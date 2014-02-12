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WD Black 2 "SSD'nin hızı, HDD'nin kapasitesi birarada" video inceleme

5 yıl
13,6b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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WD'nin yenilikçi depolama birimi WD Black 2, 2,5" boyutlarında tek disk içinde 120GB SSD ve 1TB HDD depolama birimini bir araya getiriyor kullanıcılara SSD'nin hızını, HDD'nin kapasitesini vaat ediyor.

Hybrid sabit disklerden farklı olarak 2 diskin isteğe göre kullanımına olanak veren sistemde işletim sistemini SSD kısmına, programları HDD kısmına kurabiliyor, hızlı çalışmasını istediklerinizi SDD'e taşıyabiliyorsunuz.

Bu ilginç sistemi sizler için inceledik.

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foz54 5 yıl en beğenilen
pisayadaki standart sshd modellerine göre çok iyi ancak fiyatı yüksek olursa bunun yerine ayrı ayrı ssd+hdd alınır yani uygun olması lazım

edit: 1285tl fiyata gördüm yorumsuz
pisayadaki standart sshd modellerine göre çok iyi ancak fiyatı yüksek olursa bunun yerine ayrı ayrı ssd+hdd alınır yani uygun olması lazımedit: 12...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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FoxyDogy 5 yıl
7200 rpm olsaymış daha iyi olurdu sanki.
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Fx_57,5 5 yıl
çok mantıklı bir ürün ama fiyatı görünce mantık kalmıyor neredeyse 1tb ssd fiyatına hiç gerek yok
bukadar paraları disk e hibe edebilecek kişiler sanırım 1tb ssd ye daha fazlasını verip temiz bir iş yapmayı tercih ederler.

CORE I7 4770K gibi iyi bir işlemciden bile daha pahalı bu fiyatlara gerçekten satış bekliyorlarmı merak ediyorum.

tabletler,4k tv ler vb fiyatları düşüyor fakat ne hikmetse ssd lerin fiyatı düşmüyor.

ütopik performanslarda olmasa da 250gb ssd 150 tl civarına düşmeden satın almam.

çok mantıklı bir ürün ama fiyatı görünce mantık kalmıyor neredeyse 1tb ssd fiyatına hiç gerek yokbukadar paraları disk e hibe edebilecek kişiler sanırım 1...
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_Riven_ 5 yıl
amazonda 289$.tr fiyatını yanlış hesaplamışlar sanki.bunu anca Acun alır.gerisi bakakalır Tr de.
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oktay_26 5 yıl
Yeni bir bilgisayar'mı Yoksa WD Black 2 mi ? sizce
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sangreal_1905 5 yıl
120 gb ssd + 1tb hdd +dvd den hdd donusuturucu 500 liraya gelıyor 700 lira cebıne kalır.Dvd yerıne 1 tb takarsın oh mıs
Bu urun daha cok ınce ultrabook dvd yerı olmayan pc ler ıcın dusunulebılır.
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Elefue 5 yıl
Fiyatı 1200 TL 250-300 liraya 120 GB SSD alabiliyorsun.
200 TL ye 1 TB 2.5" alabliyorsun. Toplarsan 200+300=500 TL yapar.Bunun Fiyatı 1200 TL

Buna 1200 TL verene kadar. 1000TL lere 480GB veya 1500TL lere 750GB veya 1700TL lere 1TB SSD ler var.

Üst Seviye Sıfır bilgisaarda kullanılır belki. Ama onlarda da şimdi MSATA lar var
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CoreXXX 5 yıl
saçmalığa bak şimdi mekanik diskim bozulunca yanında ssd ile berabermi garantiye gidecek. ayrı ayrı alırım daha iyi. hani fiyat olarakda bi cazibesi yok 1200 tl nedir
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FreeRun 5 yıl
hdd için ayrı driver kurmak zorunda olunması yakışmamış.
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ardarda45 5 yıl
Arkadaşlarıma tam tavsiye edecektim fiyatına baktım hdd ile çürüsünler boş ver dedim

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Kaya 5 yıl
120 GB SSD + 1 TB Seklinde harici disk olarak kullanmak icin internete baglanarak yazilimi indirmek istemesi, sasirtici olmus, kutu icine sari-siyah bir CD'de verebilirlerdi pek âlâ bu yazilimi.

Hayir yani interneti olan var olmayan var.
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Chris Brown 5 yıl Kaya
İnterneti olmayan adamın bu ürünle işi ne?
Ayrıca bu ürünü alıp interneti olmadığı için 1TB lık bölümü aktif etmede sorun yaşayan kimse olacağını sanmıyorum. Zaten 1 kere yapılıyor bu daha sonra ben 3-4 kez format çektim 1TB lık bölümü her seferinde görüyor sorunsuz.
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secfur 5 yıl
1285tl ye
1-) 4 tane corsair 120GB LS Serisi SATA 3.0 SSD (560MB Okuma / 535MB Yazma 269 tl)
2-)WD 3.5" 1TB Caviar Green Intellipower Sata 3.0 64MB Cache Harddisk 196 tl

toplam:1272 tl üstüne 13 tl harçlık kalır (yukarıdaki fiyatlar vatan bilgisayardan alınmıştır. ve masaüstü pc ler için planlanmıştır.laptoplarada dvd sürücü bölümüne çok çok ucuza mal edilir konfrigürsyonlar yapılabilir. şu an için extreme bir ürün ama teknolojik olarak taktir edilmesinide düşünmüyor değilim.)
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black_flood 5 yıl
500 tl daha erip gerçek550 okuma 520 yazma hızına sahip samsung 1 tb ssd'yi kullanmak çok daha mantıklı olacaktır. vatanbilgisayar.com/...
western digital hem çok pahalı hem de göründüğü kadar pratik değil.
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