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 ay Yeni iPhone’lar için bataryalı kılıflar satışa çıkıyor 4 ay Doogee S90 modül desteği ile 5G altyapısına uyum sağlayacak 4 ay Uygun Fiyata RGB Oyuncu Faresi İncelemesi | Trust TURE GXT160 4 ay Cooler Master ilk MMO faresini satışa sunuyor 4 ay Samsung yöneticisi katlanabilir telefonların inovasyona katkısına değindi 4 ay Cryptopia hacklendi, zarar büyük 4 ay Galaxy Note 8 için Android Pie güncellemesi beta sürecine başladı 4 ay Xiaomi Mi 9 çok daha gelişmiş hızlı şarj desteği ile gelecek 4 ay iPhone sonunda USB-C bağlantı noktasına kavuşuyor 4 ay 2019 Ford Shelby GT500 tanıtıldı: "Gelmiş geçmiş en güçlü Mustang" 4 ay Ram Trucks, sınıfının en güçlü pickup modellerini tanıttı: 2019 Ram HD ailesi 4 ay Youtube uygulamasına videolar arasında ekranı kaydırarak gezinme özelliği geliyor 4 ay Apple yakında 7. nesil iPod touch'ı piyasaya sürebilir 4 ay NAND bellek fiyatları yarıya düşebilir 4 ay Steam, 90 milyon kullanıcı ve 30 bin oyun sayısına ulaştı 4 ay G.Skill’den AMD X399 için optimize edilmiş DDR4 bellekler 4 ay Boeing'den sıra dışı transonik kanat tasarımına sahip uçak 4 ay Facebook hikayelerde, etkinlikler de paylaşılabilecek 4 ay FreeSync destekli ilk Nvidia sürücüsü yayınlandı 4 ay Mobil oyun tutkunları için yeni nesil gamepad 4 ay GÖRÜNTÜLENEN Çin'de ilk 5G destekli uzaktan ameliyat yapıldı Sonraki Spider-Man: Far From Home filminin ilk fragmanı yayınlandı 4 ay Rekabet Kurumu’ndan Turkcell’e dev ceza 4 ay Samsung Galaxy S10, 8 Mart tarihinde satışa çıkacak 4 ay Google Play, kurallara aykırı çağrı kaydı ve SMS izni isteyen uygulamaları kaldırıyor 4 ay Yerli e-ticaret sitelerine yabancı yatırımcıların ilgisi büyük 4 ay Apple için acı bilanço: 2018'de 11 milyon iPhone'un pili değiştirildi 4 ay İnce çerçeveli oyuncu bilgisayarı | Predator Triton 500 4 ay Ryuk şantaj yazılımı bugüne kadar 4 milyon dolar civarında BTC topladı 4 ay Redmi 7 fiyatı 120$ altında olacak 4 ay Subaru'nun 341 beygirlik özel versiyonu STI S209 tanıtıldı 4 ay MSI da MacBook Pro'ya rakip oldu 4 ay Çocuğunun mesajlarını görmesini isteyen baba uygulama geliştirdi 4 ay Bu farenin klavyesi var 4 ay Intel gözüne Lisa Su’yu kestirdi 4 ay Rocket League, PlayStation 4 üzerinde de çapraz platform desteği kazandı 4 ay 2019 Volkswagen Passat'ın ABD versiyonu görücüye çıktı: İşte tasarımı ve özellikleri 4 ay 2019 Toyota Supra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 4 ay Apple: Qualcomm bize modem satmak istemedi 4 ay Çin başbakanı Elon Musk’a kalıcı vatandaşlık teklif etti 4 ay AMD Radeon VII sadece 5000 adet üretildi, özelleştirilmiş versiyon olmayacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
TurkNet'e bi hal geldi( Edit: Ülke
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim