Windows 7'nin kullanım oranı Windows XP'yi geçti

Windows 8 için geliştirme çalışmalarına son sürat devam eden Microsoft, Windows 7 kullanım oranının Windows XP'yi geçtiğini açıkladı. Temmuz ayına kadar 400 milyon kopya satan ve son iki ayda 50 milyon kopya daha sattığı yani toplamda 450 milyona ulaştığı belirtilen Windows 7 işletim sisteminin 2011 sonu itibariyle 600 milyon barajını aşacağı tahmin ediliyor.

Microsoft'un Windows ve Windows Ürünleri başkanı Steven Sinofsky açıklamasında her geçen gün daha az sayıda kullanıcının Windows XP'ye bağlı kaldığını söyledi. Güvenlik geliştirmeleri haricinde bir önceki sürüme göre 1502 değişiklik içeren Windows 7 ile tüm zamanların en çok satan işletim sistemine imza atan Microsoft, yeni nesil Windows 8 işletim sistemiyle çıtayı yükseltmeyi ve x86 PC'lerin yanında ARM tabanlı cihazlara da yayılmayı planlıyor.