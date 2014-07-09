WD Purple 4TB HDD video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
WD'nin güvenlik kamerası kayıt üniteleri için geliştirdiği ve yüksek yazma güvenilirliği, düşük enerji tüketimi, hız kontrolü gibi özelliklerle donattığı Purple ailesini sizler için değerlendirdik.
WD'nin güvenlik kamerası kayıt üniteleri için geliştirdiği ve yüksek yazma güvenilirliği, düşük enerji tüketimi, hız kontrolü gibi özelliklerle donattığı Purple ailesini sizler için değerlendirdik.
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neyse sikinti yok
Wd kalitedir
Sanırım aynı ürün, 15 gün arayla bütün teknolojik ürün inceleyen siteleri dolaşıyor.
shiftdelete, teknopat, chip, vs. sanırım buraları da sırayla dolaşacak, yazık bu ürünlere yav, biri sahiplenip satın alsa da, istenmeyen ürün gibi, elden ele dolaşmasa :)