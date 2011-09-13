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Windows 7'nin kullanım oranı Windows XP'yi geçti

7 yıl
17,8b
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5
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8 için geliştirme çalışmalarına son sürat devam eden Microsoft, Windows 7 kullanım oranının Windows XP'yi geçtiğini açıkladı. Temmuz ayına kadar 400 milyon kopya satan ve son iki ayda 50 milyon kopya daha sattığı yani toplamda 450 milyona ulaştığı belirtilen Windows 7 işletim sisteminin 2011 sonu itibariyle 600 milyon barajını aşacağı tahmin ediliyor. 
Microsoft'un Windows ve Windows Ürünleri başkanı Steven Sinofsky açıklamasında her geçen gün daha az sayıda kullanıcının Windows XP'ye bağlı kaldığını söyledi. Güvenlik geliştirmeleri haricinde bir önceki sürüme göre 1502 değişiklik içeren Windows 7 ile tüm zamanların en çok satan işletim sistemine imza atan Microsoft, yeni nesil Windows 8 işletim sistemiyle çıtayı yükseltmeyi ve x86 PC'lerin yanında ARM tabanlı cihazlara da yayılmayı planlıyor.

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BraveHeart 7 yıl en beğenilen
Güzel ve stabil yapınca satılıyor işte.
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brev 7 yıl
Vistadan,ders aldılar.win7'yi yarattılar.sonuç başarılı...
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slim91 7 yıl
Artık xp kullanmak akıl işi değil se7en her türlü daha iyi oyunlar xp daha iyi dediler sırf denemek için kurdum fark yok.
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ama=neden 7 yıl
Yıl sonuna kadar 600M satış bekleniyor demek, vay vay,
Zaten wiki sayfasında profit olarak apple'ı sollamış durumdalar, 3 ayda 150M artı satışla neler olur neler.
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BraveHeart 7 yıl en beğenilen
Güzel ve stabil yapınca satılıyor işte.
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agonim1453 7 yıl
eee olacağı buydu !!!
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