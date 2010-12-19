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Windows 8'de GPU hızlandırmalı yeni bir kullanıcı arayüzüne geçilebilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
34,1b
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119
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekim ayında birinci yaş gününü kutlayan Windows 7 işletim sistemiyle yüksek satış başarısı elde eden Microsoft, Windows 8 için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce ortaya çıkan yol haritalarına göre 2012'de lanse edilmesi beklenen yeni işletim sistemiyle ilgili yakın gelecekte bir sürpriz yaşanabilir. Redmond merkezli firma tarafından henüz doğrulanmış olmasa da Microsoft'un, Windows 8 işletim sistemine sahip tablet bilgisayarları Ocak ayında yapılacak CES 2011 ve/veya Şubat ayında gerçekleştirilecek MWC 2011 etkinliklerinde gösterebileceği iddia ediliyor. Yeni işletim sisteminin çekirdek bazında radikal değişiklikler içereceği ifade edilirken, bu değişikliklerden birisi de kullanıcı arabirimi üzerine olacak.

Gelen bilgilere göre Windows 8 işletim sisteminde kullanıcıları tamamiyle yenilenmiş bir arayüz karşılayabilir. Bu arayüz için altı çizilen en önemli nokta ise GPU tabanlı olması yani ekran kartı tarafından hızlandırılması. Hem 32-bit hem de 64-bit versiyonları olacak Windows 8'de, 64-bit uyumlu sürümün D3D11 destekli ekran kartları tarafından hızlandırılan daha gelişmiş, daha canlı ve efektif bir arabirime sahip olacağı, masaüstündeki widgetlar da dahil olmak üzere tüm alt yapının GPU hızlandırmadan faydalanacağı öne sürülüyor. Windows 7'nin yerini alması beklenen yeni işletim sisteminin, giriş seviyesindeki düşük konfigürasyonlu sistemler için hazırlanan 32-bit versiyonunda ise ekran kartı hızlandırmalı kullanıcı ara birimine yer verilmeyeceği belirtiliyor. Görsel anlamda daha zengin bir tasarıma sahip olacak Windows 8'in diğer detayları ise şu an için bilinmiyor.


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MxFxOx 8 yıl
Microsoft kapalı kutu ne olduğunu belli değil. linux oyunlara ve diğer uygulamlara tam destek verse windows'un işi biter linux den ücretli sürüm bekliyorum firmalara harcadıkları parayı biz karşılayalım adam gibi üretsinler bir tane
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setek01 8 yıl
Vista SP2 ile beraber aslında iyi bir işletim sistemi oldu. Hatta şöyle belirteyim
iki ayrı diskim var 1tb 32mb cache WD caviar Black üzerinde W7 Home Premium kurulu
ihinci 500 gb 32mb cache Seagete diskte de orjinal box lisanslı Vista sahibi olduğum halde Kopya SP2'li disk ile kurup orjinal key ile kullandığım Vista SP2
mevcut. İkisinde de test yaptım hemen her türlü çok ufak bir farkla W7 önde ancak
250 TL verip yenisini almaya değmez elinde vista olanlar için. XP sahipleri içinse
Vista'ya göre W7 daha hesaplı olarak piyasaya çıkmıştı onlar için W7 tavsiye ederim.
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feylosoft 8 yıl
Xp zamanında evet hızlı çalışıyordu ama oturasıya kadar çok can yaktı biz 2002 -03' e kadar 98 kullanmıştık o yüzden. Çünkü xp'nin uyumluluk sorunları vs vardı.
Hızlıydı mızlıydı ama dünya üstünde en kötü arayüze sahip yazılımdı diyebilirim. Bir işletim sisteminin arayüzü ancak bu kadar çirkin olabilir. Sırf o yüzden windows klasik arayüzünü kullanıyordum ve bu belirgin bir performans artışı sağlıyordu.
Windows 7 de dahil olmak üzere tüm windows sürümlerinin aşılamayak en önemli problemi stabilitedir. Bu xp'de de vardı, vistada da, halen 7 de de var.
7 gerçekten bir çok sorununu aşmış gözüküyor. Ama benim gibi bilgisayarı iş için kullanan kişiler için bu gerçekten yeterli değil. Max 2 ayda bir format atmam gerekiyor. Her formattan sonra en az 2 gün ince ayar yapmam gerekiyor. Çünkü aynı makina üstünde aynı iş farklı zamanlarda farklı süreler alabiliyor.
Sırf bu yüzden windowsun artık iş vb gibi ciddi işlemler için özel sürüm çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Atıyorum sadece belli işlemcilere - chipsetlere destek versin. Sadece belli donanımlarla kullanılabilsin. Servisler çok azaltılıp kolay bi arayüzle ayarlanma imkanı verilsin vb gibi.
Yoksa örneğin ben şimdiden bir imac almak için para biriktirmeye başladım. Alacağım imacın donanım profili şu an kullandığım Pc'ye göre oldukça düşük. Ama Imacın stabil çalışması ve donanımı verimli kullanması bu eksikliği, kendi lehine döndürmesini biliyor. Artık isteğim hız değil bir kere ayar yapmak istiyorum ve yıllarca aynı ayardan aynı performansı bir daha format atmadan almak istiyorum. Sanırım dediğim gerçekleşmeden bu windowsda iş yapanlar için hayal olmaya devam edecek.
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FRAPS 8 yıl
Ben windowsu iş yerinde kullananlara şaşıryorum zaten , güvenilmez bir işletim sistemi ,evde film müzik oyun oynayacaksanız yükleyin kullanın fakat ,
windowsun profesyonel ortamda yeri yok
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moz@ 8 yıl

