Windows 7 64-bit, Steam'de en popüler işletim sistemi

NetMarketShare tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, kullanım yaygınlığı açısından Windows Vista'yı geride bırakan Windows 7, Steam Donanım Anketi'nde de en popüler işletim sistemi çıktı. Tüm dünyadan oyuncuların buluşma noktası olan Steam'de, geçtiğimiz ay yapılan anketin sonuçları açıklandı. 64-Bit sürümüyle Windows 7'nin zirveyede yer aldığı ankete göre 32-bit Windows 7, Windows Vista ve Windows XP'nin gerisinde yer alıyor. Tüm versiyonları bir araya getirildiğinde %41.86 paya ulaşan Windows 7, %30.88 paya sahip olan Windows XP ve %21.75 paya sahip Windows Vista'nın önünde yer alıyor.

Donanım tarafındaki sonuçlara baktığımızda ise en popüler ekran kartlartının ATi Radeon HD 4800 serisi olduğunu görüyoruz. %72 pay ile işlemci tarafında Intel'in ağırlığı devam ederken, tüm oyuncuların üçte birinin dört çekirdekli işlemci kullandığı belirtiliyor. Steam anketine göre oyuncuların önemli bir kısmı 1680 x 1050 piksel ekran çözünürlüğünü tercih ediyorlar.