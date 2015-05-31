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WD Black 500GB 2,5" HDD "WD500LPLX" video inceleme

3 yıl
36,2b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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WD500LPLX'de WD’nin özellikle üzerinde durduğu konulardan biri 5 yıl garanti süresi oluyor. Buna ek olarak dizüstü gibi mobil bir platform söz konusu olduğu için okuyucu kafanın hareket halindeyken di
 
Merhaba ben Mesut Çevik bu videomuzda WD’nin Black ailesinden 500GB 2,5” dizüstü sabit diskini inceleyeceğiz. WD500LPLX, 7200RPM dönüş hızına ve 32MB tampon belleğe sahip. SATA 3 uyumlu olan disk, 7mm kalınlığıyla da dizüstü uyumluluğu konusunda sorun yaratmıyor.
WD Black 500GB 2,5
 

Sabit disk için WD’nin Black ailesine ait dedik kısaca WD’nin renk isimlerinden oluşan disk ailelerine ve kullanım alanlarına bakacak olursak;

Black: Performans serisi mekanik disklerden oluşurken, Blue Black’in bir altında yer alıyor ve yine performans konusunda yeterli deneyimi biraz daha uygun fiyat ile sunmayı amaçlıyor.
Green serisi diskler düşük enerji düketimleriyle depolama amaçlı 2. disk olarak konumlandırılırken Red ve Red Pro serisi NAS’lar için etkili özelliklerle geliyorlar.
Purple serisi ise dayanıklılığı ve veri kayıpsız kayıt özellikleriyle güvenlik kameralari ve benzeri kesintisiz hizmet gereken uygulamalar için dizayn edilmiş disklerden oluşuyor.

WD Black 500GB 2,5
 
Elimizdeki 7mm Black serisi dizüstü sabit diskinde ise WD’nin özellikle üzerinde durduğu konulardan biri 5 yıl garanti süresi oluyor. Buna ek olarak dizüstü gibi mobil bir platform söz konusu olduğu için okuyucu kafanın hareket halindeyken disk yüzeyine değmemesi de büyük önem taşıyor. WD, Notouch ismini verdiği teknolojiyle kafanın plakaya değere diske zarar vermesinin de önüne geçmiş.

WD Black 500GB 2,5
 
7mm ince yapı üzerinde WD logosu, alt tarafta PCB, arka tarafta ise güç ve data portunun yer aldığı standart bir düzene sahip olan sabit diski bilgisayarımıza takıp performansına geçecek olursak eğer; Windows dosya yönetici ile dosya yazma ve okuma esnasında 138MB/sn üzerinde hızlar görebildik.
WD Black 500GB 2,5
 

cyristal benchmark sonuçları ise Windows kopyalama testi sonuçlarımızı doğruluyor ve sabit disk tatmin edici değerlere imza atıyor.

WD Black 500GB 2,5
 
Fakat HD Tune Pro ile gerçekleştirdiğimiz testlerde ortalama okuma hızı 116.3 MB/sn ölçülürken yazma hızı 89MB/sn düzeyinde kalıyor..

WD Black 500GB 2,5
 
WD Black 500GB 2,5
 
Rastgele erişim testlerindeki okuma ve yazma testlerini de kendi bilgisayarınızdaki mekanik diskle karşılaştırarak bir fikir sahibi olabilirsiniz.

WD Black 500GB 2,5
 
Tester boyunca da diskin ısısını atmasına yardımcı olacak metal bir yüzeye temas etmediği halde en fazla 39 dereceye ulaşmış olması da dizüstü bilgisayar kullanıcıları için oldukça iyi bir haber.

WD Black 500GB 2,5
 
5 yıl garantisi ve dizüstü bilgisayarlardaki veri güvenliği düşünülerek geliştirilmil fonksiyonları göz önüne alındığın WD Black WD500LPLX iyi bir genişleme güncellemesi gibi görünüyor. Eğer şu sıra bir sabit disk güncellemesine girecekseniz göz atılacaklar listenizde mutlaka yer ayırın.


