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Windows 10 işletim sisteminin Teknik Önizleme Sürümü çıktı, indirebilirsiniz!

4 yıl
1,8b
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İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 10 işletim sisteminin Teknik Önizleme Sürümü çıktı, indirebilirsiniz!
Microsoft tarafından resmi duyurusu dün yapılan Windows 10 işletim sisteminin Teknik Ön İzleme sürümü kullanıma sunuldu. Ücretsiz olarak dağıtılan sürümü elde etmek için bir Microsoft hesabı ile Windows Insider Programı'na kayıt olmanız yeterli.
Şu an oldukça erken aşamada olduğu için Microsoft tarafından ana bilgisayarlara kurulmaması tavsiye ediliyor. Microsoft'tan Fran Shaw'ın açıklamalarına göre Windows 8 işletim sistemiyle aynı sistem gereksinimlerine sahip olan Windows 10 için, 1GHz veya daha hızlı bir işlemci ile birlikte 32-bit için 1GB RAM ile 16GB depolama, ya da 64-biti çin 2GB RAM ile 32GB, en azından teknik olarak işletim sistemini kurmaya yeterli olacak gibi görünüyor. 
Yeni nesil Başlat Menüsü ile birlikte çok sayıda geliştirme ve ekstra özelliği beraberinde getiren Windows 10 işletim sistemi, 2015'in ortalarına doğru kullanıma sunulacak. Mevcut bilgilere göre, Windows 8 kullanıcılarına ücretsiz olarak sunması beklenen Windows 10'un Teknik Önizleme Sürümü için indirme adresi: http://windows.microsoft.com/tr-tr/windows/preview

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Hakimutata Insane 3 yıl
seneye gelir heralde kayıt olduk hala bildirim gelcekde yükleyeceğiz .
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AppleFans 4 yıl
Windows 8.1 resmen rezalet. Win7 driverları bulabilseydim win7 kullanırdım. Saçma sapan bir metro arayüzü var. Sanırsın tablet kullanıyoruz! Win10 da rezalet olacaktır.
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The-Engineer 4 yıl AppleFans
RABBANİYYUN
Windows 8.1 resmen rezalet. Win7 driverları bulabilseydim win7 kullanırdım. Saçma sapan bir metro arayüzü var. Sanırsın tablet kullanıyoruz! Win10 da rezalet olacaktır.

Windows 10'da o arayüz zorunlu değil. Başlat menüsünü kullanabilirsiniz :)
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dawras 4 yıl
Acer 5520ye kurdum 8.1 bile canavar gibi calistirirken baslat ve sag tiklarda calismama problemi oluyor.
tasarim olarak pek begenmedim baslat cubugunda ki gereksiz arama kismi,icon tasarimi vs. Son durum ciksin bide ozaman deniycem.
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mito1172 4 yıl
hayret ya ilerledikçe bozuyorlar mı bunu nedir
ilk İngilizce olanı yüklemiştim gayet güzeldi güncelledikçe bozuyorlar sanırım
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Irony Of Fate 4 yıl
Ben indirdim win 8 den tek farkı birden çok ekran açılabilmesi ama uyumluluk sorunları var tam sürüm çıkınca indirecem tekrar.
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alimmm78 4 yıl
Spartan geldi mi?

Gelmediyse onizlemede sunulmayacak mi
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bkaakco 4 yıl alimmm78
Henüz gelmedi, ne zaman geleceği de belli değil.
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EneRGy. 4 yıl
Win Xp ve ardından Win 7 en iyi sistemleri. Win 10 u merakla bekliyoruz.
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Gwynbleidd. 4 yıl
Arkadaşlar bir umut sorayım dedim :)

Korsan 7 kullanıyorum ama bu windows 10 teknik ön izleme indirip kurma şansım var mi? Tam versiyon çıktığında satın alacağım
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mito1172 4 yıl Gwynbleidd.
Gwynbleidd.

Arkadaşlar bir umut sorayım dedim :)

Korsan 7 kullanıyorum ama bu windows 10 teknik ön izleme indirip kurma şansım var mi? Tam versiyon çıktığında satın alacağım

var tabiki deneme herkese kullanabilme hakkı var
buradan indirebilirsin Türkçe indirme linkini seçip windows.microsoft.com/...
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gael 4 yıl
Win7 kullanıyorum, diğer üst surumlere geçmeyi hiç düşünmüyorum
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yaki83 4 yıl
windows 10 yuklu laptopumda guncelleme yaparken sorun oldu simdi sadece boot menusune girebiliyorum..
freedos uzerinden windows 10 usb ile yukluyebilirmiyim acaba ?
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ThrSrc 4 yıl
Teknik sürüm diye mi olmadı
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