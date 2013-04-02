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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Wacom, akıllı cep telofonu ve tablet modelleri için yeni Stylus-kalem modelini duyurdu

6 yıl
1,3b
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Wacom, akıllı cep telofonu ve tablet modelleri için yeni Stylus-kalem modelini duyurdu
Grafik tablet denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan olan Wacom, dokunmatik ekranlı akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar modelleri için geliştirdiği yeni Stylus-kalem modelinin duyurusunu yaptı.
Wacom tarafından duyurulan ve Bamboo Stylus Mini ismine sahip olan kapasitif kalem modeli, oldukça portatif ve akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayar modellerinin kulaklık girişi yardımıyla taşınabilir yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 4.7cm boyut yanında 8gr ağırlığa sahip olan Stylus-kalem, dokunmatik ekranlar üzerinde oldukça rahat bir kullanım vaat ediyor ve pirinç kaplama gövdesi ile 9mm çapa sahip olarak geliyor. Ayrıca kalemin ucu, sert ya da yumuşak başka uç seçenekleri ile değiştirilebiliyor.
Altı farklı renk seçeneğine sahip olarak Wacom resmi sitesi üzerinden satın alınabilen Bamboo Stylus Mini kalem, 19$ fiyat seçeneğine sahip.

 
Wacom, akıllı cep telofonu ve tablet modelleri için yeni Stylus-kalem modelini duyurdu
Wacom, akıllı cep telofonu ve tablet modelleri için yeni Stylus-kalem modelini duyurdu

http://www.wacom.com/en/products/stylus/bamboo-stylus/mini Yorum Yaz
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Mihrali Bey 6 yıl
Kablosu çok kısa gözüküyor. Sorun çıkarmasın???
1 Yanıt Yanıtla
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Zuko 6 yıl Mihrali Bey
teknobah
Kablosu çok kısa gözüküyor. Sorun çıkarmasın???

Kullanırken çıkaracaksın. O sadece telefonun yanında sallansın diye.
1 Yanıt Yanıtla +1
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face1tr 6 yıl
Kendi yazılımı sayesinde farklı basınctakı girişleri mı algılıyor, parmaktan farkı ne?
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YordleKing 6 yıl
Tampon gibi duruyor.
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