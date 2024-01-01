Tam Boyutta Gör Steam, Windows 7 ve 8 çalıştıran bilgisayarları desteklemeyi durdurdu. 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Steam istemcisi, işletim sisteminin eski sürümlerine sahip bilgisayarlarda çalışmayacak.

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Buna ek olarak, Steam destek hizmeti bu bilgisayarların kullanıcılarına teknik destek sağlamayı da durduracak. Valve, istemcideki Google Chrome tarayıcısından gelen eklentiler nedeniyle Windows'un eski sürümlerinin artık desteklenmeyeceğini ve bunların da listelenen işletim sistemi sürümleriyle zaten uyumsuz olduğunu açıkladı. Valve, sorun yaşamamak için bilgisayarınızı Windows 10 veya 11'e yükseltmenizi tavsiye ediyor.

Tam Boyutta Gör Steam'in iç analizlerine göre, Windows 7 ve 8 kullanıcıları hizmetin toplam kitlesinin yaklaşık %1'ini oluşturuyor. Steam'in aylık kitlesinin 132 milyon kişi olduğu düşünüldüğünde, bir milyondan fazla kişi servise olan desteğini kaybedecek.

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Steam, Windows 7 ve 8 desteğini sonlandırdı