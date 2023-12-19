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    Anlık Bildirim

    Steam iki hafta içinde Windows 7 ve 8 desteğini sonlandıracak

    Steam'in teknik destek servisine göre, istemci 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Windows 7, 8 ve 8.1 üzerinde çalışmayı durduracak.                                
    Steam iki hafta içinde Windows 7 ve 8 desteğini sonlandıracak Tam Boyutta Gör
    İstemcinin Windows 7 ve 8 desteğini sonlandıracak olması, Steam'deki mağaza ve sosyal işlevlerin bir kısmına dayanan Google Chrome tarayıcısının bu sürümleri için desteğin sona ermesiyle açıklanıyor.

    12 milyon oyunseveri etkileyecek

    Bir başka neden ise Steam'in gelecekteki sürümleri için gerekli olan ve yalnızca Windows 10 ve daha yeni sürümlerde kullanılabilen özellikler ve güvenlik güncellemeleri olarak adlandırılıyor. Valve'ın yeni donanım istatistikleri, Steam kullanan tüm bilgisayarların yalnızca yüzde 1'inin Windows 10'dan daha düşük bir sürüm kullandığını ortaya koymuştu.

    Steam iki hafta içinde Windows 7 ve 8 desteğini sonlandıracak Tam Boyutta Gör
    Bu yüzde çok fazla görünmeyebilir, ancak Aralık 2023 itibariyle tahmini Steam kullanıcı sayısı 1,2 milyar - bu da yaklaşık 12 milyon kişinin oyunlara erişemeyeceği anlamına geliyor. Aynı zamanda PUBG'nin geliştiricileri de oyunun 1 Ocak 2024'ten itibaren Windows 7, 8 ve 8.1'de artık desteklenmeyeceğini duyurdu - ve sadece Steam'de değil, Epic Games ve Kakao dahil diğer platformlarda da.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 2 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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