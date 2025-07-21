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    Türkiye’nin en büyük ikinci rüzgar santralinin ilk ayağı hizmete girdi

    Balıkesir, İzmir ve Manisa il sınırları içerisinde bulunan Uygar Rüzgar Enerjisi Santrali projesinin ilk ayağı başarıyla hizmete alındı. Uygar RES, 250 MW kurulu güce sahip olacak.

    Türkiye’nin en büyük ikinci rüzgar santralinin ilk ayağı devrede Tam Boyutta Gör
    Enerjisa Üretim, Balıkesir, İzmir ve Manisa illeri arasında yer alan Uygar Rüzgar Enerjisi Santralinin (RES) ilk fazını devreye alarak 30. enerji santralini faaliyete geçirdi. Toplam 2,5 milyar dolarlık yatırım paketi içinde stratejik bir konuma sahip olan bu proje, tamamlandığında 250 MW kurulu güce ve yıllık 1 milyar kWh temiz enerji üretim kapasitesine ulaşacak.

    500 bin eve elektrik verecek

    Türkiye’nin en büyük ikinci rüzgar santralinin ilk ayağı devrede Tam Boyutta Gör
    Uygar RES yalnızca büyüklüğüyle değil, etkisiyle de dikkat çekiyor. Santral tam kapasiteye ulaştığında yaklaşık 500 bin hanenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayabilecek. Bu sayede yılda 600 bin ton karbon salımının önüne geçilecek.

    Uygar RES, tüm fazları tamamlandığında Türkiye’nin en büyük ikinci rüzgâr enerjisi santrali olacak. Enerji üretiminin yanı sıra yerli üretimi destekleyen teknolojik altyapısıyla, istihdama sağladığı katkıyla ve bölgesel kalkınmaya etkisiyle proje öne çıkıyor. Zira Enerjisa Üretim CEO’su İhsan Erbil Bayçöl’ün verdiği bilgiye göre Uygar RES’te türbinlerin kule, kanat ve jeneratör gibi kritik bileşenleri Türkiye’de üretilmiş durumda.

    Kurulu rüzgar gücüne yüzde 15’lik katkı

    Enerjisa Üretim, yalnızca Uygar RES ile değil, YEKA RES-2024 ihalelerinde elde ettiği 1.200 MW’lık yeni kapasiteyle de büyümesini sürdürüyor. 410 MW kapasiteli Edirne RES ve 340 MW kapasiteli Balkaya RES projeleriyle portföyüne 750 MW daha ekleyen şirket, toplamda 1.750 MW’lık YEKA yatırımıyla Türkiye’nin rüzgar gücüne yaklaşık yüzde 15 oranında katkı sağlamayı hedefliyor. Edirne RES ve Balkaya RES’in 2027’de tamamlanması bekleniyor. Bu güçlü altyapının arkasında ise 2,5 milyar dolar değerindeki toplam yatırım yer alıyor. Enerjisa Üretim, bugün yaklaşık 4.000 MW kurulu gücü ve 30 santralıyla Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 4-5’lik bölümünü karşılıyor.

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