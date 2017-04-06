Web Siteleri İçin UX Aracı: Crazyegg

Crazyegg, kullanıcı haritaları denince akla gelen ilk araçlardan biridir. Bu haritalar ziyaretçilerin fare hareketlerini, tıklamalarını ve göz hareketlerini katmanlar haline getirerek web sitesi üzerinde sunarlar. Böylelikle site sahipleri kullanıcıların davranışları ve eğilimleri üzerinde fikir sahibi olurlar.

Aşağıdaki anlaşmalı linkimizi kullanarak 60 günlük deneme sürümüne ulaşabilirsiniz.

crazyegg.com/#webtures-60-days

HeatMap - Isı Haritası

Isı haritası kullanıcıların tıklamalarını takip ederek sayfalarınızdaki en popüler ve dikkat çeken noktaları çıkarır. Tıklamaların görsel haritası sayesinde ziyaretçilerin davranışları hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Isı ve kaydırma haritalarını beraber kullanarak istediğiniz elementleri sitenin dikkat çeken noktalarına koyabilir ve hepsinden maksimum dönüşümü sağlayabilirsiniz.

Örneğin;

Crazyegg’in güzel yanlarından biri tüm kullanıcı haritalarını desktop/mobil ve tablet olarak karşılaştırma imkanı sunması. Sitenizde değişiklikler yaparken öncelikle Google Analytics yardımı ile trafik kaynaklarınızı ve trafiğin geldiği cihazları detaylıca incelemeniz gerekiyor. Trafiğiniz büyük ölçüde mobilden gelirken gidip de desktopu baz alarak yaptığınız değişiklik size zarar verebilir.

Konfeti Haritası

Isı haritasının abisi gibidir bu da, bütün tıklamaları kaynaklarına göre ayırmanızı sağlar. Aynı zamanda kullandığınız cihazlara ve çözünürlüklerine kadar inceleyebilirsiniz verileri. Örneğin Facebook üzerinden yaptığınız bir kampanyanın hangi cihazlarda nasıl reaksiyonlar aldığını görebilirsiniz. Yeni gelen ve sitenizi devamlı ziyaret eden kullanıcıların davranışlarındaki farklılığı da görmek mümkün bu haritada.

Yazının sonunda verdiğimiz link sayesinde aşağıdaki planları 60 günlüğüne test edebilirsiniz. Size verilen kodu sitenize eklemeniz yeterlidir, ardından Crazyegg’e istediğiniz sayfayı girerek sayfaların analizlerini çekebilirsiniz. Elbette ekledikten sonra gelen oturumlar için geçerli, eski oturumları kaydedemezsiniz.

Önemli Not: Kayıt olurken kredi kartı bilgileriniz istenmektedir. 60 Gün boyunca kartınızdan hiçbir şekilde ödeme alınmaz fakat deneme sürümünüz dolduğu anda kartınızdan ücret çekilir. Eğer kullanmaya devam etmek istemiyorsanız 60 gün dolmadan muhakkak iptal edin hesabınızı.

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