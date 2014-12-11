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Windows 10 hakkında bilmeniz gereken her şey bu videoda

4 yıl
61,9b
1
İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Microsoft Türkiye Windows ve Cihazlar Bölüm Başkanı Kadir Şener, Windows 10 ve WindowsPhone 10 hakkında merak edilenleri anlattı. Yeni işletim sistemi tablet, telefon, PC fark etmeden her cihazda çalışacak mı? Programlar her cihaz ile uyumlu olacak mı? WindowsPhone 10 güncellemesini hangi telefonlar alacak? İşletim sistemi hangi aralıklarla güncellenecek? Yeni güvenlik önlemleri neler? Şirketlere ne gibi kolaylıklar sağlanacak? Xbox, Windows 10 güncellemesi alacak mı? ve fazlası...

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just4techno 4 yıl
Windows 7 den windows 8.1 e geçtim çok hoş bir işletim sistemi olmuş herkesde bir kötüleme çabası neden anlamıyorum
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1ree 4 yıl
en iyisi win7 sorunsuz çalışıyor
win 10 her gün bi sacmalık yüklüyor sonrada ekran donuyor fotoları bile açamıyorsunuz acılınca pc donuyor restart yapıyor
bazen Microsoft çalışanlarının geri zekalı olduğunu düşünüyorum. tekrardan win8,1 e dönmek istedim ama dönemiyormuşuz yedekleme falan alıp formatlayarak anca dönebiliyormuşuz ona da uğraşmadım her gün donan bir laptopum var onu da sevmiyorum artık
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DH Misafiri 4 yıl
Bir Multi-XP ya da ModifiyeliXP Kullanıcısı olarak (şu an Win7 kullanıyorum) şunu söylemeliyim ki XP ve ya Vista Windows 7 kadar başarılı değil ancak şahsen ben Modifiyeli Vistayı Windows 7 ile iyi midir kötü müdür tartışılır ancak bana göre Modifiyeli XP ve ya Mod. Vista Windows 8 den daha iyi. Windows 7 den sonra Microsoft batırdı olayı neyseki windows 10 iyiye benziyor. Modifiye XP-Vista bence Windows 7 ile tercih edilme noktasında yarışır fakat 7 den sonraki sürümlerden kesinlikle daha iyi, güzel ve pratik... :)
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DH Misafiri 4 yıl
Windows 10 ile ilgili söyleşi oldukça başarılı. Şu anda Windows 10'u kullanıyoruz. Windows 8'e göre çok daha kullanışlı. Güvenlik açısından başarılı gelişmeler var...
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Kalyon1510 4 yıl
Güvenlik konusunda herkes kendine düşen görevi yapmalı. Sürekli sistemlere güvenerek boşladığımız zaman tehdide açık hale geliriz. Saldırı tipleri, virüs çeşitleri hakkında bilgi sahibi olarak, taramaları zamanında yaparak, rootkit kontrolleri ile başarı oranı artacaktır...
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Kalyon1510 4 yıl
Windows 10 kullanışlı ve güvenlik açısından daha iyi...Söyleşiden istifade ettim. Teşekkürler...
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DH Misafiri 4 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: gageracer
Hevesinizi bozmak istemem ama bu "ortak uygulama" olayı marketteki programlar.Yani sizin steam inizdeki oyunlar ya da diğer exe leri tablette telefonda açmayacağız.Yani Bomboş bir muhabbet ve bomboş bir umut veriyolar herkes exe lerini açacak sanıyor.
Win 8.1 Tabletler exe açabiliyor yani bildiğin pcdeki işletim sistemi.Telefonlar exe çalıştırmayacak.
Sadece pcdeki windows 8 mağazası ile telefonun mağazası birleşecek tabi bunu ne kadar başarabilecekler göreceğiz.
Windows RT masaüstündeki exe uygulamaları (x86/x64) çalıştırmaz. Win RT Arm mimari (mobil) çalıştırır. Windows'un diğer sürümlerini kurmanız gerekir ki, üzerinde x86 mimarisi olan bir işlemci olan tabletler masaüstü uygulamalarını çalıştırır.
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waLkE 4 yıl
bilgilendirici bir video olmuş. buna benzer video ve yayınlar çoğalırsa daha güzel olur.
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ø 4 yıl
Güzel program olmuş teşekürler.
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black_flood 4 yıl
Windows 8.1' in çok büyük sorunları var ve çok yol kat etmesi lazım maalesef. nokta vuruşlu yazıcılarda görsellik sorunu wireless kartlarda 15 taneden fazla bağlantı noktası adı ve şifresi kaydedince sürekli sapıtıp kilitlenmesi 5 ghz bandında yayın yapan cihazları ir anda kaybedip sanki ortamda jumer varmış gibi davranıp aradan 10 dakka geçtikten sonra kendine gelmesi gibi bir sürü hatası var ve hepsi için ayrı ayrı yamalar çıkartılıp duruyor normal güncellemeleri Windows update üzerinden aldığımızda bu güncellemeler yüklenmiyor ancak Microsoft ile iletişime geçince link geliyor. Windows 10 ortamında bile bu kadar saçmalık yok beta olmasına arşın
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carter 4 yıl
Harika bir sistem olan win 7'yi yok etme çabası nedir? Win 8'in hali ortada, 10 tutar mı derseniz orası da meçhul.
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