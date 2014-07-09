Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

WD Purple 4TB HDD video inceleme

5 yıl
46b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
WD'nin güvenlik kamerası kayıt üniteleri için geliştirdiği ve yüksek yazma güvenilirliği, düşük enerji tüketimi, hız kontrolü gibi özelliklerle donattığı Purple ailesini sizler için değerlendirdik.
WD'nin güvenlik kamerası kayıt üniteleri için geliştirdiği ve yüksek yazma güvenilirliği, düşük enerji tüketimi, hız kontrolü gibi özelliklerle donattığı Purple ailesini sizler için değerlendirdik.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mementopolis 5 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
volkan... 5 yıl
çok kısa inceleme doyamadım :D o ne öyle 1:37 sanki vine çekiyorlar :D
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Piyanist-Mustafa 1 ay
bu oyun için ideal mi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 5 yıl
Bu harici diski masaüstü bilgisayarım için aldım, green serisi alcaktım ama tekrar gelmeyeceğini söylediler ve black serisi içinde param yetersizdi, bunu aldım şimdilik bi problem yok, yedekleme ve proje dosyaları için kullanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensaronline 5 yıl
incelenme denmiş ama bildiğin raklam :)
neyse sikinti yok
Wd kalitedir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MoRTaLSouL 5 yıl
Ön inceleme gibi olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 5 yıl
Aynı disk 15 gün önce teknoseyir deydi, şimdi donanımhaber de, donanımhaber de ki Zoppo telefonda şimdi teknoseyirde
Sanırım aynı ürün, 15 gün arayla bütün teknolojik ürün inceleyen siteleri dolaşıyor.
shiftdelete, teknopat, chip, vs. sanırım buraları da sırayla dolaşacak, yazık bu ürünlere yav, biri sahiplenip satın alsa da, istenmeyen ürün gibi, elden ele dolaşmasa :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 5 yıl
Kaç ev parası bu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozancn 5 yıl
inceleme degil bu arkadaslar. western firmasi reklam almis 1.37 sn lik :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hasan07-36 5 yıl
Bir telefon 2-3 saat boyunca incelenirken bir bilgisayar donanımlarının çok kısa süre incelenmesi üzücü bir durum. :(
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snadboy 5 yıl
inceleme gayet iyi kisa ve oz. gerekli tum bilgileri de sunuyor. bir hdd incelemesinde daha ne anlatilir ne bekliyonuz yani??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 5 yıl
erdi anlatsa 37 saniyede de bitermiş, daha hızlı konuşabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
10:35
Mate 20 Pro kamera testi | Düşük ışıkta fotoğraf ve video
13,4b izlenme · 7 ay
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,8b izlenme · 3 hf.
08:13
AMD Ryzen'ı coşturacak | MSI X570 Godlike
2,8b izlenme · 1 gün
17:49
Oppo Reno 10x Zoom ön inceleme
5,6b izlenme · 1 ay
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
11,1b izlenme · 3 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
13,6b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
8,7b izlenme · 4 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,8b izlenme · 2 hf.
03:13
Konseptten gerçeğe | Asus'un tasarım kararı
3,9b izlenme · 20 sa. yeni video
02:43
LG G7 ThinQ ilk izlenim | 4899TL Eder mi?
14,6b izlenme · 10 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,7b izlenme · 2 hf.
11:53
Qnap TS-228A NAS İncelemesi ''Küçük Boyutu İle Rakiplerinin En Güçlüsü''
18,8b izlenme · 10 ay
03:46
Taşınabilir oyuncu monitörü | Hem de 240Hz
1,9b izlenme · 1 gün
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
9,6b izlenme · 3 hf.
19:48
Canlı yayın sihirbazı | Elgato Stream Deck nasıl kullanılır? inceleme
753 izlenme · 10 sa. yeni video
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,1b izlenme · 1 hf.
07:14
IGTV: instagram'dan Youtube'a rakip olur mu?
23,9b izlenme · 11 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim