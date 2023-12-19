Tam Boyutta Gör İstemcinin Windows 7 ve 8 desteğini sonlandıracak olması, Steam'deki mağaza ve sosyal işlevlerin bir kısmına dayanan Google Chrome tarayıcısının bu sürümleri için desteğin sona ermesiyle açıklanıyor.

Insomniac Games hacklendi: 1.67 terabaytlık veri sızdırıldı! 4 sa. önce eklendi

12 milyon oyunseveri etkileyecek

Bir başka neden ise Steam'in gelecekteki sürümleri için gerekli olan ve yalnızca Windows 10 ve daha yeni sürümlerde kullanılabilen özellikler ve güvenlik güncellemeleri olarak adlandırılıyor. Valve'ın yeni donanım istatistikleri, Steam kullanan tüm bilgisayarların yalnızca yüzde 1'inin Windows 10'dan daha düşük bir sürüm kullandığını ortaya koymuştu.

Tam Boyutta Gör Bu yüzde çok fazla görünmeyebilir, ancak Aralık 2023 itibariyle tahmini Steam kullanıcı sayısı 1,2 milyar - bu da yaklaşık 12 milyon kişinin oyunlara erişemeyeceği anlamına geliyor. Aynı zamanda PUBG'nin geliştiricileri de oyunun 1 Ocak 2024'ten itibaren Windows 7, 8 ve 8.1'de artık desteklenmeyeceğini duyurdu - ve sadece Steam'de değil, Epic Games ve Kakao dahil diğer platformlarda da.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Steam iki hafta içinde Windows 7 ve 8 desteğini sonlandıracak