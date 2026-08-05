Gmail’de üçüncü taraf e-posta dönemi sona eriyor

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Tam Boyutta Gör Google, Gmail'de yer alan bazı kullanışlı özellikleri kaldırmaya hazırlanıyor. Şirketin güncel destek dokümanına göre Ocak 2027'den itibaren Gmail, üçüncü taraf e-posta adresleri için “Farklı gönder” özelliğini kaldıracak. Bu değişiklik, Yahoo, Outlook, Hotmail veya özel alan adı uzantılı adresleri Gmail üzerinden kullanarak e-posta gönderen kullanıcıları etkileyecek.

Gmail'de üçüncü taraf adreslerden e-posta gönderme dönemi sona eriyor

Gmail'deki “Farklı gönder” özelliği, kullanıcıların sahip oldukları farklı e-posta adreslerinden doğrudan Gmail arayüzü üzerinden mesaj göndermesine olanak tanıyor. Örneğin bir kullanıcı, @yahoo.com, @outlook.com veya kendi alan adına ait bir e-posta adresini Gmail hesabına ekleyerek mesajlarını bu adres üzerinden gönderebiliyor. Ancak Google, bu özelliği 2027 yılında sonlandıracağını açıkladı. Şirketin resmi Gmail destek sayfasında yer alan bilgilere göre değişiklik Ocak 2027'de yürürlüğe girecek.

Google, özelliğin kaldırılma gerekçesini ise güvenlik, kullanım kolaylığı ve bakım kaynaklarının daha verimli kullanılması olarak açıklıyor. Şirket, bakım maliyeti yüksek olan bazı özellikleri zaman zaman sonlandırmak zorunda kaldığını belirtiyor.

Gmailify ve POP desteği de kaldırılıyor

Gmail ayrıca üçüncü taraf e-posta hesaplarıyla ilgili birkaç eski özelliği daha kullanımdan kaldıracak. Bunlar arasında Gmailify ve Gmail'in web sürümündeki POP üzerinden üçüncü taraf e-postaları çekme özelliği bulunuyor.

Gmailify, Gmail'in spam koruması ve gelen kutusu düzenleme gibi özelliklerinin Yahoo veya Outlook gibi üçüncü taraf hesaplarda kullanılmasını sağlıyordu. Ayrıca kullanıcılar Ocak 2027'den itibaren Gmail'in web arayüzüne yeni üçüncü taraf e-posta hesapları ekleyemeyecek veya mevcut hesapları senkronize edemeyecek.

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Mobil uygulamalar için bir istisna bulunuyor

Google, üçüncü taraf hesaplara erişimi tamamen kaldırmıyor. Gmail'in Android ve iOS mobil uygulamalarında kullanıcılar üçüncü taraf hesaplarını kontrol etmeye devam edebilecek. Ancak kullanıcılar bu hesapların gelen kutularını görüntüleyebilse de Gmail uygulaması üzerinden üçüncü taraf adresleri kullanarak e-posta gönderemeyecek.

Öte yandan Gmail adresleri arasındaki takma adlar ve Google Workspace hesaplarındaki “Farklı gönder” işlevi bu değişiklikten etkilenmeyecek.

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Gmail’de üçüncü taraf e-posta dönemi sona eriyor

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