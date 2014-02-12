WD Black 2 "SSD'nin hızı, HDD'nin kapasitesi birarada" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
WD'nin yenilikçi depolama birimi WD Black 2, 2,5" boyutlarında tek disk içinde 120GB SSD ve 1TB HDD depolama birimini bir araya getiriyor kullanıcılara SSD'nin hızını, HDD'nin kapasitesini vaat ediyor.
Hybrid sabit disklerden farklı olarak 2 diskin isteğe göre kullanımına olanak veren sistemde işletim sistemini SSD kısmına, programları HDD kısmına kurabiliyor, hızlı çalışmasını istediklerinizi SDD'e taşıyabiliyorsunuz.
Paylaş Tweetle
Hybrid sabit disklerden farklı olarak 2 diskin isteğe göre kullanımına olanak veren sistemde işletim sistemini SSD kısmına, programları HDD kısmına kurabiliyor, hızlı çalışmasını istediklerinizi SDD'e taşıyabiliyorsunuz.
Bu ilginç sistemi sizler için inceledik.
Paylaş Tweetle
edit: 1285tl fiyata gördüm yorumsuz
bukadar paraları disk e hibe edebilecek kişiler sanırım 1tb ssd ye daha fazlasını verip temiz bir iş yapmayı tercih ederler.
CORE I7 4770K gibi iyi bir işlemciden bile daha pahalı bu fiyatlara gerçekten satış bekliyorlarmı merak ediyorum.
tabletler,4k tv ler vb fiyatları düşüyor fakat ne hikmetse ssd lerin fiyatı düşmüyor.
ütopik performanslarda olmasa da 250gb ssd 150 tl civarına düşmeden satın almam.