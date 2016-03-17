Windows 10 Redstone heyecan verici özelliklerle gelecek

Windows 10 Redstone yükseltmesinin kullanıcılara tarayıcı eklentilerini getireceği göz önüne alındığında işletim sistemine ilişkin heyecan verici bir güncellemenin yolda olduğu biliniyor. Ancak Microsoft, daha da heyecan verici şeyler üzerine çalışıyor gibi görünüyor.

Geliştirme süreci halihazırda kapalı kapılar ardında devam ederken, Microsoft yöneticileri şimdi Twitter'da bazı yeni özelliklerden bahsediyorlar ve beklenmedik özellikler yolda gibi görünüyor. Redstone ile birlikte gelecek yeni özellikler "her şeyi değiştirecek" şeklinde tanımlanıyor.

İlk olarak Windows ekibinde Kıdemli Program Yöneticisi olarak görev yapan Rich Turner'ın sosyal medya hesabından, Windows 10'un yeni özelliklerini gören herkesin çıldıracağını söylediğini belirtelim. Turner, bahsedilen özellikle ilgili herhangi bir detay vermese de en azından tarayıcı eklentileriyle ilgili konuşmadığını biliyoruz.

Detaylar BUILD konferansında

Azure Uygulama Platformu ve Araçlar grubunda yönetici olarak görev alan Scott Hanselman da merak uyandırma çılgınlığına katılanlar arasında yer alıyor. Hanselman, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla her şeyi değiştirecek özelliklerin yolda olduğunu ima ediyor. Yine hiçbir bilgi yok ancak Turner daha fazla ayrıntıya bu ay gerçekleşecek BUILD geliştirici Konferansı sırasında sunulacağını da ekliyor.

Microsoft yetkililerin tam olarak ne hakkında konuştuklarını kestirmek zor olsa da Redstone'un, Windows 10 kullanan herkes için oldukça heyecan verici bir sürüm olacağından şüphemiz yok. Insider'lar için önizleme yapılarının yayınlandığı Windows 10 Redstone güncellemesinin Haziran ayında genel kullanıma sunulması bekleniyor.

http://news.softpedia.com/news/microsoft-windows-10-redstone-features-will-change-everything-501843.shtml