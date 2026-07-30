Booking.com için kritik gelişme: Yasal düzenleme gündemde

Booking için düzenleme ihtimali
Basında yer alan bilgilere göre Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın platformun yeniden faaliyet göstermesi için hazırladığı düzenleme, AK Parti meclis grubunda imzaya açıldı. 9 maddelik teklifin bu hafta içerisinde AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.
Henüz düzenlemenin içeriği konusunda net bilgiler yok ancak faaliyetlerin durdurulduğu kararda belirtilen aykırılıkların nasıl giderileceği merak konusu. Türkiye’de yasal temsilci bulundurmamak, denetim dışında olmak, otellerle yapılan özel anlaşma yaparak En İyi Fiyat garantisi sunmak bunlar arasındaydı. Booking cephesinden de konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: