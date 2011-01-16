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Windows 7 Hizmet Paketi 1 (SP1) indirilebilir durumda

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
236,1b
1
672
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yazılım devi Microsoft, satış rakamları açısından en başarılı işletim sistemi olan Windows 7 için hazırladığı SP1 yani Hizmet Paketi 1 güncellemesini OEM bilgisayar üreticilerine ve sistem entegratörlerine sunmaya başladı. Henüz son kullanıcılar için kullanıma sunulmayan Windows 7 Hizmet Paketi 1, NGOHQ sitesi tarafından yayınlandı.

Windows 7 ile birlikte Windows Server 2008 R2 desteği de sunan Hizmet Paketi 1, şimdiye kadar çıkan tüm güncellemeleri içeriyor. Çok sayıda önemli özellikle gelen Hizmet Paketi 1, Windows Server 2008 R2 işletim sisteminde gelişmiş sanallaştırma desteği için Sanal Masaüstü Altyapısı (VDI) özelliğini de getiriyor. Aynı zamanda Dinamik Bellek Fonksiyonelliği gibi bellek yönetimine dönük yeni teknikler de içeren paket, RemoteFX ile uzak masaüstü bağlantısı ve sanallaştıırlmış ortamlar için gelişmiş grafik deneyimi de sunuyor.

Çok sayıda güncelleme ve yeni özellik içeren Windows 7 Hizmet Paketi 1'in sürüm notları henüz yayınlanmadığı için, resmiyet kazanan diğer özellikleri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.

Yapı numarası;
7601.17514.101119-1850 (RTM)

Windows 7 32-bit için indirin
Windows 7 64-bit için indirin


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2 Avatar Avatar
all aboard 1 yıl
Horta benimde katkım bulunsun.Evdeki eski laptopa Windows 7 kurdum ama maşallah update konusunda Windows 10'u bile sollar, sp1 kurduktan sonra yüzlerce update aldı makine ve yarım gün sürmüştür.Bu güncellemelerin toplu olarak bulunduğu ve bir kere indirip paçayı kurtarabileceğimiz bir link vs varmı ?
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Turkforce 1 yıl
4,5 senelik konuyu bulup diplerden çıkardığın için tebrikler.
Format gibi değildir yüklersiniz çalışmaya devam edersiniz.
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DH Misafiri 1 yıl
Yükleme yapılırken bilgisayardaki verilerim silinir mi ?
ayni bir format atma işlemi gibi midir ?
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Frobisher 6 yıl
sp2 cikcak mi?
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GunslingeR085 6 yıl Frobisher
Frobisher
sp2 cikcak mi?

Sence?
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GunslingeR085 6 yıl
Aslında W7 ye SP2 güncellemesi gelmeliydi, ama gelmedi...
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1.1.1.1 6 yıl GunslingeR085
GunslingeR085

Aslında W7 ye SP2 güncellemesi gelmeliydi, ama gelmedi...

Win 7 microsoft tarafından çok çabuk gözden çıkarıldı bence en az 2 senesi daha vardı.Ama microsoft 2006'da vista'yı çıkardı sonra 2009'da 7'yi 2012'de 8'İ çıkardı.
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DH Misafiri 7 yıl
yükleeeen
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elektronikmühendisi 8 yıl
yüklemeye değer mi ? 500 küsür mb lık güncelleme buldu,sp1 diyor.
çalışan pcyi bozmayalım ? çok büyük farklar varsa , sistem bozulmayacaksa yükleyecegim.
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Lord of the Shadows 8 yıl
Arkadaşlar, Windows 7 service pack, Loader tarzı hack yöntemlerine karşı bir önlem getiriyor mu? Loader'lı sisteme kursam herhani bir arıza çıakrıyor mu, deneyen oldu mu?
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HTC Specialist 8 yıl
ben microsoft un güncelleştirmelerde falan sahteliğini anlayamadığı rokobozz 7 kullanıyorum.acaba yüklersem bi sorun çıkarmı?
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Mr.Legend 8 yıl
SP 1 kurdugumdan beri bilgisayarimda muthis yavaslama var. Guncellemeleri yapanlar bunu kurmasin. Masaustunde yenileye basiyorum 5 saniye sonra geliyor. Windows 8 de boyle olucaksa microsoft un vay haline...
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ujkdhtyfhed 8 yıl

Mr.Legend

SP 1 kurdugumdan beri bilgisayarimda muthis yavaslama var. Guncellemeleri yapanlar bunu kurmasin. Masaustunde yenileye basiyorum 5 saniye sonra geliyor. Windows 8 de boyle olucaksa microsoft un vay haline...

ne kadar oldu hocam güncelleme yapalı, bu arada msdn den mi yaptın, bir de restart attın mı
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Mr.Legend 8 yıl
Demez
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Technologie 8 yıl
windows deneyim dizini puanında hiç bir degişikik olmadı


İşlemci Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz 5,4
Bellek (RAM) 2,00 GB 5,4
Grafikler ATI Radeon HD 4600 Series 6,8
Oyun grafikleri 1791 MB Toplam kullanılabilir grafik belleği 6,8
Birincil sabit disk 41GB Boş (Toplam 60GB) 5,9
olan arkadaslarda nasıl odu acaba
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