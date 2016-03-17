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Windows 10 Redstone heyecan verici özelliklerle gelecek

Microsoft'un gelişimini sürdürdüğü yeni Windows 10 sürümü Redstone ile birlikte her şeyi değiştirecek yeni özelliklerin geleceği söyleniyor. Microsoft yöneticilerinin açıklamaları heyecanı arttırıyor.
3 yıl
9,5b
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61
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Windows 10 Redstone yükseltmesinin kullanıcılara tarayıcı eklentilerini getireceği göz önüne alındığında işletim sistemine ilişkin heyecan verici bir güncellemenin yolda olduğu biliniyor. Ancak Microsoft, daha da heyecan verici şeyler üzerine çalışıyor gibi görünüyor.
Geliştirme süreci halihazırda kapalı kapılar ardında devam ederken, Microsoft yöneticileri şimdi Twitter'da bazı yeni özelliklerden bahsediyorlar ve beklenmedik özellikler yolda gibi görünüyor. Redstone ile birlikte gelecek yeni özellikler "her şeyi değiştirecek" şeklinde tanımlanıyor.
İlk olarak Windows ekibinde Kıdemli Program Yöneticisi olarak görev yapan Rich Turner'ın sosyal medya hesabından, Windows 10'un yeni özelliklerini gören herkesin çıldıracağını söylediğini belirtelim. Turner, bahsedilen özellikle ilgili herhangi bir detay vermese de en azından tarayıcı eklentileriyle ilgili konuşmadığını biliyoruz.

Detaylar BUILD konferansında

Azure Uygulama Platformu ve Araçlar grubunda yönetici olarak görev alan Scott Hanselman da merak uyandırma çılgınlığına katılanlar arasında yer alıyor. Hanselman, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla her şeyi değiştirecek özelliklerin yolda olduğunu ima ediyor. Yine hiçbir bilgi yok ancak Turner daha fazla ayrıntıya bu ay gerçekleşecek BUILD geliştirici Konferansı sırasında sunulacağını da ekliyor.
Microsoft yetkililerin tam olarak ne hakkında konuştuklarını kestirmek zor olsa da Redstone'un, Windows 10 kullanan herkes için oldukça heyecan verici bir sürüm olacağından şüphemiz yok. Insider'lar için önizleme yapılarının yayınlandığı Windows 10 Redstone güncellemesinin Haziran ayında genel kullanıma sunulması bekleniyor.

http://news.softpedia.com/news/microsoft-windows-10-redstone-features-will-change-everything-501843.shtml Yorum Yaz
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mahsur kalan adam 3 yıl en beğenilen
Windows 10 mobilde de bildiklerinizi unutun dendi millet bekleye bekleye unuttu
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CoreXXX 3 yıl
windows 10 1511 den sonra harika oldu süreklide güncelleniyor. bi sürü oyun oynuyorum hiç sorunum yok benim. tabi hepsi orijinal. steam üzerinden
Yanıtla +45
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EmuMaster 3 yıl
Çıldıracak derken nasıl çıldırma iyi manada mı kötü manadamı?Forumda çoğu kişi çıldırıyorda pek iyi çıldırmıyorlar.
Yanıtla +45
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1 Avatar
Nostromo- 3 yıl
RANCH SOS
madiko
alembizimWindows7 kullanmaya devam edin.Sadece video izliyor ve internette geziniyorsanız linux/ubuntu gibi sistemleride deneyebilirsiniz.
Önerileriniz için teşekkür ederim. Windows 7nin update sistemi bozuldu hocam. İnternette araştırdım bu sorunu yaşayan çok var. Format attım, service pack 1 update üzerinden yükleniyor, ama ondan sonra update bozuluyor. Service pack 1den sonra tekrar güncelleştirmeleri denetliyor ama öylece kalıyor, bıraksan saatlerce böyle kalıyor. İşlemci kullanımı % 67 lere çıkıyor ama bir şey yüklemiyor makina. Bende güncelleştirmeleri kapatıyorum. İnternetteki çözümlerin hepsini denedim. Microsoftun fixi vardı onu denedim olmadı, güncelleştirme geçmişini sıfırlama yöntemini denedim ama yinede olmuyor. Bunun çözümünü bilen varmı. Windows 10a geçelim diyemi microsoft bilerek bozdu windows 7nin update sistemini
Kardeşim internette windows 7 service pack 1 ve mart ayı güncellemelerine kadar entegre edilmiş isolar mevcut. 2016 yılında Windows 7 yükliyip servis paketini update üzerinden yaomak nedir Allah aşkına

