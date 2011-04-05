Windows 8 entegre PDF okuyucusuna da sahip olacak

Kapalı kapılar ardında Windows 8 için yoğun bir çalışma içerisinde olan Microsoft, bazı kaynaklara göre çok sayıda yeni özellik ve agresif değişiklik üzerinde çalışıyor. Aynı zamanda ARM tabanlı sistemlerde çalışacak versiyonu da olacak yeni işletim sisteminde Microsoft'un, Modern Reader adı verilen entegre PDF okuyucusuna da yer vereceği bildiriliyor.

Supersite for Windows isimli site tarafından ortaya atılan ancak henüz Microsoft tarafından doğrulanmayan bu bilgi çerçevesinde yeni uygulamanın Windows Phone 7 platformunun paket uygulama sistemine benzeyen AppX isimli yeni bir paket uygulama modelini kullanacağı belirtilirken, AppX tabanlı programların PC'lerle birlikte akıllı telefon ve tabletlerde de kullanılabilecek.

Modern Reader uygulamasıyla kullanıcılar üçüncü parti PDF uygulamalarına ihtiyaç duymadan diledikleri PDF dökümanını görüntüleyebilecek, döküman üzerinde yakınlaştırma-uzaklaştırma, yan yana sayfa görüntüleme gibi temel işlemleri gerçekleştirebilecekler.