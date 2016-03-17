Windows 10 Redstone heyecan verici özelliklerle gelecek

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Windows 10 Redstone yükseltmesinin kullanıcılara tarayıcı eklentilerini getireceği göz önüne alındığında işletim sistemine ilişkin heyecan verici bir güncellemenin yolda olduğu biliniyor. Ancak Microsoft, daha da heyecan verici şeyler üzerine çalışıyor gibi görünüyor.
Geliştirme süreci halihazırda kapalı kapılar ardında devam ederken, Microsoft yöneticileri şimdi Twitter'da bazı yeni özelliklerden bahsediyorlar ve beklenmedik özellikler yolda gibi görünüyor. Redstone ile birlikte gelecek yeni özellikler "her şeyi değiştirecek" şeklinde tanımlanıyor.
İlk olarak Windows ekibinde Kıdemli Program Yöneticisi olarak görev yapan Rich Turner'ın sosyal medya hesabından, Windows 10'un yeni özelliklerini gören herkesin çıldıracağını söylediğini belirtelim. Turner, bahsedilen özellikle ilgili herhangi bir detay vermese de en azından tarayıcı eklentileriyle ilgili konuşmadığını biliyoruz.
Detaylar BUILD konferansında
Azure Uygulama Platformu ve Araçlar grubunda yönetici olarak görev alan Scott Hanselman da merak uyandırma çılgınlığına katılanlar arasında yer alıyor. Hanselman, Twitter üzerinden yaptığı açıklamayla her şeyi değiştirecek özelliklerin yolda olduğunu ima ediyor. Yine hiçbir bilgi yok ancak Turner daha fazla ayrıntıya bu ay gerçekleşecek BUILD geliştirici Konferansı sırasında sunulacağını da ekliyor.
Microsoft yetkililerin tam olarak ne hakkında konuştuklarını kestirmek zor olsa da Redstone'un, Windows 10 kullanan herkes için oldukça heyecan verici bir sürüm olacağından şüphemiz yok. Insider'lar için önizleme yapılarının yayınlandığı Windows 10 Redstone güncellemesinin Haziran ayında genel kullanıma sunulması bekleniyor.
http://news.softpedia.com/news/microsoft-windows-10-redstone-features-will-change-everything-501843.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nerden bulucam en güncel windows7 sürümünü.Güvenilirmi link atarmısın
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Bu win 10 da ilaçlı oyun çalışmıyor diyor lar doğru mu?
İlaçlı oyunlar eski win 7 laptopumdan bile daha güzel çalışıyor 1511 ile açılma süreside 6 7 sn ye düştü
Valla ViaHd nin Win10 uyumlu son versiyon driverlarını kullanmama rağmen ses sürücüleri Win10 da en sıkıntılı konulardan biri. Hiç bir sürüm tam anlamıyla %100 performansta ve %100 sorunsuz şekilde çalışmıyor. Çoğu oyun keza aynı şekilde performans sıkıntılarıyla boğuşuyor. Ben Pc'yi win 10 a upgrade etmeden bütün oyunlarımı Steam üzerinden yedeklemiştim ve Win 7 de çatır çatır oynadığım bazı oyunlar( çoğunluk olmasa bile) ya sürekli kapat hatası veriyor ya da oyun tamamen kitleniyor. Nette yaptığım araştırmalar sonucu da görüyorum ki benimle benzer sorunları yaşıyan kullanıcıların hepsi Win10 kullanıyor. Win 10 belki 1 sene sonra çok daha stabil bir hale gelecek ama win10 şuanda özellikle bir gamer için ciddi sorunlara yol açabilecek eksikliklere sahip.
Önerileriniz için teşekkür ederim. Windows 7'nin update sistemi bozuldu hocam. İnternette araştırdım bu sorunu yaşayan çok var. Format attım, service pack 1 update üzerinden yükleniyor, ama ondan sonra update bozuluyor. Service pack 1'den sonra tekrar güncelleştirmeleri denetliyor ama öylece kalıyor, bıraksan saatlerce böyle kalıyor. İşlemci kullanımı % 67 lere çıkıyor ama bir şey yüklemiyor makina. Bende güncelleştirmeleri kapatıyorum. İnternetteki çözümlerin hepsini denedim. Microsoftun fix'i vardı onu denedim olmadı, güncelleştirme geçmişini sıfırlama yöntemini denedim ama yinede olmuyor. Bunun çözümünü bilen varmı. Windows 10'a geçelim diyemi microsoft bilerek bozdu windows 7'nin update sistemini
Kardeşim internette windows 7 service pack 1 ve mart ayı güncellemelerine kadar entegre edilmiş isolar mevcut.
2016 yılında Windows 7 yükliyip servis paketini update üzerinden yaomak nedir Allah aşkına
Saçmalık da bu ya zaten ; benim zaten bir sürü oyunum var steam üzerinde 500 civarı oyuna sahibim windows mobile'i ortadan kaldırsınlar PC deki ile birleştirsinler tüm bilgisayar uygulamalarımı oyunları her programı kullanabilmek istiyorum ben. Yani aynı firmanın 2 farklı işletim sistemine gerek yok umarım çıldırmaktan kasıtları budur. Herkesin istediği bu görüşündeyim yani birincisi mağazası berbat Windows mobile'de herkes bunda hemfikir bence madem sorun mağazada onu düzeltmeye para harcayacağına aynı sistemi kullan zaten işlemci, ram, harddisk ,ekran kartı yeterli sadece işletim sistemini birleştir bir numara ol çıldırsın ios'çular da android'cilerde...
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