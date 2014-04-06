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Wilson kış aylarında akıllı bir basketbol topu satışa sunmayı planlıyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Wilson kış aylarında akıllı bir basketbol topu satışa sunmayı planlıyor

En ünlü basketbol topu üreticilerinden birisi olan Wilson, ürünlerine akıllı özellikler kazandırmak üzere harekete geçti. En geç kış aylarında Wilson marka akıllı bir basketbol topu satışa sunulmuş olacak.

Wilson akıllı basketbol topu için Finlandiyalı yapay zeka teknolojileri geliştiren SportIQ ile ortaklığa gitti. Wilson yeni ürünü hakkında detaylı bilgiler vermiyor ancak bazı ipuçları göstermesi amacıyla bir video hazırlamış.
Akıllı basketbol topu tahminen Bluetooth üzerinden mobil cihazlara bağlanıyor ve gerekli verileri toplayarak uyumlu uygulama yoluyla kullanıcılara istatistikler hazırlıyor.
Topun içerisinde performans takip sensörleri yer alıyor. Bu sensörler oyuncunun top atışını ve top sürüşünü tespit ederek performans kayıtlarını tutuyor. Sonrasında ise oyuncu sahanın hangi bölgelerinde çok iyi, atışlarda ne kadar başarılı, ne kadar sürede bir atış yapabiliyor ve kaç atış potayı tutturdu gibi konularda ayrıntılı istatistikler sunuyor.

Oyuncular bu istatistikler sayesinde sahada eksik olduğu bölgelere daha fazla ağırlık verecek, zayıf kaldığı atışlarını geliştirmek için çalışacak veya daha hızlı atış yapmak için antrenman yapacak. Wilson akıllı basketbol topunu şimdilik tüketicilere yönelik olarak satışa sunacak. Sonrasında ise basketbol takımları ile geniş çaplı projeler yapılacak. 



http://www.t3.com/news/wilson-is-releasing-a-smart-basketball-this-winter Yorum Yaz
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caglet 5 yıl en beğenilen
Topuda mi şarj etcez yoksa artik :D
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Blood Money 5 yıl
Akıllı ponpon kız.
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Growlithe 5 yıl
Her şey akıllandı bir biz akıllanamadık
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Glorfindel1907 5 yıl
yerden kendini zıplatıp basket atabiliyor mu yoksa akıllı denemez
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the_hornet 5 yıl
Artık her X ürününe akıllı bişey eklerler, sanarsın çok işe yarayacak...
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Mianfei 5 yıl
2600 mah batatyalı top satışta
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caglet 5 yıl en beğenilen
Topuda mi şarj etcez yoksa artik :D
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The-Engineer 5 yıl
Yok artık lebron James
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carter 5 yıl
Pro oyuncular için faydalı olabilir.
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Blood Money 5 yıl
Akıllı ponpon kız.
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Schizoid Interfectorem 5 yıl
Bundan bi 10 yıl öncesini düşünüyorum. O zamanlar hayal bile edemezdik bunları. Şimdi ise çok normal geliyor.
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__BadblooD__ 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


İsmini acaba Cast Away filminden mi koydular
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Dr_Unknown 5 yıl
Kendi kendini çemberden gecirebilecekse buyuk ilgi gorur

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fukox 5 yıl
Top sürme:0
Atış:0
Faul yapma olasılığı:%100

benim almama gerek yok, belli zaten
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