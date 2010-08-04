Windows 7 64-bit, Steam'de en popüler işletim sistemi

NetMarketShare tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, kullanım yaygınlığı açısından Windows Vista'yı geride bırakan Windows 7, Steam Donanım Anketi'nde de en popüler işletim sistemi çıktı. Tüm dünyadan oyuncuların buluşma noktası olan Steam'de, geçtiğimiz ay yapılan anketin sonuçları açıklandı. 64-Bit sürümüyle Windows 7'nin zirveyede yer aldığı ankete göre 32-bit Windows 7, Windows Vista ve Windows XP'nin gerisinde yer alıyor. Tüm versiyonları bir araya getirildiğinde %41.86 paya ulaşan Windows 7, %30.88 paya sahip olan Windows XP ve %21.75 paya sahip Windows Vista'nın önünde yer alıyor.
Donanım tarafındaki sonuçlara baktığımızda ise en popüler ekran kartlartının ATi Radeon HD 4800 serisi olduğunu görüyoruz. %72 pay ile işlemci tarafında Intel'in ağırlığı devam ederken, tüm oyuncuların üçte birinin dört çekirdekli işlemci kullandığı belirtiliyor. Steam anketine göre oyuncuların önemli bir kısmı 1680 x 1050 piksel ekran çözünürlüğünü tercih ediyorlar.
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Fakat windows 7 mavi ekran sorunu gerçekten sinir bozucu yeni oyunlar win 7'de açılmasa XP kullanırdım. Hergün windows 7 yüzünden 50 kere mavi ekran görmekten çok sıkıldım.
geçen gün win7 kurdum bütün güncellemeleri yaptım bir türlü modem sürücüsünü kuramadım ''speedtouch 330'' çat mavi ekran yıl 2010 win7 ve mavi ekran!
Vista x64 sp2 + bütün güncellemeler win7'den daha stabil.
Hiç alakası yok 5-6 aydan beri kullanıyorum hiç bir sıkıntı olmadı 6 ayda pc 2 sefer reset attı çok stabil bir şekilde çalışıyor ve ben kendim hiç reset atmadım sanırım hatırlamıyorum Win7 dururken ne gerek var vista kullanmaya
vista win 2000 veya milenyum gibi bir işletim sistemi Win7 artık xp yerini aldı zaten rakamlarda bunu gösteriyor çok iddalı olucak ama 5 sene gibi bir sure Win7 kullanımda kalıcak gibi geliyor bana
vista bana hantallıktan başka birşey ifade etmiyor nedense kullandığım zaman zarfında win 7 ile karşılaştırmaya bile gerek duymadım gerek hız gerekse stabilite olarak vistadan hep bir adım önde olacak benim için.ayrıca servis pack çıkmadığı halde bu kadar verimli ise sp ile daha sağlam hale gelecektir.
modeminizin Win7 surucusu yoksa bu sizin modeminizin sorunu, Win7'in degil.
benimde dikkatimi çekti.win 7 varken vistanın lafı bile olmaz
En mantıklı neden.birde iyi sistemi olanlar en iyi performansı almak için 64bit kuruyor