Nerden bulucam en güncel windows7 sürümünü.Güvenilirmi link atarmısın
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DH Misafiri 3 yıl
Bazıları bahsetmiş.. sıkıntı Windows 10' dan çok sürücülerden kaynaklanıyor. Güncellemeler konusuna gelince; yapmasalar bir dert, yapsalar bir dert. Nasıl yaranacaklar bize? Yılın 365 gününün bilgisayarını açık tutan biri olarak sabah geldiğimde bilgisayarım gece yeniden başladığını görmek elbette sinirimi bozuyor ama bunu yapmaması içinde gerekli ayarlarını tembelliğimden dolayı bir türlü yapmıyorum. Benim gibi durumda olanlara MS nasıl çözüm üretsin ? Bence son yıllarda Microsoft iyi işler çıkarıyor. Bulut teknolojilerine odaklanmış durumda, ki bu platformda taşları neredeyse oturttu. Hem kurumsal hemde bireysel bazda emin adımlarla geliyorlar. Kendi fikrim rakiplerinden birkaç adım ilerde. Oyun oynamak, eğlenceli vakit geçirmek, sosyal medya da zaman geçirmek bir yere kadar. Ama konu iş dünyası olunca işin rengi değişiyor. Bu konuda en derin tecrübeye kuşkusuz Microsoft sahiptir.
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quexstre48 3 yıl
Benim beklentim arayüzü bir karara bağlamaları. Tamam performans ve tasarımdan memnunuz ama hala denetim masası ve ayarlar kısmı tam oturmadı. Ya tamamen düz bir biçimde yeni windows 10 stilinde ayar yapalım. Ya da eski stil denetim masası vb. görünümde ayar yapalım. Microsoft şu şekilde düşünmüş olabilir. Başlat menüsünden basit arayüzle hızlı erişim, detaylar için ise denetim masası. Ama iş böyle değil. Biraz düzenlemeleri gerekli. Bu arada şu olaydan bahsediyorum;
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1 Yanıt Yanıtla +5
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FRAPS_TR 3 yıl quexstre48
Herşey karman çorman olmuş her yerden bir ayar çıkıyor. Aygıt yöneticisi vss. Bu ayarların hiçbirisi modern arayüze sahip değil win98 den kalma menüler. Artık bir tercih yapmaları bu 2 başlılığı ortadan kaldırmaları lazım. Yamalı bohçaya dönmüş sistem.
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selmand 3 yıl
Xbox oyunlarını port edeceklerdir en heyecan verici olan bu olur herhalde.

Bu win 10 da ilaçlı oyun çalışmıyor diyor lar doğru mu?
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MHEC 2 yıl selmand
selmand
Xbox oyunlarını port edeceklerdir en heyecan verici olan bu olur herhalde.

Bu win 10 da ilaçlı oyun çalışmıyor diyor lar doğru mu?

İlaçlı oyunlar eski win 7 laptopumdan bile daha güzel çalışıyor
1511 ile açılma süreside 6 7 sn ye düştü
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smalsrol 3 yıl
bkaakco
Microsoft herhalde bana özel Windows 10 hazırlamış. Yorumları gördükçe şaşıp kalıyorum. Çıktığından beri kullanıyorum gayet de hızlı ve sorunsuz. Üstelik yükseltme şeklinde kurdum. Hız olarak ne 7den geride ne de 8.1den. Bence sorunu işletim sisteminde değil başka bir şeyde arayın.(Örneğin sürücüler) Görsel açıdan da beğeniyorum sistemi, devir flat tasarım devri, artık Windows Vista ve 7deki Aero temasını beklemek hata olur.

Valla ViaHd nin Win10 uyumlu son versiyon driverlarını kullanmama rağmen ses sürücüleri Win10 da en sıkıntılı konulardan biri. Hiç bir sürüm tam anlamıyla %100 performansta ve %100 sorunsuz şekilde çalışmıyor. Çoğu oyun keza aynı şekilde performans sıkıntılarıyla boğuşuyor. Ben Pc'yi win 10 a upgrade etmeden bütün oyunlarımı Steam üzerinden yedeklemiştim ve Win 7 de çatır çatır oynadığım bazı oyunlar( çoğunluk olmasa bile) ya sürekli kapat hatası veriyor ya da oyun tamamen kitleniyor. Nette yaptığım araştırmalar sonucu da görüyorum ki benimle benzer sorunları yaşıyan kullanıcıların hepsi Win10 kullanıyor. Win 10 belki 1 sene sonra çok daha stabil bir hale gelecek ama win10 şuanda özellikle bir gamer için ciddi sorunlara yol açabilecek eksikliklere sahip.
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chtsydn 3 yıl
Microsoft artık kimseyi kolay kolay heyecanlandıramaz bence. O kadar yavaşlar ki çok iyi bir yenilikten bahsetseler dahi 2 yıl boyunca çıkmayacağını bildiğinden insan heyecanlanamıyor.
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Nostromo- 3 yıl
alembizim
Windows7 kullanmaya devam edin.Sadece video izliyor ve internette geziniyorsanız linux/ubuntu gibi sistemleride deneyebilirsiniz.

