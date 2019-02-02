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Windows 10 Ekim güncellemesi PC’lerin yalnızca %12’sinde kurulu

Microsoft’un Windows 10 için geçtiğimiz yayınladığı son büyük güncelleme ortaya çıkan bir çok sorunla gündemde kendine yer edinmişti. Görünüşe göre kullanıcılar yeni sürüme pek sıcak bakmamış.
3 ay
11,9b
1
34
İşletim Sistemleri
Metehan Göktaş
Yazar
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Yazılım devi Microsoft’un Windows 10 için yılda iki tane yayınladığı büyük güncellemelerden Ekim güncellemesi görünüşe göre pazarda benimsenmemiş. Rapora göre yeni sürüm oldukça az bir oranda bilgisayarda kurulu.

%12 ile sınırlı kaldı

Bir araştırma şirketinin 100 000 bilgisayar üzerinden topladığı verilere göre 1809 sürümü Windows 10 çalıştıran bilgisayarların yalnızca %12’sinde kurulu. İyi haber oranın geçtiğimiz ocak ayında bir önceki aya göre iki katına çıkmış olması ancak yine de pastadaki dilim bir hayli dar.

Buna sebep olaraksa yeni sürümde ortaya çıkan dosya silme sorununa işaret edilmekte. Diğer taraftan yaklaşan Nisan 2019 güncellemesi nedeniyle bir çok kullanıcının Ekim 2018’i pas geçerek yeni sürüme geçeceği tahmin ediliyor.
Windows 10 Ekim güncellemesi PC’lerin yalnızca %12’sinde kurulu
 
Yeni eklenecek beyaz tema, Cortana ile arama özelliğinin ayrılması, ön kurulu uygulamaların kaldırılabilmesi gibi yeniliklerle gelecek yeni sürüm bu haliyle 1809’dan memnun kalmayan kullanıcıların heyecanla beklediği bir güncelleme konumunda.
Hatta şu an sadece Pro sürümüne has tutulan güncellemeleri duraklatma özelliği de belki de çoğu kullanıcının uzun bir süredir eklenmesini istediği ve yeni büyük güncellemeyle gelecekler arasında. Umarız Microsoft yeni dağıtımıyla oluşan kötü izlenimi düzeltmeyi başarabilir.

https://www.digitaltrends.com/computing/windows-10-october-2018-update-installed-on-12-percent-of-pcs/ Yorum Yaz
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menesozun 3 ay en beğenilen
Dünyanın en iğrenç güncelleme sistemlerinden birine sahipler, şaşırtıcı gelmedi açıkcası. Yapsınlar şöyle güzel bir arayüz, durdurma-devam ettirme seçenekleri ve stabil bir indirme hızı o zaman istediklerini hanelere ulaşabilirler.
Dünyanın en iğrenç güncelleme sistemlerinden birine sahipler, şaşırtıcı gelmedi açıkcası. Yapsınlar şöyle güzel bir arayüz, durdurma-devam ettirme seçenekleri v...
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R0llingMan 3 ay
Oyun tarafı olan başka bir işletim sistemi olsaydı, bitmişti windows.
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SonSamsunlu 3 ay PeYLeR.
Windows 10 Güncellemelerini Tamamen Kapatmak - Burada anlattığım yöntemle tamamen kapatılıyor. Sadece büyük güncellemeler gelince açıyorum. Sonra tekrar kapatıyorum.
Windows 10 Güncellemelerini Tamamen Kapatmak- Burada anlattığım yöntemle tamamen kapatılıyor. Sadece büyük güncellemeler gelince açıyorum. Sonra tekra...
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TiSKE 2 ay
Ekim update manuel yükledim sorun yok
updateleri istersen durdurabilirsin kapatabilirsin.
Kendi ayarlarında var bu
SSD iye kurduğum için sorun yok
Win 10 geç kalmış bir sistemdir.
Win 7 kötü değildir. Ama win 10 bu çağın gereğidir.
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wakari_mayo 3 ay
Nasıl ekran görüntüsündeki gibi beyaz yapabiliriz Windows'u? Bilgisi olan var mı?
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paldov 3 ay wakari_mayo
son insider surumunde var. ben denedim ama cok goz yorucu ve cirtlak bir renk.
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blackcat67 3 ay
Peki hangi sürümü yukleyelim ?
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DH Misafiri 3 ay
YÜKLEMEYİN SON GÜNCELLEMESİNİ PC ÇÖKÜYOR RESMEN . . . .
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DH Misafiri 3 ay
windows 7 değil de 8.1 kurup, güncellemeleri kapatıyorum ben. bir de başlat menü programı kurdun mu cillop :)
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DH Misafiri 3 ay
Hp marka bilgisayar kullanmıyorsunuz demek ki. son 2 güncellem yüzünden makinelerimiz açılmaz hale geldi
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Mesutzgvn 3 ay
İnternetin ırzına geçiyor bu update. Yılda 1 güncelleme yaparım yeminle var git windows u güncel yükle daha iyi. Ulan 35GB nedir?
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10ff 3 ay
Su an laptopda da desktop cihazimda da win 7 kullanmaktayım. Gerisini siz hesap edin win 10 ne derece iğrenç bir yazılım olduğunu. Her gün update gelir mi yahu? Tam uyuyacağım pc kapatıyorum hala calisiyor. Megersem güncelle kapat şeyi çıkmış.
1 Yanıt Yanıtla +5
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heyysanadiyom 3 ay 10ff
Bende aşırı memnunum , 3.nesil i5 işlemci ile kullanıyorum , günlük işlerde gayet yeterli geliyor...
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Nickola Tesla 3 ay
Windows 10 yüklü bilgisayarımı formatlayıp windows 7 kurdum.O kadar rahatım ki anlatamam.Hız desen fişek gibi.Takılma, donma vs.gram yok.Windows 10 ne zaman güncellemeleri 6 ayda ya da 1 senede bir yayınlarsa o zaman geçmeyi düşünebilirim.Güncelle güncelle gına gelmişti artık.Canın cehenneme windows 10
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Usbehci 3 ay
Arkadaşlar ben linux denemek istiyorum. Office benzeri ve basit fotoğraf düzenleme araçlarını kullanabileceğim, hiç linux bilmeyen birisi için kullanımı kolay en iyi sürüm hangisidir?
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RaptorFX 3 ay Usbehci
Ubuntu işletim sistemi, Libre ofis, gimp resim düzenleme.
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nero1 3 ay Usbehci
Mint kullanıyorum gayet güzel.
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windows 10, 1809 ve
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