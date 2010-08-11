Western Digital'den dahili sürücülü yeni medya oynatıcısı: Elements Play

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, medya oynatıcılarına bir yenisini daha ekliyor. Firmanın Elements Play olarak isimlendirdiği 225 x 149 x 41 mm boyutlarında ve 1.05 Kg ağırlığında olan yeni medya oynatıcısı, 1TB veya 2TB kapasiteli dahili disk ile alınabiliyor. Full HD çözünürlükteki 1080p videoları sorunsuzca oynatabilen medya oynatıcısı, güncel dosya formatlarının tamamına yakınına destek sunuyor. Televizyon standlarında HDTV'lerle birlikte kullanılabilmek için Siyah renkli sadece ve kompakt bir tasarıma sahip olan Elements Play, görüntü aktarımı için HDMI ve komponent konnektörlerini kullanıyor.
Bilgisayarlarla bağlantı için USB 2.0 portuna da sahip olan Western Digital Elements Play, önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.
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MP3/WMA supports up to 320kbps, AAC/APE/MKA/OGG up to 256kbps, FLAC up to 1200kbps. RMVB supports
up to 1280x720 40Mbps compressed video resolution MPEG1/2/4 supports up to 1080p, 30fps. MPEG2 ML/MP
conforming to ISO-13818 MPEG1 ML/MP conforming to ISO-11172. H.264 HP @ level 4.1 only.
An audio receiver is required for multi-channel surround sound via digital optical output.
Alt yazı boyutu ayarlanıyor,
filmlerde donma olmadı,
Dts sesi optik çıkışından 5.1 ses sistemime bağladığımda aldım,
Veri hızı benim için çok önemli değil, sonuçta her dakika bunun içine tek tek film atmayacağım.. ufak usb harici diskime o anlık izleyeceğimi bilgisayardan kopyalayıp sonra buna bağlayarak izlerim.. Arşivimi güncelleyeceğim zamanda bilgisayarımı bunu bağlar güncellerim.
Wd Tv live olan kat kat iyi deniyor forumlarda ancak 216 TL fiyatı var. ben 260 TL ye içinde 1TB Harddiskli olan bu modeli tercih ettim. Eğer 40TL ye 1 TL harddisk alabileceğimi bilsem evet gider WD TV live alır üstüylede harici hdd alırım ancak o bile beni cezbetmeyebilir.. Bu sefer ortada yığınla kablo olacak..
Yanlışım varsa düzeltin lütfen,
saygılar.
Aleti ilk kurduğumda sadece hdmi kablosu ile TV ye bağladım ve mevcut arşivimde yer alan .avi uzantılı filmleri izleyebildim.
İkinci etapta DTS li .mkv filmlerimi izlemek istediğimde ses alamadım, akabinde TV ile ses sistemi arasında kullandığım optik kabloyu çıkartıp ses sistemi ile aleti bağladığımda sesleri gayet net alabildim (önceden notebook üzerinden TV ye bağlayarak izlediğimde alamıyordum)
Şimdi sorabilirsiniz madem o kadar uzman değilsin nereden bildin diye...Elbette kulaklarımda problemde olabilir :)
Ses sistemim oynatılan filmin default ses özelliklerini direk gösteriyor ekranında ve DTS yi alenen gösteriyor, önceden izlediğim filmleri de kontrol ettiğimden sesi aktarıyor diyebilirim, ama daha spesifik birşeyse bilemeyeceğim.
Yalnız aleti sırf fiyatı uygun ve WD diye aldığım için de biraz pişmanım zira henüz çözümleyemediğim bir şekilde bazı mkv lerimden sadece ses alabiliyorum. Muhtemelen format ile ilgili bir durum ama açıkçası ben bu aleti notebook a bağımlı olmamak ve elimin altında her zaman kullanabileceğim bir media player olarak almıştım. Dilerim yeni firmware güncellemeleri ile bu problemi aşabilirim yoksa onca zahmetle elde ettiğim HD filmleri bir de uygun formata çevirmekle uğraşmaya hiç niyetim yok...
