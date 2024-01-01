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    Anlık Bildirim

    Steam, Windows 7 ve 8 desteğini sonlandırdı

    Valve, 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Windows 7 ve 8 işletim sistemleri için Steam desteğini sonlandırdı.                                                       
    Steam, Windows 7 ve 8 desteğini sonlandırdı Tam Boyutta Gör
    Steam, Windows 7 ve 8 çalıştıran bilgisayarları desteklemeyi durdurdu. 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla Steam istemcisi, işletim sisteminin eski sürümlerine sahip bilgisayarlarda çalışmayacak.

    Valve: Windows'unuzu yükseltin

    Buna ek olarak, Steam destek hizmeti bu bilgisayarların kullanıcılarına teknik destek sağlamayı da durduracak. Valve, istemcideki Google Chrome tarayıcısından gelen eklentiler nedeniyle Windows'un eski sürümlerinin artık desteklenmeyeceğini ve bunların da listelenen işletim sistemi sürümleriyle zaten uyumsuz olduğunu açıkladı. Valve, sorun yaşamamak için bilgisayarınızı Windows 10 veya 11'e yükseltmenizi tavsiye ediyor.

    Steam, Windows 7 ve 8 desteğini sonlandırdı Tam Boyutta Gör
    Steam'in iç analizlerine göre, Windows 7 ve 8 kullanıcıları hizmetin toplam kitlesinin yaklaşık %1'ini oluşturuyor. Steam'in aylık kitlesinin 132 milyon kişi olduğu düşünüldüğünde, bir milyondan fazla kişi servise olan desteğini kaybedecek.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 2 saat önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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