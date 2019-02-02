Windows 10 Ekim güncellemesi PC’lerin yalnızca %12’sinde kurulu

Yazılım devi Microsoft’un Windows 10 için yılda iki tane yayınladığı büyük güncellemelerden Ekim güncellemesi görünüşe göre pazarda benimsenmemiş. Rapora göre yeni sürüm oldukça az bir oranda bilgisayarda kurulu.
%12 ile sınırlı kaldıBir araştırma şirketinin 100 000 bilgisayar üzerinden topladığı verilere göre 1809 sürümü Windows 10 çalıştıran bilgisayarların yalnızca %12’sinde kurulu. İyi haber oranın geçtiğimiz ocak ayında bir önceki aya göre iki katına çıkmış olması ancak yine de pastadaki dilim bir hayli dar.
Buna sebep olaraksa yeni sürümde ortaya çıkan dosya silme sorununa işaret edilmekte. Diğer taraftan yaklaşan Nisan 2019 güncellemesi nedeniyle bir çok kullanıcının Ekim 2018’i pas geçerek yeni sürüme geçeceği tahmin ediliyor.
Yeni eklenecek beyaz tema, Cortana ile arama özelliğinin ayrılması, ön kurulu uygulamaların kaldırılabilmesi gibi yeniliklerle gelecek yeni sürüm bu haliyle 1809’dan memnun kalmayan kullanıcıların heyecanla beklediği bir güncelleme konumunda.
Hatta şu an sadece Pro sürümüne has tutulan güncellemeleri duraklatma özelliği de belki de çoğu kullanıcının uzun bir süredir eklenmesini istediği ve yeni büyük güncellemeyle gelecekler arasında. Umarız Microsoft yeni dağıtımıyla oluşan kötü izlenimi düzeltmeyi başarabilir.
https://www.digitaltrends.com/computing/windows-10-october-2018-update-installed-on-12-percent-of-pcs/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
updateleri istersen durdurabilirsin kapatabilirsin.
Kendi ayarlarında var bu
SSD iye kurduğum için sorun yok
Win 10 geç kalmış bir sistemdir.
Win 7 kötü değildir. Ama win 10 bu çağın gereğidir.
1 Misafir
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windows 10, 1809 ve