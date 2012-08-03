WD My Book Studio Edition II 6TB video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
|Arkadaşlar video otomatik yükleniyor bildiğiniz gibi flash block gibi Addonslar yükleyerek videonun otomatik yüklenmesini engelleyebilirsiniz..
Site yöneticileri de şu otomatik yüklemeyi kapatsalar iyi olacak..
Malumunuz t.c de akk diye bir meret var :) saygılar.
Speed-Step
merhaba wd yazılımları konusunda ;yardımcı oolursanız sevinirim.Güvenlikten bahsedilen video larda bile bu tür bir durumdan bahsetmiyorsunuz.
WD My Passport vs Passport Essential ? (Tüm Detaylarıyla Yardım Bekleniyor) forum.donanimhaber.com/...
|NEDEN KOTALILARI DÜŞÜNMÜYORSUNUZ BAZEN YORUM OKUMAK İÇİN != KERE GİRİYORUM HER DEFASINDA Bİ 100mb GİDİYOR
|keşke şu hddleri sürekli priza takmak zorunda kalmasak keşke
|Mesut abi bide fiyatından bahsetseydin millet fiyatı duyunca hemen video yu kapartırlardı
|İnsanlar her yorum okumaya girdiklerinde donanım haber band genişliği felç kesiyor. Bu hem bize hem onlara zarar.
|videolar kendi kendine başlmasın burdan yönetime sesleniyoruz, bazen yorumları okumak için giriyoruz!
|Evet bu videoların kendi kendine başlamasından bende şikayetçiyim. Netbook kullandığım için donanımhaber sitesi zaten kasılarak açılıyor. Birde üstüne videoların otomatik başlaması iyice içinden çıkılmaz hal alıyor makineyi kitliyor resmen. 2 senedir aynı sıkıntıyı yaşıyorum ama ilgilenen yok. Videoların otomatik başlamasındaki maksat nedir acaba? Her videomuz izlendi muhabbetine mi getirmek istiyorlar. Eğer bu faydalı bir şey olsa bütün teknoloji siteleri yapar ama hiç biri böyle bir saçmalık yapmıyor. Videoların otomatik başlaması yavaş bilgisayarları kasıyor işte ap açık ortada ve bu durum beni resmen dh den soğuttu. Netbookum hiç bir sitede kasılmazken dh da kitleniyor veya kitlenmediği durumlarda çok ama çok yavaş yükleme yapıyor.
ilker_xxx
Mevcut bilgisayarınız ile tablet sürümden (tablet.donanimhaber.com) veya mobil sürümden (mobile.donanimhaber.com) giriş yapın arkadaşlar.Çok rahat bir şekilde forumda dolaşırsınız.
|Konuya tıklayıp girdiğimde video hemen yüklenmeye ve kendi kendine oynamaya başlıyor. Bazen yorum okumak için giriyorum bu can sıkıcı oluyor. Sorun bende mi yoksa sitede mi?
|Video haberlerin hepsi böyle malesef. Ana sayfa üzerinden girdiğinde kendiliğinden başlıyor ama forum üzerinden girersen öyle olmuyor.
| Aynısının 1+1=2 TB'lik versiyonunu kullanıyorum. RAID 0'ın avantajını görmedim desem yeri. Firewire 800 bağlantısıyla kullanıyorum ve gayet hızlı. USB 3.0 desteği olmaması benim için sorun olmuyor ama PC kullanıcıları için önemli tabi. USB 3.0 portunun olmamasının nedeni, HDD kasasının güncel bir kasa olmaması. Sadece Firewere 800 ve E-Sata 3.0 portları eklenirken, Firewire 400 portu kaldırılmıştı ve Firewire 800 portu bulunmayan bilgisayarlar için 400-800 dönüştürücü kablo koymuşlardı kutu içeriğine. Bu, önemli bir detay. Aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen USB 3.0 portu için yeni güncelleme yapmamış olmaları eksiklik tabi. Ürünün tek eksiği bu ki, Firewire 800 ve E-Sata 3.0 portlarının olması sebebiyle bu eksiklik, ürünün büyük artıları yanında gözardı edilebilir.
Veri güvenliği noktasında gözünüzü arkanızda bırakmayacak kadar keliteli bir ürün olduğundan emin olabilirsiniz. Yılların emeği olan çalışmalarımı onun içinde yedekliyorum. Back-up ve arşiv için harici HDD olarak kullanıyorum yani. Ürün, gayet sağlım. Bir seferinde arkadaş kablosuna takıldı ve çok sert bir şekilde, üstelikte çalışırken (yazma yaparken) yere düştü. Sadece kapak tornağı kırıldı. Kasası yerinden iraz yamularak çıktı ama biraz zorlayarak eski haline geri getirdim. Esnek ve darbeleri emen bir malzemesi var yani. O an açılmadı ama ertesi gün açıldı. Şu an sorunsuz şekilde kullanmaya devam ediyorum. Ne olur, ne olmaz diye, aynı verilerin önemli olan kısmını bilgisayarda tutmaya devam ediyorum tabi.
Video da özellikle saymadım ama en az 5 kere "USB 3.0 portu yer alsaymış" dendi.
Belirtmem de fayda var Western Digital bu ürünün üretildiği tarihler de USB 3.0 desteğini veren harici diskleri üretmiyordu.
Yani kimse bana çıkıp 2010 yılında release olmuş WD marka bir harici harddiskinde USB 3.0 olduğunu söyleyemez, çünkü o tarihler de bu yoktu.
Eğer release olduğu tarihte (2010) inceleme yapılsaydı kuvvetle muhtemel 6 tb'a vurgu yapılırdı. 2 adet 3 tb'lık harddisklerin olduğu övülürdü keza o tarihler de 3 tb'lık sabit diskler (tekli) yeni yeni satın alınabilir durumdalardı.
Western Digital'in Sentinel, Thunderbolt veya Live Duo modelleri incelenseydi yerinde olurdu.