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Windows 7 64-bit, Steam'de en popüler işletim sistemi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
19,8b
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13
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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NetMarketShare tarafından hazırlanan yeni bir rapora göre, kullanım yaygınlığı açısından Windows Vista'yı geride bırakan Windows 7, Steam Donanım Anketi'nde de en popüler işletim sistemi çıktı. Tüm dünyadan oyuncuların buluşma noktası olan Steam'de, geçtiğimiz ay yapılan anketin sonuçları açıklandı. 64-Bit sürümüyle Windows 7'nin zirveyede yer aldığı ankete göre 32-bit Windows 7, Windows Vista ve Windows XP'nin gerisinde yer alıyor. Tüm versiyonları bir araya getirildiğinde %41.86 paya ulaşan Windows 7, %30.88 paya sahip olan Windows XP ve %21.75 paya sahip Windows Vista'nın önünde yer alıyor.

Donanım tarafındaki sonuçlara baktığımızda ise en popüler ekran kartlartının ATi Radeon HD 4800 serisi olduğunu görüyoruz. %72 pay ile işlemci tarafında Intel'in ağırlığı devam ederken, tüm oyuncuların üçte birinin dört çekirdekli işlemci kullandığı belirtiliyor. Steam anketine göre oyuncuların önemli bir kısmı 1680 x 1050 piksel ekran çözünürlüğünü tercih ediyorlar.


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GenceKsK 7 yıl
mhamadko
Slayer_ Vistaya niye çamur atıyorsunuz anlamıyorum... geçen gün win7 kurdum bütün güncellemeleri yaptım bir türlü modem sürücüsünü kuramadım speedtouch 330 çat mavi ekran yıl 2010 win7 ve mavi ekran! Vista x64 sp2 + bütün güncellemeler win7den daha stabil.
modeminizin Win7 surucusu yoksa bu sizin modeminizin sorunu, Win7in degil.

Fakat windows 7 mavi ekran sorunu gerçekten sinir bozucu yeni oyunlar win 7'de açılmasa XP kullanırdım. Hergün windows 7 yüzünden 50 kere mavi ekran görmekten çok sıkıldım.
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DH Misafiri 9 yıl
32 ve 64 bit birlikte oldugunda xp hala onde.
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Ussuz 9 yıl
win7 32 bit ile win7 64 bitte birlikte olduğunda win7 önde
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yc#1 9 yıl
Bilgisayarımda 64-bit Vista ve 32-bit 7 yüklü. SP2'den sonra Vista'nın epey olgunlaştığını söyleyebilirim. 7 ise 4 GB belleğin en fazla 3 GB'ını kullanabilmesine rağmen kullanımda Vista'dan daha hızlı tepki veriyor.
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Slayer_ 9 yıl
Vistaya niye çamur atıyorsunuz anlamıyorum...

geçen gün win7 kurdum bütün güncellemeleri yaptım bir türlü modem sürücüsünü kuramadım ''speedtouch 330'' çat mavi ekran yıl 2010 win7 ve mavi ekran!

Vista x64 sp2 + bütün güncellemeler win7'den daha stabil.
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UzmaN345 9 yıl

Slayer_

Vistaya niye çamur atıyorsunuz anlamıyorum...

geçen gün win7 kurdum bütün güncellemeleri yaptım bir türlü modem sürücüsünü kuramadım ''speedtouch 330'' çat mavi ekran yıl 2010 win7 ve mavi ekran!

Vista x64 sp2 + bütün güncellemeler win7'den daha stabil.

Hiç alakası yok 5-6 aydan beri kullanıyorum hiç bir sıkıntı olmadı 6 ayda pc 2 sefer reset attı çok stabil bir şekilde çalışıyor ve ben kendim hiç reset atmadım sanırım hatırlamıyorum Win7 dururken ne gerek var vista kullanmaya
vista win 2000 veya milenyum gibi bir işletim sistemi Win7 artık xp yerini aldı zaten rakamlarda bunu gösteriyor çok iddalı olucak ama 5 sene gibi bir sure Win7 kullanımda kalıcak gibi geliyor bana
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Peerless 9 yıl

Slayer_
Vistaya niye çamur atıyorsunuz anlamıyorum...

geçen gün win7 kurdum bütün güncellemeleri yaptım bir türlü modem sürücüsünü kuramadım ''speedtouch 330'' çat mavi ekran yıl 2010 win7 ve mavi ekran!

Vista x64 sp2 + bütün güncellemeler win7'den daha stabil.

vista bana hantallıktan başka birşey ifade etmiyor nedense kullandığım zaman zarfında win 7 ile karşılaştırmaya bile gerek duymadım gerek hız gerekse stabilite olarak vistadan hep bir adım önde olacak benim için.ayrıca servis pack çıkmadığı halde bu kadar verimli ise sp ile daha sağlam hale gelecektir.
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mhamadko 9 yıl

Slayer_

Vistaya niye çamur atıyorsunuz anlamıyorum...

geçen gün win7 kurdum bütün güncellemeleri yaptım bir türlü modem sürücüsünü kuramadım ''speedtouch 330'' çat mavi ekran yıl 2010 win7 ve mavi ekran!

Vista x64 sp2 + bütün güncellemeler win7'den daha stabil.



modeminizin Win7 surucusu yoksa bu sizin modeminizin sorunu, Win7'in degil.
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mhamadko 9 yıl
%21.75 hala vista kullaniyor o da ilginc
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Peerless 9 yıl

mhamadko
%21.75 hala vista kullaniyor o da ilginc

benimde dikkatimi çekti.win 7 varken vistanın lafı bile olmaz
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WinteR 9 yıl
Genel olarak oyuncuların 4 gb ve üstü ram kullandığı için 64 bit sanırım.
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Tolgá 9 yıl

WinteR
Genel olarak oyuncuların 4 gb ve üstü ram kullandığı için 64 bit sanırım.

En mantıklı neden.birde iyi sistemi olanlar en iyi performansı almak için 64bit kuruyor
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