Not: Bu arada ürünün yeni sürüm firmware ini de yükledim...
Ben yeni bir harici hard disk ihtiyacımı medya oynatıcılı olarak almaktan yeğledim.
Performansı yeterli yalnız bazı mkv. lerde sadece ses alabildim, update ini de yapmama rağmen henüz çözümünü bulamadım.
DTS sesleri gayet güzel aktarıyor, sesleri tam performanslı alabilmek veya hiç gelmeyen sesi alabilmek için optik kablo ile ses sisteminize bağlantı yaparsanız aktarıyor, bizzati denedim, sesler süper.
şimdi optik kablo ile bu alet DTS yi açıyor mu yani..
içindeki diski kullanmak için, aleti yerinden söküp pc başına getirmek zahmetli bir iş..
hdmı kablosunu çıkar, adaptörü çıkar. topla pc başına getir. tak bilmem ne.. saçma...
keşke live modelini alsaydım.
hd kablo harici bir bağlantı kullanmıyorum sesi ve görüntüyü hdmi kablo ile alıyorum
sakın almayın
1tb dahili belleği olması tek özelliği
ben bugün aldım
ve elimdeki bütün 720 p filmleri denedim
sadece bir kaçından ses alabildim
wd tv live alıp yanına 1tb harddisk alırsınız 50 -60 tl daha fazla verirsiniz ama kesinlikle daha kaliteli olur
altyazı seçeneği 3 lü
ve en büyük boyuttayken bile yeterli değil bence
altyazı konumunu ayarlıyamıyorsunuz bu da büyük bir rezalet
yani hiç beğenmedim
ve aldığım ürün açılmış ve kullanılmış ürün çıktı içinde 500gb film var
ve çoğunun sesini alamadım
ayrıca küçük takılmalar farkettim oynayan videolarda
şu ana kadar test ettiğim ürünler içinde en kötüsüydü
bence uzak durun
Bu linkteki bilgiye göre de DTS çözmüyor. Sizin cihazı DTS kodlanmış bir video ile deneme imkanınız oldu mu?
wdc.custhelp.com/...
Media File Formats Supported on the WD Elements Play (Based on Firmware Version 1.00.85)
Important Note: The WD Elements Play user manual incorrectly states that the device supports DIVX encoded videos. We apologize for any confusion this may have caused. Video
Extension Filename Container Format Codec Supported Limitation
(Supported up to)
.mpg MPEG-PS Video Codec MPEG-1 YES 1920*1080 30fps
MPEG-2 YES
Audio Codec MPEG YES
MP3 YES
MP2 YES
PCM YES
DTS NO
Dolby Digital YES
.mpeg MPEG-PS Video Codec MPEG-1 YES 1920*1080 30fps
MPEG-2 YES
Audio Codec MPEG YES
MP3 YES
MP2 YES
PCM YES
DTS NO
Dolby Digital YES
.m2a MPEG-PS Video Codec MPEG-1 YES1 352*240 30fps
Audio Codec MPEG
.mlv MPEG-PS Video Codec MPEG-1 YES1 352*240 30fps
Audio Codec MPEG
.mpv MPEG-PS Video Codec MPEG-1 YES1 352*240 30fps
Audio Codec MPEG
.dat CDXA/MPEG-PS Video Codec MPEG-1(VCD/SVCD) YES 720*576 30fps
Audio Codec MPEG
.vob MPEG-PS Video Codec MPEG-1(VCD/SVCD) YES 720*576p 30fps or 720*480p 30fps
