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İlk haftada 8 bin şirket Linux üzerinde SQL Server'ı denemek için kaydoldu

SQL Server veritabanı yazılımını Linux'a getireceğini açıklayan Microsoft, daha şimdiden büyük bir taleple karşılaştı. Yaklaşık 8 bin şirket Linux'ta SQL Server 2016'yı denemek için kaydolmuş durumda.
3 yıl
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Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un Mart ayı başında popüler SQL Server veritabanı yazılımını Linux'a getireceğini açıklaması sektör tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanmıştı. Şirket şimdi ise bu yönde hamle yapan işletmelerin sayısını açıkladı.
Microsoft'un Bulut ve Kurumsal Pazarlama Başkan Yardımcısı Takeshi Numoto, müşterilerinin SQL Server önizlemesini denemek için sabırsızlandıklarını belirtti. Kendisi, açıklanmasından bu yana yaklaşık 8.000 şirketin Linux üzerinde SQL Server 2016'yı denemek için kaydolduğunu söyledi. Bu sayı Fortune 500 şirketlerinin neredeyse yüzde 25'ini içeriyor.
Bunun, bulut hizmetlerinde hakimiyet kurmak için Oracle ve Amazon Web Services ile sıkı bir rekabette olan Microsoft için büyük bir kazanç olduğu tartışılmaz. Yazılım devinin bu segmettenki gelişimine yardımcı olan mevcut CEO Satya Nadella, hızlı bir şekilde şirketin en önemli varlığı haline geliyor.
Daha önce, SQL Server sadece Windows Server için kullanılabilir durumdaydı ve bu nedenle Linux tabanlı kurumsal müşteriler SQL Server'ı tercih etseler bile Oracle veritabanı çözümlerini kullanmak zorunda kalıyorlardı. Şirketin SQL Server 2016'yı Linux platformuna taşıması, Oracle müşterilerinin önümüzdeki yıllarda Microsoft safına geçmelerini sağlayacak.
Öte yandan Microsoft, konumundan yararlanarak şirketin ürün ve platformlarını son derece cazip özelliklerle donatmaya ve esneklik sunmaya devam ederse, şu anda mevcut bir numaralı bulut platformu olan Amazon Web Services karşısında sürdürdüğü uzun süreli savaşı da kazanabilir.

http://uk.businessinsider.com/why-microsoft-put-sql-server-on-linux-2016-3 Yorum Yaz
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
"...Kendi tahminlerine göre yaklaşık 8.000 şirket şimdiden Linux üzerinde SQL Server 2016'yı denemek için kaydolmuş durumda...." NE DEMEK? Microsoft'un başkan yardımcısı kendilerine kayıt başvurusu yapanları bilmiyor da tahmin mi ediyor. Geçin bunları.
"...Kendi tahminlerine göre yaklaşık 8.000 şirket şimdiden Linux üzerinde SQL Server 2016'yı denemek için kaydolmuş durumda...." NE DEMEK? Microsoft'un başkan y...
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murdocklawless 3 yıl
en basit bir programı linux e kurmak tam bir baş belası haline gelebilirken sql i kurmak kimbilir nasıl olacak?
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KillForYou! 3 yıl murdocklawless
murdocklawless
en basit bir programı linux e kurmak tam bir baş belası haline gelebilirken sql i kurmak kimbilir nasıl olacak?

Deneyim şart.
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caglaroral 3 yıl
Su Microsoft Office'i Linux icin cikartsalar olay bitecek de..
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myhotyro 3 yıl en beğenilen
"...Kendi tahminlerine göre yaklaşık 8.000 şirket şimdiden Linux üzerinde SQL Server 2016'yı denemek için kaydolmuş durumda...." NE DEMEK? Microsoft'un başkan yardımcısı kendilerine kayıt başvurusu yapanları bilmiyor da tahmin mi ediyor. Geçin bunları.
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DraGonS 3 yıl
Haberim yoktu. Birde limitli ıcretsiz bir durumu olsa mysql in pazar payınıda çalarlar
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