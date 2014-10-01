Windows 10 işletim sisteminin Teknik Önizleme Sürümü çıktı, indirebilirsiniz!

Microsoft tarafından resmi duyurusu dün yapılan Windows 10 işletim sisteminin Teknik Ön İzleme sürümü kullanıma sunuldu. Ücretsiz olarak dağıtılan sürümü elde etmek için bir Microsoft hesabı ile Windows Insider Programı'na kayıt olmanız yeterli.

Şu an oldukça erken aşamada olduğu için Microsoft tarafından ana bilgisayarlara kurulmaması tavsiye ediliyor. Microsoft'tan Fran Shaw'ın açıklamalarına göre Windows 8 işletim sistemiyle aynı sistem gereksinimlerine sahip olan Windows 10 için, 1GHz veya daha hızlı bir işlemci ile birlikte 32-bit için 1GB RAM ile 16GB depolama, ya da 64-biti çin 2GB RAM ile 32GB, en azından teknik olarak işletim sistemini kurmaya yeterli olacak gibi görünüyor.

Yeni nesil Başlat Menüsü ile birlikte çok sayıda geliştirme ve ekstra özelliği beraberinde getiren Windows 10 işletim sistemi, 2015'in ortalarına doğru kullanıma sunulacak. Mevcut bilgilere göre, Windows 8 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunması beklenen Windows 10'un Teknik Önizleme Sürümü için indirme adresi: http://windows.microsoft.com/tr-tr/windows/preview