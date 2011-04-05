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Windows 8 entegre PDF okuyucusuna da sahip olacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
19,6b
1
45
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kapalı kapılar ardında Windows 8 için yoğun bir çalışma içerisinde olan Microsoft, bazı kaynaklara göre çok sayıda yeni özellik ve agresif değişiklik üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda ARM tabanlı sistemlerde çalışacak versiyonu da olacak yeni işletim sisteminde Microsoft'un, Modern Reader adı verilen entegre PDF okuyucusuna da yer vereceği bildiriliyor.

Supersite for Windows isimli site tarafından ortaya atılan ancak henüz Microsoft tarafından doğrulanmayan bu bilgi çerçevesinde yeni uygulamanın Windows Phone 7 platformunun paket uygulama sistemine benzeyen AppX isimli yeni bir paket uygulama modelini kullanacağı belirtilirken, AppX tabanlı programların PC'lerle birlikte akıllı telefon ve tabletlerde de kullanılabilecek.

Modern Reader uygulamasıyla kullanıcılar üçüncü parti PDF uygulamalarına ihtiyaç duymadan diledikleri PDF dökümanını görüntüleyebilecek, döküman üzerinde yakınlaştırma-uzaklaştırma, yan yana sayfa görüntüleme gibi temel işlemleri gerçekleştirebilecekler.


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elektronikmühendisi 8 yıl en beğenilen
rar açmak içinde bi yazılım yapsalar o da birlikte gelse fena olmaz. rar iso zip hepsini açsa.
winrar yüklemeye gerek kalmasa.
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Batuist 8 yıl
şimdi birileri dahili pdf okuyucu barındırıyor diye dava açar zamanında internet explorerı barındırdığı için dava açtıkları gibi buna da karşı çıkarlar.
bazılarına da yenilik beğendiremezsin. pdf dosyasını açmak için basit bir program yerine adobe reader gibi bilmem kaçyüz megabytelık ve içinde binlerce ne olduğu belirsiz dosya yükleyen diski fragmente etmekten başka hiçbir halta yaramayan programları kurarım diye örnek gösteren zamanın toy sesli bıyıkları henüz türemiş gençlerinin microsofta da akıl vermesi gerekiyordu zaten...
şimdi birileri dahili pdf okuyucu barındırıyor diye dava açar zamanında internet explorerı barındırdığı için dava açtıkları gibi buna da karşı çıkarlar.baz...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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elektronikmühendisi 8 yıl
geç bile kalındı.
format atıyorum , pdf dosyalara bakıyorum ki açmıyor. ayrıca adobe kuruyorum. bence biraz daha iyi olur. hiç değilse indirmek ile ugraşmam
geç bile kalındı.format atıyorum , pdf dosyalara bakıyorum ki açmıyor. ayrıca adobe kuruyorum. bence biraz daha iyi olur. hiç değilse indirmek ile ugraşma...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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FreeRun 8 yıl
entegre olsada yine daha gelişmiş bir yazılım 2 dk da indidirlir o sorun değil , window bunlarla uğraşacağına daha az sistem kaynağı tüketen bir sistem çkarsa iyi olur,oyunlarda bu kullanıcılar nasıl daha fazla performans sağlarlar onu düşünsün ,üçkağıtcılar...
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Volkanbaba 8 yıl
İyi olmuş birtane programdan daha kurtardı.Ayrıca adobe reader yerine foxit kullanın hem çok hafif hem hızlı.
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DH Misafiri 8 yıl
Adobe Reader Varken Bunu Kullanana Pes :))
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darkaura 8 yıl
microsoftun bu entegre sistemleri pek iyi olmuyor. zip acma hizini dusunursek. ama her sey adobe readerdan daha iyi olacaktir. geri zekali program tum bilgisayari kendine adamis server zannediyor.
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ama=neden 8 yıl
İyi olur gerçekten, adobe'la nasıl anlaştılar acaba bide ilerde phoroshopu'da görmek isteriz.
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British 8 yıl
En azından artık sağ alt köşeden çıkan güncelleştirme zamazingolarını görmeyeceğiz. Uyuz ettin beni adobe..
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Mech.Engineer 8 yıl
Çok büyük devrim ya tebrikler akıllarına gelmiş sonunda.
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~Lion King~ 8 yıl
sadece pdf ile sınırlı kalmamalı. Windowsların kanayan yarası olan formattan sonra rar lı dosyaları açamamasınada bir çare bulunmalı. Free bir antivirus, hızlı bir ses dosyalarını çalan program.. Yani temel programlar windows kalitesiyle uretilip entegre edılmeli..ha birde video converter..
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WinteR 8 yıl
Sürpriz olmaz, yasal olarak da bir sorun olmayacaktır sanırım, mac osda kaç yıldır var zaten. Tabi eksiklikler bunlar değil, bence; daha kolay ve entegre edilebilen task bar yönetimi ( true task bar programını dahil etseler mesela :) ), skin desteği, mouse hareket algılayıcı (gesture), yeni baştan ağ yönetimi, daha esnek ses çalıcısı vs....
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SEO-Uzmanı 8 yıl
pdf okumak için 5 mb programlar varken
gidipte 50 gb alan isteyen bir işletim sistemi !
harbi süper olmuş :D
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2smoke 8 yıl
OS X de yıllardır olan bişey, hatta piyasanın en hızlı PDF okuyucusu olarak lanse ediliyor. Tabiki amacı sadece PDF değil, tarayıcıdan, kameradan yakalama, resim formatlarını tekli yada çoklu göstere vs.vs.. gibi pek çok şey gösterebilen bir program.İsmi PREVIEW, OS X ile standart yüklü geliyor, MS in PAINT i gibi.

İlginç tarafı MS in bunu daha doğrulamamış olması. İnşallah olur, ne diyelim.
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gerbay 8 yıl
şu an adobe bilgisayarımı yavaşlatıyor diyenler bedava olarak foxit reader kullanabilirler. hem de boyutu da küçük;
foxitsoftware.com/...
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selahattın ısık 8 yıl
wındows 8 ile ilgili merak ettiğim tek şey 128 lik sürümü çıkacakmı...BİRİ 32 VE 64 BİT İN DENGESİZLİĞİNDEN BİZİ KURTARMALI ARTIK..
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infom@n 8 yıl
adobe reader illetinden kurtulacağız yani:) Birde flash playerdan kurtulsak süper olacak.
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selahattın ısık 8 yıl

lnfoman

adobe reader illetinden kurtulacağız yani:) Birde flash playerdan kurtulsak süper olacak.

Flastan kurtulalım ben adobe ye razıyım...
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alpabi 8 yıl
Herkes mi şaşırmış yoksa bende mi sorun var?
Yahu her formattan sonra ya Adobe'u ya da başka programları kurmuyor muyuz? Ne güzel işte bu derttende kurtuluyoruz.
Chrome'da var denmiş ama her pdf dosyasını internetten mi görüntülüyoruz? Orta halli bir bilgisayar kullanıcısının hangisinde pdf okuyucu yok? Bazılarımız "laf ola beri gele" diye yorum yapıyor...
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teoska 8 yıl
Adobe Acrobat Reader gibi bir yazılım kadar gelişmiş olacağını pek düşünmüyorum; ama sadece açıp okuyacaklar için format sonrasında ek yazılım kurmaya gerek kalmaz. Bence iyi olmuş. Geç bile kalındı.
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