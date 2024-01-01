Steam, Windows 7 ve 8 desteğini sonlandırdı

Valve: Windows'unuzu yükseltin
Buna ek olarak, Steam destek hizmeti bu bilgisayarların kullanıcılarına teknik destek sağlamayı da durduracak. Valve, istemcideki Google Chrome tarayıcısından gelen eklentiler nedeniyle Windows'un eski sürümlerinin artık desteklenmeyeceğini ve bunların da listelenen işletim sistemi sürümleriyle zaten uyumsuz olduğunu açıkladı. Valve, sorun yaşamamak için bilgisayarınızı Windows 10 veya 11'e yükseltmenizi tavsiye ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.