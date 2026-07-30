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    Booking.com için kritik gelişme: Yasal düzenleme gündemde

    Ülkemizde 2017 ortalarında faaliyet yasağı getirilen ve 2019 yılında da mahkeme kararı kesinleşen Booking.com için adım atılıyor. 9 maddelik kanun teklifi gündemi hareketlendirdi.

    Booking.com Tam Boyutta Gör
    Turizm sektörünün en önemli rezervasyon platformlarından birisi olan Booking.com uzun yıllardır ülkemizde faaliyet gösteremiyor. Haksız rekabet, temsilci bulundurmama ve vergi ödememe gibi gerekçelerle yurt içinde faaliyetleri yasaklanan Booking platformuna ülkemizden giriş yapıldığında sadece yurtdışı oteller listeleniyor.

    Booking için düzenleme ihtimali

    Basında yer alan bilgilere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın platformun yeniden faaliyet göstermesi için hazırladığı düzenleme, AK Parti meclis grubunda imzaya açıldı. 9 maddelik teklifin bu hafta içerisinde AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

    Henüz düzenlemenin içeriği konusunda net bilgiler yok ancak faaliyetlerin durdurulduğu kararda belirtilen aykırılıkların nasıl giderileceği merak konusu. Türkiye’de yasal temsilci bulundurmamak, denetim dışında olmak, otellerle yapılan özel anlaşma yaparak En İyi Fiyat garantisi sunmak bunlar arasındaydı. Booking cephesinden de konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

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