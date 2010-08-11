Western Digital'den dahili sürücülü yeni medya oynatıcısı: Elements Play

Dünyanın en büyük sabit disk üreticilerinden Western Digital, medya oynatıcılarına bir yenisini daha ekliyor. Firmanın Elements Play olarak isimlendirdiği 225 x 149 x 41 mm boyutlarında ve 1.05 Kg ağırlığında olan yeni medya oynatıcısı, 1TB veya 2TB kapasiteli dahili disk ile alınabiliyor. Full HD çözünürlükteki 1080p videoları sorunsuzca oynatabilen medya oynatıcısı, güncel dosya formatlarının tamamına yakınına destek sunuyor. Televizyon standlarında HDTV'lerle birlikte kullanılabilmek için Siyah renkli sadece ve kompakt bir tasarıma sahip olan Elements Play, görüntü aktarımı için HDMI ve komponent konnektörlerini kullanıyor.

Bilgisayarlarla bağlantı için USB 2.0 portuna da sahip olan Western Digital Elements Play, önümüzdeki günlerde kullanıma sunulacak.