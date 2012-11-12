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Windows 7, DirectX 11.1 güncellemesi almayabilir

6 yıl
2,9b
1
80
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hem AMD hem de Nvidia'nın modern ekran kartları tarafından desteklenen DirectX 11.1, Microsoft tarihinin en çok satan işletim sistemi olan Windows 7 tarafından desteklenmeyebilir. Konuyla ilgili olarak gelen bir soruya, Microsoft çalışanı Daniel Moth tarafından verilen cevapta, yeni API'ın Windows 8 ile sınırlı olacağının sinyallerini verdi. Şu an için resmi olarak doğrulanmış olmasa da yeni bir arayüz ve çok sayıda özellik ile gelen Windows 8, en azından şu an için DirectX 11.1 uyumlu tek Microsoft yazılımı.
Windows 7 ile ilgili belirsizliğini koruyan bir başka gelişme ise yeni bir Hizmet Paketi'nin gelip gelmeyeceği. Windows 8'le gelen bazı yeniliklerin Hizmet Paketi 2 ile birlikte Windows 7'ye dahil edileceği uzun süredir beklenmekle birlikte Redmond merkezli yazılım devi henüz bu konuya da açıklık getirmiş değil. Windows 7'nin Directx 11.1 desteği almaması halinde bir Microsoft geleneği de son bulmuş olacak. Daha önceki Windows sürümlerinden XP, DirectX 8 ve 9.x, Windows Vista ise DirectX 10 ve 11 güncellemeleri almıştı. Windows 8, DirectX 11.1 desteği ile gelirken, Windows 7 ise bu konudaki istisna olacak gibi.

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OBA INC 6 yıl en beğenilen
bugüne kadar dx10 ve dx11'in ne nimetini gördük ki ufak bir yamadan ibaret olan dx11.1'in bir nimetini görelim... Hala oyunlar dx9 ile yapılıyor... Grafiklerde de bir ilerleme yok.
bugüne kadar dx10 ve dx11'in ne nimetini gördük ki ufak bir yamadan ibaret olan dx11.1'in bir nimetini görelim... Hala oyunlar dx9 ile yapılıyor... Grafiklerde ...
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Knisath 6 yıl
Microsoft tablet piyasasından pay alayım derken elindeki altın yumurtadan olacak haberi yok.Windows 8 ile tabletleri de hedef almışken bunu sadece tabletler için özelleştirerek çıkarması masaüstü PC kullanıcılarını sıkıntıya sokacak.Kim windows 7 'den bu kadar stabilken vazgeçmek ister ki ?windows 98 SE ve Windows XP den bu yana adam akıllı tek başarısı windows 7 iken ve hala çokça satıyorken windows 7 yi geliştirmek yerine windows 8 i çıkardılar ve arayüzüünü tamamen değiştirerek.Ben şahsen ekran kartım direcxt 11.1 destekliyor ama işletim sistemim desteklemiyor diye Windows 8 gibi bir işletim sistemine geçmek istemem.Valve'nin kurucusu bile daha windows 8 dağıtılmadan windows 8 in PC piyasasının öldüreceğini söylemişti.O zamanlar gülüp geçmiştim ama windows 8 çıktıktan sonra neden dediğini anladım.

Windows 8 windows ME gibi bir vaka.Merak yüzünden bir çok kullanıcı geçse de teker teker windows 7 dönecekler.Ayrıca direct x desteğini vermemesi bir pazarlama stratejisi olsa da kendi topuğuna sıktığını görmüyor.Şu anda kaç oyun direcxt in güncel versiyonun kütüphanesinden yararlanıyor ki tam olarak ?Patchlerle eklenen destek üstün körü bir destek oyunlarda.Ayırca oyun grafikleri zaten son şeklini aldı ve direct x kütüphanesi miladını doldurdu.Keşke openGL devam etseydi bu yarışa.

