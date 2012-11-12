Windows 7, DirectX 11.1 güncellemesi almayabilir

Hem AMD hem de Nvidia'nın modern ekran kartları tarafından desteklenen DirectX 11.1, Microsoft tarihinin en çok satan işletim sistemi olan Windows 7 tarafından desteklenmeyebilir. Konuyla ilgili olarak gelen bir soruya, Microsoft çalışanı Daniel Moth tarafından verilen cevapta, yeni API'ın Windows 8 ile sınırlı olacağının sinyallerini verdi. Şu an için resmi olarak doğrulanmış olmasa da yeni bir arayüz ve çok sayıda özellik ile gelen Windows 8, en azından şu an için DirectX 11.1 uyumlu tek Microsoft yazılımı.

Windows 7 ile ilgili belirsizliğini koruyan bir başka gelişme ise yeni bir Hizmet Paketi'nin gelip gelmeyeceği. Windows 8'le gelen bazı yeniliklerin Hizmet Paketi 2 ile birlikte Windows 7'ye dahil edileceği uzun süredir beklenmekle birlikte Redmond merkezli yazılım devi henüz bu konuya da açıklık getirmiş değil. Windows 7'nin Directx 11.1 desteği almaması halinde bir Microsoft geleneği de son bulmuş olacak. Daha önceki Windows sürümlerinden XP, DirectX 8 ve 9.x, Windows Vista ise DirectX 10 ve 11 güncellemeleri almıştı. Windows 8, DirectX 11.1 desteği ile gelirken, Windows 7 ise bu konudaki istisna olacak gibi.