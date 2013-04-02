Wacom, akıllı cep telofonu ve tablet modelleri için yeni Stylus-kalem modelini duyurdu

Grafik tablet denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan olan Wacom, dokunmatik ekranlı akıllı cep telefonu ve tablet bilgisayar modelleri için geliştirdiği yeni Stylus-kalem modelinin duyurusunu yaptı.

Wacom tarafından duyurulan ve Bamboo Stylus Mini ismine sahip olan kapasitif kalem modeli, oldukça portatif ve akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayar modellerinin kulaklık girişi yardımıyla taşınabilir yapısı ile dikkatleri üzerine çekiyor. 4.7cm boyut yanında 8gr ağırlığa sahip olan Stylus-kalem, dokunmatik ekranlar üzerinde oldukça rahat bir kullanım vaat ediyor ve pirinç kaplama gövdesi ile 9mm çapa sahip olarak geliyor. Ayrıca kalemin ucu, sert ya da yumuşak başka uç seçenekleri ile değiştirilebiliyor.

Altı farklı renk seçeneğine sahip olarak Wacom resmi sitesi üzerinden satın alınabilen Bamboo Stylus Mini kalem, 19$ fiyat seçeneğine sahip.





http://www.wacom.com/en/products/stylus/bamboo-stylus/mini