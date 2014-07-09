WD Purple 4TB HDD video inceleme

WD'nin güvenlik kamerası kayıt üniteleri için geliştirdiği ve yüksek yazma güvenilirliği, düşük enerji tüketimi, hız kontrolü gibi özelliklerle donattığı Purple ailesini sizler için değerlendirdik.

WD'nin güvenlik kamerası kayıt üniteleri için geliştirdiği ve yüksek yazma güvenilirliği, düşük enerji tüketimi, hız kontrolü gibi özelliklerle donattığı Purple ailesini sizler için değerlendirdik.