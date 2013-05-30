Windows 8.1 ile birlikte başlat butonu geri geliyor

Windows 8 işletim sistemi için planlanan Blue kod adlı büyük güncellemeyle tanışmamıza az kaldı. Microsoft tarafından önümüzdeki ayın ortalarına doğru gerçekleştirilecek BUILD konferansında önizleme versiyonunun genel kullanıma açılması ve Ağustos ayı gibi üreticilere sağlanması ardından da son çeyrek gibi kullanıma sunulması beklenen Blue güncellemesinin, Windows 8.1 adı altında lanse edileceği daha önce resmiyet kazanmıştı. Ücretsiz olarak dağıtılacak bu sürüm ile birlikte Microsoft’un önemli geliştirmeler sunacağı ve başlat butonunu geri getireceği gündeme gelmişti.

Dokunmatik ekranlı monitörler ve tablet bilgisayarlar için modern arayüz isimli yeni bir kullanıcı arayüzü ile tüketicilerin beğenisine sunulan aynı zamadan geleneksel masaüstü kullanımını da koruyan Windows 8’de başlat butonunun kaldırılması, kullanıcılar için zorluk yaratmış ve alışma süreci gerektirmişti. Hatta dokunmatik kontrol desteğine sahip olmayan bilgisayarlar için geçiş süreci daha da zor bir hal almıştı. İşte tüm bu gelişmeleri yakından takip eden Microsoft, Windows 8.1 ile birlikte başlat butonunu geri getirecek gibi görünüyor. Bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa bile, Microsoft’u yakından takip eden Pual Thurrott tarafından yayınlanan yeni ekran görüntüleri, beklenen gelişmenin yaşanacağını gösteriyor eğer Microsoft, beta sürümlerinde test ettiği bu yeniliği piyasaya çıkacak versiyondan çıkarma gibi bir karar vermez ise.

Diğer taraftan Windows Blue 8.1’in tek yeniliği başlat butonunu geri getirmek olmayacak. Kullanıcılar dilerlerse modern arayüzü kapatarak bilgisayarların geleneksel masaüstü çalışma ortamı ile başlamasını sağlayabilecekler ki bu özellik te Windows 8’in eksikleri arasında gösteriliyordu. Bir başka dikkat çekici yenilik ise Windows 8.1 ile birlikte kullanıcılar, masaüstü modda kullandıkları duvar kağıtlarını, modern arayüzün arka planı olarak belirleyebilecekler. Bilindiği üzere modern arayüzde şu an sadece arka plan renkleri değiştirilebiliyor.



