Windows 7 Hizmet Paketi 1 (SP1) indirilebilir durumda

Yazılım devi Microsoft, satış rakamları açısından en başarılı işletim sistemi olan Windows 7 için hazırladığı SP1 yani Hizmet Paketi 1 güncellemesini OEM bilgisayar üreticilerine ve sistem entegratörlerine sunmaya başladı. Henüz son kullanıcılar için kullanıma sunulmayan Windows 7 Hizmet Paketi 1, NGOHQ sitesi tarafından yayınlandı.
Windows 7 ile birlikte Windows Server 2008 R2 desteği de sunan Hizmet Paketi 1, şimdiye kadar çıkan tüm güncellemeleri içeriyor. Çok sayıda önemli özellikle gelen Hizmet Paketi 1, Windows Server 2008 R2 işletim sisteminde gelişmiş sanallaştırma desteği için Sanal Masaüstü Altyapısı (VDI) özelliğini de getiriyor. Aynı zamanda Dinamik Bellek Fonksiyonelliği gibi bellek yönetimine dönük yeni teknikler de içeren paket, RemoteFX ile uzak masaüstü bağlantısı ve sanallaştıırlmış ortamlar için gelişmiş grafik deneyimi de sunuyor.
Çok sayıda güncelleme ve yeni özellik içeren Windows 7 Hizmet Paketi 1'in sürüm notları henüz yayınlanmadığı için, resmiyet kazanan diğer özellikleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.
Yapı numarası;
7601.17514.101119-1850 (RTM)
Windows 7 32-bit için indirin
Windows 7 64-bit için indirin
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Format gibi değildir yüklersiniz çalışmaya devam edersiniz.
ayni bir format atma işlemi gibi midir ?
Sence?
Win 7 microsoft tarafından çok çabuk gözden çıkarıldı bence en az 2 senesi daha vardı.Ama microsoft 2006'da vista'yı çıkardı sonra 2009'da 7'yi 2012'de 8'İ çıkardı.
çalışan pcyi bozmayalım ? çok büyük farklar varsa , sistem bozulmayacaksa yükleyecegim.
ne kadar oldu hocam güncelleme yapalı, bu arada msdn den mi yaptın, bir de restart attın mı
İşlemci Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz 5,4
Bellek (RAM) 2,00 GB 5,4
Grafikler ATI Radeon HD 4600 Series 6,8
Oyun grafikleri 1791 MB Toplam kullanılabilir grafik belleği 6,8
Birincil sabit disk 41GB Boş (Toplam 60GB) 5,9
olan arkadaslarda nasıl odu acaba