Windows 10 işletim sisteminin Teknik Önizleme Sürümü çıktı, indirebilirsiniz!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft tarafından resmi duyurusu dün yapılan Windows 10 işletim sisteminin Teknik Ön İzleme sürümü kullanıma sunuldu. Ücretsiz olarak dağıtılan sürümü elde etmek için bir Microsoft hesabı ile Windows Insider Programı'na kayıt olmanız yeterli.
Şu an oldukça erken aşamada olduğu için Microsoft tarafından ana bilgisayarlara kurulmaması tavsiye ediliyor. Microsoft'tan Fran Shaw'ın açıklamalarına göre Windows 8 işletim sistemiyle aynı sistem gereksinimlerine sahip olan Windows 10 için, 1GHz veya daha hızlı bir işlemci ile birlikte 32-bit için 1GB RAM ile 16GB depolama, ya da 64-biti çin 2GB RAM ile 32GB, en azından teknik olarak işletim sistemini kurmaya yeterli olacak gibi görünüyor.
Yeni nesil Başlat Menüsü ile birlikte çok sayıda geliştirme ve ekstra özelliği beraberinde getiren Windows 10 işletim sistemi, 2015'in ortalarına doğru kullanıma sunulacak. Mevcut bilgilere göre, Windows 8 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunması beklenen Windows 10'un Teknik Önizleme Sürümü için indirme adresi: http://windows.microsoft.com/tr-tr/windows/preview
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Windows 10'da o arayüz zorunlu değil. Başlat menüsünü kullanabilirsiniz :)
tasarim olarak pek begenmedim baslat cubugunda ki gereksiz arama kismi,icon tasarimi vs. Son durum ciksin bide ozaman deniycem.
Gelmediyse onizlemede sunulmayacak mi
Korsan 7 kullanıyorum ama bu windows 10 teknik ön izleme indirip kurma şansım var mi? Tam versiyon çıktığında satın alacağım
var tabiki deneme herkese kullanabilme hakkı var buradan indirebilirsin Türkçe indirme linkini seçip windows.microsoft.com/...
freedos uzerinden windows 10 usb ile yukluyebilirmiyim acaba ?