Wilson kış aylarında akıllı bir basketbol topu satışa sunmayı planlıyor





En ünlü basketbol topu üreticilerinden birisi olan Wilson, ürünlerine akıllı özellikler kazandırmak üzere harekete geçti. En geç kış aylarında Wilson marka akıllı bir basketbol topu satışa sunulmuş olacak.





Wilson akıllı basketbol topu için Finlandiyalı yapay zeka teknolojileri geliştiren SportIQ ile ortaklığa gitti. Wilson yeni ürünü hakkında detaylı bilgiler vermiyor ancak bazı ipuçları göstermesi amacıyla bir video hazırlamış.

Akıllı basketbol topu tahminen Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanıyor ve gerekli verileri toplayarak uyumlu uygulama yoluyla kullanıcılara istatistikler hazırlıyor.

Topun içerisinde performans takip sensörleri yer alıyor. Bu sensörler oyuncunun top atışını ve top sürüşünü tespit ederek performans kayıtlarını tutuyor. Sonrasında ise oyuncu sahanın hangi bölgelerinde çok iyi, atışlarda ne kadar başarılı, ne kadar sürede bir atış yapabiliyor ve kaç atış potayı tutturdu gibi konularda ayrıntılı istatistikler sunuyor.





Oyuncular bu istatistikler sayesinde sahada eksik olduğu bölgelere daha fazla ağırlık verecek, zayıf kaldığı atışlarını geliştirmek için çalışacak veya daha hızlı atış yapmak için antrenman yapacak. Wilson akıllı basketbol topunu şimdilik tüketicilere yönelik olarak satışa sunacak. Sonrasında ise basketbol takımları ile geniş çaplı projeler yapılacak.

http://www.t3.com/news/wilson-is-releasing-a-smart-basketball-this-winter