Audio Codec MPEG YES
LPCM YES
PCM YES
Dolby Digital YES
DTS NO
.ts MPEG-TS Video Codec MPEG-1(VCD/SVCD) YES 1920*1080 30fps
AVC(H.264) YES
Audio Codec
MPEG YES
MP3 YES
MP2 YES
PCM YES
DTS NO
Dolby Digital YES
.tp MPEG-TS Video Codec MPEG-1 YES 1920*1080 30fps
Audio Codec MP2 YES
Dolby Digital YES
.trp MPEG-PS Video Codec MPEG-2 YES 1920*1080 30fps
Audio Codec MP2 YES
.mp4 MPEG-4 Video Codec MPG1 YES 1920*1080 30fps
MPEG-4 YES
MP4V YES
MP42 YES
AVC(H.264) YES
Audio Codec AAC-LC YES
.avi AVI Video Codec 1920*1080 30fps
Xvid YES
MPG1 YES
MPG2 YES
AVC(H.264) YES
MJPEG-A YES
MJPEG-B YES
Audio Codec MPEG YES
MP2 YES
MP3 YES
LPCM YES
PCM YES
Dolby Digital YES
DTS NO
Vorbis YES
AAC YES
AAC-LC YES
WMA YES
.mov Quicktime Video Codec MPEG-4 YES 1920*1080 30fps
MJPEG-A YES
MJPEG-B YES
MJPA YES
H.263 YES
AVC(H.264) YES
Audio Codec MPEG YES
ADPCM YES
U-LAW YES
AAC-LC YES
AAC YES
PCM YES
.3gp MPEG-4 Video Codec MPEG-4 YES 640*480 30fps
H.263 YES
Audio Codec AMR WA YES
AMR NA YES
.iso ISO Video Codec MPEG-2(DVD) YES 720*576p 30fps or 720*480p 30fps
Audio Codec MPEG YES
LPCM YES
PCM YES
Dolby Digital YES
DTS NO
.img IMG Video Codec MPEG-2(DVD) YES2 720*576p 30fps or 720*480p 30fps
Audio Codec MPEG YES2
LPCM YES2
PCM YES2
Dolby Digital YES2
DTS NO
.mkv Matroska Video Codec 1920*1080 30fps
Xvid YES
RealVideo YES
AVC(H.264) YES
MPEG-4 YES
Mpeg-2 YES
mpeg YES
Audio Codec AAC YES
AAC-LC YES
MP3 YES
Cooker YES
Vorbis YES
Dolby Digital YES
FLAC YES
DTS NO
WMA YES
.rm/.rmvb RealMedia Video Codec RV40 YES 1280*720 30fps
RV30 YES
Audio Codec Real Audio cooker YES
Real Audio 10 YES
AAC YES
AAC-LC YES
.m2ts BDAV Video Codec MPEG-2 YES 1920*1080 30fps
Audio Codec PCM YES
DTS NO
Dolby Digital YES
.qt QuickTime Video Codec cvid YES 1920*1080 30fps
AVC YES
Audio Codec PCM YES
AAC YES
.m4v MPEG-4 Video Codec AVC YES 720*480 24fps
Audio Codec Dolby Digital YES
.mod MPEG-PS Video Codec MPEG-2 YES 704*480 24fps
Audio Codec Dolby Digital YES
.flv Flash Video Video Codec H.263 YES 720*576 24fps
AVC YES
Audio Codec MP3 YES
AAC YES
.3g2 MPEG-4 Video Codec MPEG-4 YES 352*288 30fps
Audio Codec AAC YES
.m4b AVI Video Codec XviD YES 1920*1080 30fps
Audio Codec AAC YES
.m4p AVI Video Codec XviD YES 1920*1080 30fps
Audio Codec AAC YES
1 After renaming file to .mpeg
2 After renaming file to .iso
"İlk kez sadece EW'de" duyurusuyla 269.TL fiyat koymuşlar.
Hayır, o şekilde bir kullanım imkanınız yok.
Şu anda öyle bir şey yok ancak gelecekte klavye browser desteği gelecek falan diyorlar. Geleceğe yatırım için alınabilir.