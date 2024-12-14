Windows 11 için yayınlanan KB5048667 güncellemesi sistem performansını düşürüyor

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Tam Boyutta Gör Microsoft geçtiğimiz günlerde Windows 11 24H2 işletim sistemi için KB5048667 güncellemesini yayınladı ve bu güncelleme bazı kullanıcılar için çok sayıda soruna neden olmuş durumda.

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Bazı kullanıcılar sistemlerini güncelleyemediklerinden şikayetçi ve yükleme işleminin 0x800f081f hata koduyla sona erdiğini belirtiyorlar. Güncellemenin başlamasının çok uzun sürdüğüne dair raporlar da var. Ekranda uzun süre "İndiriliyor - %0" ibaresi görüntülenebiliyor.

Microsoft açıklama yapmadı

Bununla birlikte, yeni güncellemeyi yüklemeyi başaran kullanıcılar Windows 11 24H2'nin performansında bir düşüş yaşadıklarından şikayetçiler. Gönderilerinde işletim sisteminin ilk başta normal çalıştığını, ancak daha sonra CPU'nun yavaşlamaya başladığını yazıyorlar. Roblox ve League of Legends da dahil olmak üzere oyunlarda da yavaşlık gözlemleniyor. Bilgisayarı yeniden başlatmak sorunu çözüyor, ancak yalnızca belirli bir süre için.

Tam Boyutta Gör Windows 11'in, işletim sisteminin kullanılmayan uygulamaların ve oyunların performansını bağımsız olarak azaltmasına olanak tanıyan bir özellik aldığı düşünülüyor, ancak bazı nedenlerden dolayı bu özellik doğru çalışmıyor. Microsoft ise bu can sıkıcı durum hakkında henüz yorum yapmış değil. Kullanıcılar, sorunları çözmek için işletim sisteminin önceki sürümüne geri dönmeyi öneriyorlar.

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Windows 11 güncellemesi sistem performansını düşürüyor