Windows kullanım oranları açıklandı: Windows 11 alarm veriyor

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Tam Boyutta Gör 4 yıldan fazla bir süredir hayatımızda olan Windows 11, masaüstü işletim sistemleri arasında Windows 10'u yakalamakta zorlanıyor. Üstelik ana destek süresinin sona ermesine bir yıldan az süre kaldı. Son olarak Statcounter, Windows 11 ve Windows 10 sürümlerine ait kullanım verilerini paylaştı.

Windows 10 hâlâ açık ara önde

Statcounter tarafından yayımlanan Mayıs 2025 masaüstü işletim sistemi verileri, Windows 11 için pek iç açıcı görünmüyor. Windows 11, bir önceki aya kıyasla 0,5 puan kaybederek yüzde 43,22'ye gerilerken, Windows 10 aynı dönemde yüzde 0,25 artışla yüzde 53,19 seviyesine ulaştı. Windows 10’un desteği yalnızca dört ay içinde sonlanacak olmasına rağmen, kullanıcıların büyük bölümü hâlâ bu sistemden vazgeçmiş değil.

Bu tablo, Microsoft için kritik dönemeçte yeni bir sıkıntının habercisi olabilir. Zira yıl başından bu yana Windows 11'in istikrarlı bir artış yakaladığı düşünülüyordu. Ancak son veriler, bu ivmenin yavaşladığını, hatta gerilemeye dönüştüğünü gösteriyor. Önceki geçiş süreçlerinde olduğu gibi, kullanıcıların yeni sisteme geçişte çekimser kalması yeni değil.

Windows 7 döneminden hatırlanan bu direnişin bir benzeri, bu kez Windows 10 için yaşanıyor. Ancak bu kez tablo yalnızca tercihlerle değil, teknik sınırlamalara da bağlı. Keza Windows 11'in sistem gereksinimleri, özellikle TPM 2.0 ve desteklenen işlemci listesi birçok cihazı bu yükseltmeden mahrum bırakmış durumda.

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Destek süresinin sona ereceği Ekim 2025'e kadar, Windows 10 kullanıcılarının ne kadarının geçiş yapacağı hâlâ belirsiz. Microsoft’un ücretli uzatılmış destek programını kaç kişinin tercih edeceği de önemli bir başka soru işareti. Dolayısıyla Windows 11'in önündeki asıl sınav, bu yılın ikinci yarısında netleşecek gibi görünüyor.

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