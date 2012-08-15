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Western Digital Red 2 TB NAS disk sürücü video inceleme

6 yıl
29,1b
1
HDD / SSD
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Western Digital'in NAS cihazlarında kullanım için geliştirdiği Red serisi sabit disklerden 2 TB kapasiteli modeli inceliyoruz.
 

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Koşulsuz_Uyarıcı 6 yıl en beğenilen
WD Cavier Black nasıl WD Greenden kötü yaw
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MxFxOx 6 yıl
WD aldığım iki üründen biri sorunlu oluyor uzak duruyorum bu markadan
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KaZAaRa 6 yıl
Bu sunumu kim hazırladı?
Mb - mb - MB gibi birimler harflerin küçük veya büyük olmasına göre farklı ifadelerdir.
Mb = Megabit
MB = Megabyte
küçük m ise mili yi ifade eder. fakat milibit diye birşey yoktur.
Videonun tamamında bunlara hiç dikkat edilmemiş.
Büyük bir teknoloji haber sitesinden beklenmeyecek bir davranış.
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DH Misafiri 6 yıl
başarılı bir inceleme olmuş, karsılastrmada belki baska marka hdd lerde kullanılabilirdi ama yinede bilgilendirme için teşekkurler
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WildEagle 6 yıl
WD Black serisi hdd kullanıyorum 2 kere yetersiz gücle calıtırmamdan dolayi bad sector oluşdu ve garanti ile 2 sindede yeni ürün yolladilar psu 500w olarak degişdirdim şimdi ki hdd daha tik etmedi 1 yıldır WD ürünlerine sahip cıkdıgı kesin bundan sonrada WD den şaşmam .
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dreamblue35 6 yıl
samsung eğer satmasaydı disk bölümünü diğer namı değer firmalar biraz zor ekmek yerlerdi raid olarak 322gj kullanıyorum gerçi tek eksiği sata 3 olmaması onun dışında gereksinimleri erişim süreleri okuma yazma hızları yeterli seviyede
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SystemApps 6 yıl
ssdlerde fiyat sorunu halledildiği zaman bunları müzeye kaldırırız artık.Devir ssd devri.En güzeli sistemi ve önemli programları içine alabilecek ssd+ green serisi bir hdd ...En azından şimdilik bu şekilde olmalı diye düşünüyorum.İleride kesnlikle mekanik hddler çöp olmaya mahkum...
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WoXeD 6 yıl
Koşulsuz_Uyarıcı
WD Cavier Black nasıl WD Greenden kötü yaw

black olan 1 tb green 3tb olarak seçilmiş.plaka üzerindeki alan aynı ama veri yoğunluğu green de daha fazla olduğu için okuma testlerinde bi miktar daha hızlı görünmesi normal.ama pc de hızı farkettiren bunlar değildir.küçük parçacık ve erişim süresidir ki black seri bunda daha iyi.
kırmızı seri anlaşılan o ki sürekli çalışmak için tasarlanmış.özenli üretildiği açık.pc içerisinde arşiv diski olarak tercih edilebilir ama asla sistem kurmayın bu diske.
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laixionghuiwr 6 yıl
Anlık yazdığı için olabilir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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acbold 6 yıl
ayyan

bende caviar blacki iyi bişey zannediyodum.bu ne böyle


Anlık yazdığı için olabilir. intellipower teknolojisi bulunuyor ilk 2 diskte.Sondakilerde sanırım intellipower yok ve cache değerleri ilk 2sine göre düşük.
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mutercim 6 yıl
Krabu
güzel inceleme olmuş teşekkürler.2007 yılından beri harddisk tercihim hep samsung dan yana olmuştur 1 kere beni yarı yolda bırakmadı hatta ilk aldığım samsung harddisk hala duruyor hd tune ile sadece 2 bad sector hatası aldım, o kadar kullanıma rağmen daha 3 ay önce sesler artmaya ve sisteme yaptığı darboğaz artmaya başladığı için artık emekli ettim inanın o diskin çektiği eziyeti başka diske uygulasanız bu kadar dayanacağını sanmıyorum. Harddiskde Samsung dan şaşmam size de öneririm...

Samsung sabit disk bölümünü Seagate'e sattı. Geçmiş olsun :)
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