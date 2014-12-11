Windows 10 hakkında bilmeniz gereken her şey bu videoda

Genel Yayın Yönetmeni
Microsoft Türkiye Windows ve Cihazlar Bölüm Başkanı Kadir Şener, Windows 10 ve WindowsPhone 10 hakkında merak edilenleri anlattı. Yeni işletim sistemi tablet, telefon, PC fark etmeden her cihazda çalışacak mı? Programlar her cihaz ile uyumlu olacak mı? WindowsPhone 10 güncellemesini hangi telefonlar alacak? İşletim sistemi hangi aralıklarla güncellenecek? Yeni güvenlik önlemleri neler? Şirketlere ne gibi kolaylıklar sağlanacak? Xbox, Windows 10 güncellemesi alacak mı? ve fazlası...
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win 10 her gün bi sacmalık yüklüyor sonrada ekran donuyor fotoları bile açamıyorsunuz acılınca pc donuyor restart yapıyor
bazen Microsoft çalışanlarının geri zekalı olduğunu düşünüyorum. tekrardan win8,1 e dönmek istedim ama dönemiyormuşuz yedekleme falan alıp formatlayarak anca dönebiliyormuşuz ona da uğraşmadım her gün donan bir laptopum var onu da sevmiyorum artık
Orijinalden alıntı: gageracer
Hevesinizi bozmak istemem ama bu "ortak uygulama" olayı marketteki programlar.Yani sizin steam inizdeki oyunlar ya da diğer exe leri tablette telefonda açmayacağız.Yani Bomboş bir muhabbet ve bomboş bir umut veriyolar herkes exe lerini açacak sanıyor.
Win 8.1 Tabletler exe açabiliyor yani bildiğin pcdeki işletim sistemi.Telefonlar exe çalıştırmayacak.
Sadece pcdeki windows 8 mağazası ile telefonun mağazası birleşecek tabi bunu ne kadar başarabilecekler göreceğiz.
Windows RT masaüstündeki exe uygulamaları (x86/x64) çalıştırmaz. Win RT Arm mimari (mobil) çalıştırır. Windows'un diğer sürümlerini kurmanız gerekir ki, üzerinde x86 mimarisi olan bir işlemci olan tabletler masaüstü uygulamalarını çalıştırır.