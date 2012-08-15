Western Digital Red 2 TB NAS disk sürücü video inceleme

Koşulsuz_Uyarıcı WD Cavier Black nasıl WD Greenden kötü yaw
ayyan bende caviar blacki iyi bişey zannediyodum.bu ne böyle
Krabu güzel inceleme olmuş teşekkürler.2007 yılından beri harddisk tercihim hep samsung dan yana olmuştur 1 kere beni yarı yolda bırakmadı hatta ilk aldığım samsung harddisk hala duruyor hd tune ile sadece 2 bad sector hatası aldım, o kadar kullanıma rağmen daha 3 ay önce sesler artmaya ve sisteme yaptığı darboğaz artmaya başladığı için artık emekli ettim inanın o diskin çektiği eziyeti başka diske uygulasanız bu kadar dayanacağını sanmıyorum. Harddiskde Samsung dan şaşmam size de öneririm...
Mb - mb - MB gibi birimler harflerin küçük veya büyük olmasına göre farklı ifadelerdir.
Mb = Megabit
MB = Megabyte
küçük m ise mili yi ifade eder. fakat milibit diye birşey yoktur.
Videonun tamamında bunlara hiç dikkat edilmemiş.
Büyük bir teknoloji haber sitesinden beklenmeyecek bir davranış.
black olan 1 tb green 3tb olarak seçilmiş.plaka üzerindeki alan aynı ama veri yoğunluğu green de daha fazla olduğu için okuma testlerinde bi miktar daha hızlı görünmesi normal.ama pc de hızı farkettiren bunlar değildir.küçük parçacık ve erişim süresidir ki black seri bunda daha iyi.
kırmızı seri anlaşılan o ki sürekli çalışmak için tasarlanmış.özenli üretildiği açık.pc içerisinde arşiv diski olarak tercih edilebilir ama asla sistem kurmayın bu diske.
Anlık yazdığı için olabilir. intellipower teknolojisi bulunuyor ilk 2 diskte.Sondakilerde sanırım intellipower yok ve cache değerleri ilk 2sine göre düşük.
Samsung sabit disk bölümünü Seagate'e sattı. Geçmiş olsun :)