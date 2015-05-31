WD Black 500GB 2,5" HDD "WD500LPLX" video inceleme

WD500LPLX'de WD’nin özellikle üzerinde durduğu konulardan biri 5 yıl garanti süresi oluyor. Buna ek olarak dizüstü gibi mobil bir platform söz konusu olduğu için okuyucu kafanın hareket halindeyken di

Merhaba ben Mesut Çevik bu videomuzda WD’nin Black ailesinden 500GB 2,5” dizüstü sabit diskini inceleyeceğiz. WD500LPLX, 7200RPM dönüş hızına ve 32MB tampon belleğe sahip. SATA 3 uyumlu olan disk, 7mm kalınlığıyla da dizüstü uyumluluğu konusunda sorun yaratmıyor.





Sabit disk için WD’nin Black ailesine ait dedik kısaca WD’nin renk isimlerinden oluşan disk ailelerine ve kullanım alanlarına bakacak olursak;





Black: Performans serisi mekanik disklerden oluşurken, Blue Black’in bir altında yer alıyor ve yine performans konusunda yeterli deneyimi biraz daha uygun fiyat ile sunmayı amaçlıyor.

Green serisi diskler düşük enerji düketimleriyle depolama amaçlı 2. disk olarak konumlandırılırken Red ve Red Pro serisi NAS’lar için etkili özelliklerle geliyorlar.

Purple serisi ise dayanıklılığı ve veri kayıpsız kayıt özellikleriyle güvenlik kameralari ve benzeri kesintisiz hizmet gereken uygulamalar için dizayn edilmiş disklerden oluşuyor.





Elimizdeki 7mm Black serisi dizüstü sabit diskinde ise WD’nin özellikle üzerinde durduğu konulardan biri 5 yıl garanti süresi oluyor. Buna ek olarak dizüstü gibi mobil bir platform söz konusu olduğu için okuyucu kafanın hareket halindeyken disk yüzeyine değmemesi de büyük önem taşıyor. WD, Notouch ismini verdiği teknolojiyle kafanın plakaya değere diske zarar vermesinin de önüne geçmiş.





7mm ince yapı üzerinde WD logosu, alt tarafta PCB, arka tarafta ise güç ve data portunun yer aldığı standart bir düzene sahip olan sabit diski bilgisayarımıza takıp performansına geçecek olursak eğer; Windows dosya yönetici ile dosya yazma ve okuma esnasında 138MB/sn üzerinde hızlar görebildik.





cyristal benchmark sonuçları ise Windows kopyalama testi sonuçlarımızı doğruluyor ve sabit disk tatmin edici değerlere imza atıyor.





Fakat HD Tune Pro ile gerçekleştirdiğimiz testlerde ortalama okuma hızı 116.3 MB/sn ölçülürken yazma hızı 89MB/sn düzeyinde kalıyor..





Rastgele erişim testlerindeki okuma ve yazma testlerini de kendi bilgisayarınızdaki mekanik diskle karşılaştırarak bir fikir sahibi olabilirsiniz.





Tester boyunca da diskin ısısını atmasına yardımcı olacak metal bir yüzeye temas etmediği halde en fazla 39 dereceye ulaşmış olması da dizüstü bilgisayar kullanıcıları için oldukça iyi bir haber.





5 yıl garantisi ve dizüstü bilgisayarlardaki veri güvenliği düşünülerek geliştirilmil fonksiyonları göz önüne alındığın WD Black WD500LPLX iyi bir genişleme güncellemesi gibi görünüyor. Eğer şu sıra bir sabit disk güncellemesine girecekseniz göz atılacaklar listenizde mutlaka yer ayırın.