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XPerience 3 yıl en beğenilen
Videonun yarısı "Ve de bılek ve de beş yüz le pe le iks" diyebilmekle geçti. #DirenMesut



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programmer_onur 1 yıl
Bu harddiski almayı düşünüyorum ama tek soru işareti 9.5 yerine 7 mm olması. Sıcaklık ve ömür.
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DH Misafiri 3 yıl
SSHD yeni tasarım ürünleri incelemenizi tavsiye ederim
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DH Misafiri 3 yıl
SSD diskler oldukça yaygınlaştı. Hâla içerisinde dönen bir disk olan bu tip HDD'leri tercih edenler var ise onlar için tabi ki 150 mb okuma/yazma hızları güzeldir. Ancak her halükârda bir SSD olamaz. Alacak arkadaşların kafası karışmasın ama buna verilecek parayı az bir miktar daha koyarak, 256 GB SSD disk almak sizi bundan alacağınız performansın en az 5 katına çıkartabilirsiniz.
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karayulun 3 yıl
The Benefit
RachsuchtigYazma hızları baya iyiymiş PS4 için HDD arıyorum bu nasıl bir artış sağlar hız konusunda
Çok az artış oluyor. SSD bile taksan böyle. Arkadaşın dediği gibi kapasitesi büyük bir 7200rpm al yeter.

Depolama boyutu yüksek disk almanın da olumsuz yönleri çıkacak bu defa. Çok kayıt levhası, yüksek hassiyet gerektirdiğinden arıza tehlikesini de arttıracaktır. Bu nedenle tek kayıt levhalı sürücüler tercih edilmeli.
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tr.duman 3 yıl
Ülkemizde satışa sunulmadı uzun zamandır ürünü takip ediyorum. Bize ne zaman gelir Allah bilir.
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cinayet13 3 yıl
Arkadaslar ssd incelemeside ssd incelemesi sistemler yalnizca oyun amacli kullanilmiyor ayrica 500gb bir ssd fiyati vahset laptopu olup ucuz urun arayan htpc icin urun arayan veya yukaridaki arkadasin sordugu gibi ps4e takabilmek icin oldukca guzel bir urun emege saygi gosterelim inceleme icin tesekkurler.

Mutlaka firmalar ginderdigi takdirde ssd ve benzeri cihazlarda incelenecektir lakin hddler hayatimizdan silinmedi silinmezde sektore gore...
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MadSlinger 3 yıl
Maalesef hem SSD hem HDD alacak kadar maddi gücümüz yok. 220+ TL'ye küçücük 120 GB'lık SSD yerine, 200- TL'ye 1 TB HDD'yi tercih eden bir kesim de var.
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Karanlık Ülke 3 yıl MadSlinger
Kesinlikle katılıyorum, 200 TL bütçemi ancak 500 GB'lık bir harddiske ayırabilirim. SSD alırsam depolamamı nereye yapacağım?
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OldGamers86 3 yıl
Rachsuchtig
Yazma hızları baya iyiymiş PS4 için HDD arıyorum bu nasıl bir artış sağlar hız konusunda

Çok az artış oluyor. SSD bile taksan böyle. Arkadaşın dediği gibi kapasitesi büyük bir 7200rpm al yeter.
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ShadowofDeath06 3 yıl
vede beşyüz vede beşyüz vede beşyüz video 2 dakka 1 buçuk dakkası buna geçti

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WarSaw 3 yıl
Aşırı gereksiz bir ürün. SSD çağında HDD sadece depolama amaçlı yani yedek disk olarak kullanılır bunun içinde en ucuzundan Green serisi yeterde artar bile.
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horifaydo 3 yıl
Yaw SSD ler varken mekanik disk incelemenin tek sebebi reklam olabilir :) Tamam kızmadık...
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