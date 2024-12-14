Windows 11 için yayınlanan KB5048667 güncellemesi sistem performansını düşürüyor

Bazı kullanıcılar sistemlerini güncelleyemediklerinden şikayetçi ve yükleme işleminin 0x800f081f hata koduyla sona erdiğini belirtiyorlar. Güncellemenin başlamasının çok uzun sürdüğüne dair raporlar da var. Ekranda uzun süre "İndiriliyor - %0" ibaresi görüntülenebiliyor.
Microsoft açıklama yapmadı
Bununla birlikte, yeni güncellemeyi yüklemeyi başaran kullanıcılar Windows 11 24H2'nin performansında bir düşüş yaşadıklarından şikayetçiler. Gönderilerinde işletim sisteminin ilk başta normal çalıştığını, ancak daha sonra CPU'nun yavaşlamaya başladığını yazıyorlar. Roblox ve League of Legends da dahil olmak üzere oyunlarda da yavaşlık gözlemleniyor. Bilgisayarı yeniden başlatmak sorunu çözüyor, ancak yalnızca belirli bir süre için.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor