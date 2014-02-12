WD Black 2 "SSD'nin hızı, HDD'nin kapasitesi birarada" video inceleme

Bu ilginç sistemi sizler için inceledik.

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WD'nin yenilikçi depolama birimi WD Black 2, 2,5" boyutlarında tek disk içinde 120GB SSD ve 1TB HDD depolama birimini bir araya getiriyor kullanıcılara SSD'nin hızını, HDD'nin kapasitesini vaat ediyor.Hybrid sabit disklerden farklı olarak 2 diskin isteğe göre kullanımına olanak veren sistemde işletim sistemini SSD kısmına, programları HDD kısmına kurabiliyor, hızlı çalışmasını istediklerinizi SDD'e taşıyabiliyorsunuz.