Windows 10 hakkında bilmeniz gereken her şey bu videoda

Microsoft Türkiye Windows ve Cihazlar Bölüm Başkanı Kadir Şener, Windows 10 ve WindowsPhone 10 hakkında merak edilenleri anlattı. Yeni işletim sistemi tablet, telefon, PC fark etmeden her cihazda çalışacak mı? Programlar her cihaz ile uyumlu olacak mı? WindowsPhone 10 güncellemesini hangi telefonlar alacak? İşletim sistemi hangi aralıklarla güncellenecek? Yeni güvenlik önlemleri neler? Şirketlere ne gibi kolaylıklar sağlanacak? Xbox, Windows 10 güncellemesi alacak mı? ve fazlası...

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.