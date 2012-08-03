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WD My Book Studio Edition II 6TB video inceleme

6 yıl
31b
1
Çevre Birimleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Western Digital'in silmeyi sevmeyenlere özel hazırladığı 6TB depolama kapasiteli My Book Studio Edition II modeli test masamızda. eSata, Firewire 800 ve USB 2.0 portlarını üzerinde barındıran harici depolama çözümü bakalım performans anlamında neler verebiliyor.
 

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CihanKaygusuz 6 yıl en beğenilen
2010 yılında release olan bir ürünün incelemesini 2012 de yapmak çok manidar olmuş.
Video da özellikle saymadım ama en az 5 kere "USB 3.0 portu yer alsaymış" dendi.
Belirtmem de fayda var Western Digital bu ürünün üretildiği tarihler de USB 3.0 desteğini veren harici diskleri üretmiyordu.
Yani kimse bana çıkıp 2010 yılında release olmuş WD marka bir harici harddiskinde USB 3.0 olduğunu söyleyemez, çünkü o tarihler de bu yoktu.
Eğer release olduğu tarihte (2010) inceleme yapılsaydı kuvvetle muhtemel 6 tb'a vurgu yapılırdı. 2 adet 3 tb'lık harddisklerin olduğu övülürdü keza o tarihler de 3 tb'lık sabit diskler (tekli) yeni yeni satın alınabilir durumdalardı.
Western Digital'in Sentinel, Thunderbolt veya Live Duo modelleri incelenseydi yerinde olurdu.
2010 yılında release olan bir ürünün incelemesini 2012 de yapmak çok manidar olmuş.Video da özellikle saymadım ama en az 5 kere "USB 3.0 portu yer alsaymış...
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MrPerFormance 6 yıl
Konuya tıklayıp girdiğimde video hemen yüklenmeye ve kendi kendine oynamaya başlıyor. Bazen yorum okumak için giriyorum bu can sıkıcı oluyor. Sorun bende mi yoksa sitede mi?
Konuya tıklayıp girdiğimde video hemen yüklenmeye ve kendi kendine oynamaya başlıyor. Bazen yorum okumak için giriyorum bu can sıkıcı oluyor. Sorun bende mi yok...
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JoeyBane 6 yıl
Raid0'ın pek bir avantajını göstermiyor. Raid1 olarak kullanıp güvenli bir arşiv yapılabilir.
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Jomolocco 6 yıl
Arkadaşlar video otomatik yükleniyor bildiğiniz gibi flash block gibi Addonslar yükleyerek videonun otomatik yüklenmesini engelleyebilirsiniz..
Site yöneticileri de şu otomatik yüklemeyi kapatsalar iyi olacak..
Malumunuz t.c de akk diye bir meret var :) saygılar.
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acbold 6 yıl
Speed-Step
microsonic Web arayüzüne girip bi bakılsaymış. Aklım web arayüzünde kaldı şimdi.
Merhaba, Ayarlar için WEB arayüz değil CD içinde gelen yazılımları kullanıyoruz. Bu cihaz NASdan daha çok harici sabit disk olarak çalışıyor. Depolama dışında ek bir fonksiyona sahip değil. Sevgiler, Mesut Çevik

merhaba wd yazılımları konusunda ;yardımcı oolursanız sevinirim.Güvenlikten bahsedilen video larda bile bu tür bir durumdan bahsetmiyorsunuz.
WD My Passport vs Passport Essential ? (Tüm Detaylarıyla Yardım Bekleniyor) forum.donanimhaber.com/...
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afyonkarahisarlılastirama 6 yıl
NEDEN KOTALILARI DÜŞÜNMÜYORSUNUZ BAZEN YORUM OKUMAK İÇİN != KERE GİRİYORUM HER DEFASINDA Bİ 100mb GİDİYOR
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john ronald reuel tolkien 6 yıl
keşke şu hddleri sürekli priza takmak zorunda kalmasak keşke
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ykbulut78 6 yıl
Mesut abi bide fiyatından bahsetseydin millet fiyatı duyunca hemen video yu kapartırlardı
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MrPerFormance 6 yıl
İnsanlar her yorum okumaya girdiklerinde donanım haber band genişliği felç kesiyor. Bu hem bize hem onlara zarar.
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FreeRun 6 yıl
videolar kendi kendine başlmasın burdan yönetime sesleniyoruz, bazen yorumları okumak için giriyoruz!
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Virtual Reality 6 yıl
Evet bu videoların kendi kendine başlamasından bende şikayetçiyim. Netbook kullandığım için donanımhaber sitesi zaten kasılarak açılıyor. Birde üstüne videoların otomatik başlaması iyice içinden çıkılmaz hal alıyor makineyi kitliyor resmen. 2 senedir aynı sıkıntıyı yaşıyorum ama ilgilenen yok. Videoların otomatik başlamasındaki maksat nedir acaba? Her videomuz izlendi muhabbetine mi getirmek istiyorlar. Eğer bu faydalı bir şey olsa bütün teknoloji siteleri yapar ama hiç biri böyle bir saçmalık yapmıyor. Videoların otomatik başlaması yavaş bilgisayarları kasıyor işte ap açık ortada ve bu durum beni resmen dh den soğuttu. Netbookum hiç bir sitede kasılmazken dh da kitleniyor veya kitlenmediği durumlarda çok ama çok yavaş yükleme yapıyor.
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manolpan 6 yıl Virtual Reality
ilker_xxx