Önerileriniz için teşekkür ederim. Windows 7'nin update sistemi bozuldu hocam. İnternette araştırdım bu sorunu yaşayan çok var. Format attım, service pack 1 update üzerinden yükleniyor, ama ondan sonra update bozuluyor. Service pack 1'den sonra tekrar güncelleştirmeleri denetliyor ama öylece kalıyor, bıraksan saatlerce böyle kalıyor. İşlemci kullanımı % 67 lere çıkıyor ama bir şey yüklemiyor makina. Bende güncelleştirmeleri kapatıyorum. İnternetteki çözümlerin hepsini denedim. Microsoftun fix'i vardı onu denedim olmadı, güncelleştirme geçmişini sıfırlama yöntemini denedim ama yinede olmuyor. Bunun çözümünü bilen varmı. Windows 10'a geçelim diyemi microsoft bilerek bozdu windows 7'nin update sistemini
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Soporte 3 yıl Nostromo-
Çare Lubuntu.
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RANCH SOS 3 yıl Nostromo-
madiko
alembizim
Windows7 kullanmaya devam edin.Sadece video izliyor ve internette geziniyorsanız linux/ubuntu gibi sistemleride deneyebilirsiniz.

Önerileriniz için teşekkür ederim. Windows 7'nin update sistemi bozuldu hocam. İnternette araştırdım bu sorunu yaşayan çok var. Format attım, service pack 1 update üzerinden yükleniyor, ama ondan sonra update bozuluyor. Service pack 1'den sonra tekrar güncelleştirmeleri denetliyor ama öylece kalıyor, bıraksan saatlerce böyle kalıyor. İşlemci kullanımı % 67 lere çıkıyor ama bir şey yüklemiyor makina. Bende güncelleştirmeleri kapatıyorum. İnternetteki çözümlerin hepsini denedim. Microsoftun fix'i vardı onu denedim olmadı, güncelleştirme geçmişini sıfırlama yöntemini denedim ama yinede olmuyor. Bunun çözümünü bilen varmı. Windows 10'a geçelim diyemi microsoft bilerek bozdu windows 7'nin update sistemini

Kardeşim internette windows 7 service pack 1 ve mart ayı güncellemelerine kadar entegre edilmiş isolar mevcut.
2016 yılında Windows 7 yükliyip servis paketini update üzerinden yaomak nedir Allah aşkına
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tobepeople 3 yıl
CoreXXX
windows 10 1511 den sonra harika oldu süreklide güncelleniyor. bi sürü oyun oynuyorum hiç sorunum yok benim. tabi hepsi orijinal. steam üzerinden

Saçmalık da bu ya zaten ; benim zaten bir sürü oyunum var steam üzerinde 500 civarı oyuna sahibim windows mobile'i ortadan kaldırsınlar PC deki ile birleştirsinler tüm bilgisayar uygulamalarımı oyunları her programı kullanabilmek istiyorum ben. Yani aynı firmanın 2 farklı işletim sistemine gerek yok umarım çıldırmaktan kasıtları budur. Herkesin istediği bu görüşündeyim yani birincisi mağazası berbat Windows mobile'de herkes bunda hemfikir bence madem sorun mağazada onu düzeltmeye para harcayacağına aynı sistemi kullan zaten işlemci, ram, harddisk ,ekran kartı yeterli sadece işletim sistemini birleştir bir numara ol çıldırsın ios'çular da android'cilerde...
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Nostromo- 3 yıl
Windows10'nun starter versiyonu olsa keşke. Dizüstüm eski, core 2 duo T6400 işlemci, 3gb ram var. Windows7'de 720p youtube videosu izlemeye yeterken windows10'da ucu ucuna yetmiyor. Hani şöyle işlemcim yüzde 10 daha güçlü olsa tam yetecek
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alembizim 3 yıl Nostromo-
Windows7 kullanmaya devam edin.Sadece video izliyor ve internette geziniyorsanız linux/ubuntu gibi sistemleride deneyebilirsiniz.
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MRT_ 3 yıl
Redstone 1 RTM olarak 12 temmuz 2016 tarihinde imzalanacak.
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