Bütün oyuncu kitlesine direct x yerine adam akıllı bir yazılım kütüphanesi lazım .Daha esnek ve daha hızlı,daha basit ve açık kaynak kodlu.Ya da en basiti Linux'a geçme zamanı.
Microsoft tablet piyasasından pay alayım derken elindeki altın yumurtadan olacak haberi yok.Windows 8 ile tabletleri de hedef almışken bunu sadece tabletler iç...
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Formel 6 yıl
Küfür edesim var hadi içimde tutuyorum. Zibilyon tane program yüklü oyun yüklü işim gücüm yok win8'e geçicem bunun için , oyunlarda grafiksel olarak devrim yaratmadığı sürece uzun bir süre win 7 ile yola devam ederim. Ki devrim falan olmayacağını da adım gibi biliyorum.
Küfür edesim var hadi içimde tutuyorum. Zibilyon tane program yüklü oyun yüklü işim gücüm yok win8'e geçicem bunun için , oyunlarda grafiksel olarak devrim y...
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1 Avatar
londoner23 6 yıl
vay be bir zamanlar version 1.1-1.2 ler vardı....
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DH Misafiri 6 yıl
gül gibi 4850'mle crysis 3 oynayamıyorum ya la :)
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Motan 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
gül gibi 4850'mle crysis 3 oynayamıyorum ya la :)

Misafirken 23 bin mesaj ha, ya bir de asıl olsaydınız!..
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Black Raven 6 yıl
win7 dururken kim bakar 8'e
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King ov Hell 6 yıl Black Raven
Black Raven
win7 dururken kim bakarsa 8'e

Eski nick - mesaj uyumu
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Litminov 6 yıl
Büyük ihtimal almayacak ve 8 satışları artacak. Microsoft para için kullanıcılarını hiçe sayıyor.
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Miasmus 6 yıl
Umurumda mı?
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
Microsoft Teknolojinin önünde en büyük engellerden biridir
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Motan 6 yıl IhtiyarDelikanli
IhtiyarDelikanli
Microsoft Teknolojinin önünde en büyük engellerden biridir

Niye öyle diyorsunuz, belki de teknoloji Microsoft'un önündeki en büyük engellerden biridir!..
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JoeyBane 6 yıl
Olmayıversin 11.1
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ardaq 6 yıl
windows xp'den sonra windows 7 gelir. hadi xp bitti tamamda 7yide bitirmeye çalışmasınlar bi zahmet. tabi bide windows 8 herkese 29tl olsaydı geçerdik
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cengizhan1903 6 yıl
Win7 varken ..
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Yossi Kohen 6 yıl
bu kullanıcı da win8 almayacak
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fotifoti 6 yıl
xp'yi suyu çıkana kadar kullandım. hala evde bir laptopta xp var. ne çöker ne daralır mis gibi çalışıyor. vista rezildi hiç bakmadım o yüzdne. Win7 şuan oturmuş ve her açıdan bizi tatmin eden bir sistem. şahsen win8 için uzun bir süre beklerim. tabletler için çıkarılmış bir sitem win8 . macosun dasboradunu alyım dmeişler ama olmamış. win7 gayet kullanışlı. ms de bunu biliyor , böyle ayak oyunlarıyla win8 satmaya çalışıyor. de get diyorum sadece.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
umarım MS aynı XP de yaptığı gibi yapar, ve tüm kullanıcıları bir üst OS ye zorunlu olarak taşır !

bare bu şekilde linux steam konusunda beklentiler ciddi bir şekilde artar
ve DX11 ekran kartları çorba parasına 2. el piyasası olur :D
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Gerginix 6 yıl
İşletim sistemini kutulu almayayım, internetten indireyim, DVD kutu masrafı olmaksızın yazılım işçiliğine helalinden 29 TL vereyim bu mesele kapansın. Diyeceksen ki orijinal Win7'in yoksa hayatta olmaz: O zaman Wİn7'ye de senin hatrın için 21 TL ödeyeyim bu işi 50 TL'ye kapatalım. Sevgili Microsoft benim son teklifim bu. Bana sakın düşünmemi veya yeni bir teklifi önerme yoksa Loader orada bekliyor ona göre... Yani beni kuru DX meseleleri ile tehdit etme bunu ancak çocuklar yer...
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Abazzers 6 yıl
sadece windwos 8 sattırabilmek adına bir pazarlama stratejisi... win 7 bile orjinal kullanmıyorum sorun yok
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