Evet bu videoların kendi kendine başlamasından bende şikayetçiyim. Netbook kullandığım için donanımhaber sitesi zaten kasılarak açılıyor. Birde üstüne videoların otomatik başlaması iyice içinden çıkılmaz hal alıyor makineyi kitliyor resmen. 2 senedir aynı sıkıntıyı yaşıyorum ama ilgilenen yok. Videoların otomatik başlamasındaki maksat nedir acaba? Her videomuz izlendi muhabbetine mi getirmek istiyorlar. Eğer bu faydalı bir şey olsa bütün teknoloji siteleri yapar ama hiç biri böyle bir saçmalık yapmıyor. Videoların otomatik başlaması yavaş bilgisayarları kasıyor işte ap açık ortada ve bu durum beni resmen dh den soğuttu. Netbookum hiç bir sitede kasılmazken dh da kitleniyor veya kitlenmediği durumlarda çok ama çok yavaş yükleme yapıyor.

Mevcut bilgisayarınız ile tablet sürümden (tablet.donanimhaber.com) veya mobil sürümden (mobile.donanimhaber.com) giriş yapın arkadaşlar.Çok rahat bir şekilde forumda dolaşırsınız.
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MrPerFormance 6 yıl
Konuya tıklayıp girdiğimde video hemen yüklenmeye ve kendi kendine oynamaya başlıyor. Bazen yorum okumak için giriyorum bu can sıkıcı oluyor. Sorun bende mi yoksa sitede mi?
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bocekgrafik 6 yıl
Video haberlerin hepsi böyle malesef. Ana sayfa üzerinden girdiğinde kendiliğinden başlıyor ama forum üzerinden girersen öyle olmuyor.
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bocekgrafik 6 yıl
Aynısının 1+1=2 TB'lik versiyonunu kullanıyorum. RAID 0'ın avantajını görmedim desem yeri. Firewire 800 bağlantısıyla kullanıyorum ve gayet hızlı. USB 3.0 desteği olmaması benim için sorun olmuyor ama PC kullanıcıları için önemli tabi. USB 3.0 portunun olmamasının nedeni, HDD kasasının güncel bir kasa olmaması. Sadece Firewere 800 ve E-Sata 3.0 portları eklenirken, Firewire 400 portu kaldırılmıştı ve Firewire 800 portu bulunmayan bilgisayarlar için 400-800 dönüştürücü kablo koymuşlardı kutu içeriğine. Bu, önemli bir detay. Aradan geçen yaklaşık 3 yıla rağmen USB 3.0 portu için yeni güncelleme yapmamış olmaları eksiklik tabi. Ürünün tek eksiği bu ki, Firewire 800 ve E-Sata 3.0 portlarının olması sebebiyle bu eksiklik, ürünün büyük artıları yanında gözardı edilebilir.

Veri güvenliği noktasında gözünüzü arkanızda bırakmayacak kadar keliteli bir ürün olduğundan emin olabilirsiniz. Yılların emeği olan çalışmalarımı onun içinde yedekliyorum. Back-up ve arşiv için harici HDD olarak kullanıyorum yani. Ürün, gayet sağlım. Bir seferinde arkadaş kablosuna takıldı ve çok sert bir şekilde, üstelikte çalışırken (yazma yaparken) yere düştü. Sadece kapak tornağı kırıldı. Kasası yerinden iraz yamularak çıktı ama biraz zorlayarak eski haline geri getirdim. Esnek ve darbeleri emen bir malzemesi var yani. O an açılmadı ama ertesi gün açıldı. Şu an sorunsuz şekilde kullanmaya devam ediyorum. Ne olur, ne olmaz diye, aynı verilerin önemli olan kısmını bilgisayarda tutmaya devam ediyorum tabi.
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