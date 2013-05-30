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Windows 8.1 ile birlikte başlat butonu geri geliyor

5 yıl
8,4b
1
264
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows 8.1 ile birlikte başlat butonu geri geliyor
Windows 8 işletim sistemi için planlanan Blue kod adlı büyük güncellemeyle tanışmamıza az kaldı. Microsoft tarafından önümüzdeki ayın ortalarına doğru gerçekleştirilecek BUILD konferansında önizleme versiyonunun genel kullanıma açılması ve Ağustos ayı gibi üreticilere sağlanması ardından da son çeyrek gibi kullanıma sunulması beklenen Blue güncellemesinin, Windows 8.1 adı altında lanse edileceği daha önce resmiyet kazanmıştı. Ücretsiz olarak dağıtılacak bu sürüm ile birlikte Microsoft’un önemli geliştirmeler sunacağı ve başlat butonunu geri getireceği gündeme gelmişti.
Dokunmatik ekranlı monitörler ve tablet bilgisayarlar için modern arayüz isimli yeni bir kullanıcı arayüzü ile tüketicilerin beğenisine sunulan aynı zamadan geleneksel masaüstü kullanımını da koruyan Windows 8’de başlat butonunun kaldırılması, kullanıcılar için zorluk yaratmış ve alışma süreci gerektirmişti. Hatta dokunmatik kontrol desteğine sahip olmayan bilgisayarlar için geçiş süreci daha da zor bir hal almıştı. İşte tüm bu gelişmeleri yakından takip eden Microsoft, Windows 8.1 ile birlikte başlat butonunu geri getirecek gibi görünüyor. Bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmış olmasa bile, Microsoft’u yakından takip eden Pual Thurrott tarafından yayınlanan yeni ekran görüntüleri, beklenen gelişmenin yaşanacağını gösteriyor eğer Microsoft, beta sürümlerinde test ettiği bu yeniliği piyasaya çıkacak versiyondan çıkarma gibi bir karar vermez ise. 
Diğer taraftan Windows Blue 8.1’in tek yeniliği başlat butonunu geri getirmek olmayacak. Kullanıcılar dilerlerse modern arayüzü kapatarak bilgisayarların geleneksel masaüstü çalışma ortamı ile başlamasını sağlayabilecekler ki bu özellik te Windows 8’in eksikleri arasında gösteriliyordu. Bir başka dikkat çekici yenilik ise Windows 8.1 ile birlikte kullanıcılar, masaüstü modda kullandıkları duvar kağıtlarını, modern arayüzün arka planı olarak belirleyebilecekler. Bilindiği üzere modern arayüzde şu an sadece arka plan renkleri değiştirilebiliyor. 


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glikoz surubu 5 yıl en beğenilen
tilkinin dönüp dolaşıp gideceği yer kürkçü dükkanıdır
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HTC Specialist 5 yıl
Başlat butonu metroyu açar.
2 Yanıt Yanıtla +28
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-gg- 5 yıl
XP Forever

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +12
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3 Avatar Avatar Avatar
Drakoid 5 yıl
Herkes baslat menusune seviniyor ama islevi metro arayuzu ile masaustu arasinda degisim yapmak. Tamamen gereksiz. Sanki bizinle dalga geciyor. Boyle sacmalik mi olur?
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cenkfeda 5 yıl
Zaten en başa döneceklerdi niye bu kadar uzun sürdü onu anlayamadım. windows başlat butonu olmadan yapamaz ki bizler dahi yapamıyoruz.
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Eric Theodore Cartman. 5 yıl
Ne zaman gelecek acaba? Update şeklinde mi gelecek? Yoksa indirip kuracak mıyız? Biz win8 sahiplerine ücretsiz mi olacak? Eğer olmayacaksa kazıklandık vallahi ne anladım boşa para mı verdim 8 e
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grezimonk 5 yıl Eric Theodore Cartman.
RappeR07

Ne zaman gelecek acaba? Update şeklinde mi gelecek? Yoksa indirip kuracak mıyız? Biz win8 sahiplerine ücretsiz mi olacak? Eğer olmayacaksa kazıklandık vallahi ne anladım boşa para mı verdim 8 e

güncellemeyle gelecek ama ne zaman bilmiyorum... bendeki 8 göçtü sildim... çekilen çileye değmez verilen parayı görsel olarak haketmiyor...
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The Darkness TR 5 yıl
herkes gibi benide win8 uyuz etmişti bu konuda gelmesine gerek yok artık iobit start menu 8 kullanıyorum
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onboardx 5 yıl
Win 7 candir
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rebanuba 5 yıl onboardx
Önce Xp candır.Şimdi Win7 candır.Sonra Win8 candır!
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Yengec1907 5 yıl
Windows 7 kullaniyorum en temizi duzeltirlerde gecicem 8 e.
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grezimonk 5 yıl
windows 9 8 nasılsa öyle olacak boşuna ümitlenmeyin... artık alternatif işletim sistemlerine geçme zamanıdır...
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EneRGy. 5 yıl
başlat menüsü olmadan da kullanılabilir. Bu arada windows 8 bence şu an en iyisi. Kullandıkça daha iyi bir sistem oldugunu farkediyorsunuz. Windows 7 yi aramıyorum artık.
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Mor Lahana 5 yıl
Windows'u başlat menüsüz görmek üzücüydü. Ne varsa eskilerde var diye boşuna demiyorlar. Teknolojinin amacı kullanıcının işini kolaylaştırmak değil mi? Windows 8'de değişiklik arayışları olduğu belliydi ama kullanıcı da pek alışamadı. Hemen 8.1 versiyonunu patlattılar haklı olarak. Bu hali daha güzel.
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KarpuzTüccarı 5 yıl
Windows 7'den şaşmamak lazım.
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oguyes95 5 yıl
bence hiç gerek yok alışmıştık zaten ayrıca başlata basınca metro ekranı geleceğinden bir işe yaramaz
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FReaKNeeK 5 yıl
bu herifler diktator gibi, desktop PC de metro interface neyime, 8.1 indirdim kurdum START BUTTON gelmiş bastığında MetroInterface geliyor. arrrgggghhhhhh

start menu için yancık program kurmak istemiyorum ver işte, kurarken sor desktop ise start menu istiyorsan buraya tıkla falan gibiinden.

çok mu zor neden inatlaşıyorsun
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İnsan Çakması 5 yıl
Bence sadece buton gelir. Menü gelmeyebilir.
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X-FI 5 yıl İnsan Çakması
zaten öyle olacak, haberde öyle diyor.
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