feylosoft


Yoksa örneğin ben şimdiden bir imac almak için para biriktirmeye başladım. Alacağım imacın donanım profili şu an kullandığım Pc'ye göre oldukça düşük. Ama Imacın stabil çalışması ve donanımı verimli kullanması bu eksikliği, kendi lehine döndürmesini biliyor. Artık isteğim hız değil bir kere ayar yapmak istiyorum ve yıllarca aynı ayardan aynı performansı bir daha format atmadan almak istiyorum. Sanırım dediğim gerçekleşmeden bu windowsda iş yapanlar için hayal olmaya devam edecek.


Kusuruma bakmazsanız bu kısmını aldım çok uzun olduğu için.

Söylediğiniz gibi Mac bu konuda çok mükemmel. İşletim sistemi ile donanım arasında oldukça uyumlu ve bir o kadarda stabil çaılışır. Masa üstü yayıncılık olarak düşünüldüğünde Mac ler tek geçerim. Fakal iş animasyon ve/veya After Effect olayına girince işler biraz değişiyor. En kötü tarafı bildiğim kadarı ile adam dürüst 3D tasarım programı yok. Photoshop falan hatta After Effect te var ama bir ayağı eksik olunca animasyoncular tercih etmiyorlar. Ayrıca Windows tabanlı bazı işlermler için gerçekten yetersiz ve stabil değil.Bu husuta size ben Banka ATM lerini örnek verebilirim onlarda da windows tabanlı işletim sistemleri kullanılıyorlar ve 1-2 ayda bir çöküyor. Spesifik işlemleriçin tasarlanmış değil. Ama genele bakıldığında Microsoft tabanlı işletim sistemleri başarılı.
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Virinom 8 yıl
Sonuna kadar windows u destekliyorum ancak ufak bir skıntım var(aslında çok büyük :D)
64 bit işletim sistemlerinde 196 gb ram desteği var ancak en yaygın sürüm olan 32 bitlerde sadece 3.5 bnce bu çok az bir miktar.Her ne kadar bunu aşabilsekte orjinal 4 gb performansını vermiyor.Benim öncelikli isteğin 32 bittede en az 6 gb ram desteğinin olması.Veyada ram için 64 bite geçmek istesekte geçemiyoruz.çoğu yazılım 64 bitte düzügün çalışmıyor.(gerçi 32 bittede çogu düzgün çalışmıo ama neyse.)
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X-FI 8 yıl
istediğin şey mimarisel olarak imkansız galiba ben öyle biliyorum
ama 1-2 ufak acayip program var o kullanılmayan 0.8 gblık ramı sisteme pagefile olarak atıyor ve ram gibi kullanılabiliyor.. ismini falan sormayın bilmiyorum ama böyle bi şeyle 4 gb performsnı alabilirsiniz 32bit sistemde...

yalnız birşeye tamamen katılmıyorum çoğu yazılım 64bitte çalışmıyor demişsiinz hatta 32nitte bile deöişsiniz. %100 katılmıyorum öyle bşey yok.. şu zamanda 64bitte çalışmayan yazılım yoktur olsa bile %1lik kısmıdır.. 32bit içinde geçerli bu... şu ana akdar hiçbir sıkıntı çekmedim.. belki sizin kullanmak istedğiniz yazılımlarda hara vardır yada yanlış bişey yapıyorsunuzdur
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veleciraptor 8 yıl

xxxartistxxx

Sonuna kadar windows u destekliyorum ancak ufak bir skıntım var(aslında çok büyük :D)
64 bit işletim sistemlerinde 196 gb ram desteği var ancak en yaygın sürüm olan 32 bitlerde sadece 3.5 bnce bu çok az bir miktar.Her ne kadar bunu aşabilsekte orjinal 4 gb performansını vermiyor.Benim öncelikli isteğin 32 bittede en az 6 gb ram desteğinin olması.Veyada ram için 64 bite geçmek istesekte geçemiyoruz.çoğu yazılım 64 bitte düzügün çalışmıyor.(gerçi 32 bittede çogu düzgün çalışmıo ama neyse.)



İstediğin şey olanaksız dostum. 32bit sistemler 4 GB’a kadar adres uzunluğu kullanabilir. 2^32=4 GB. Bunun 3.5GB kadarı kullanılabilir. Fiziksel adres uzantısı desteği işe ancak günü kurtarır. 4 GB'dan fazla belleğin varsa 64 bit kullanacaksın
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moz@ 8 yıl

xxxartistxxx

Sonuna kadar windows u destekliyorum ancak ufak bir skıntım var(aslında çok büyük :D)
64 bit işletim sistemlerinde 196 gb ram desteği var ancak en yaygın sürüm olan 32 bitlerde sadece 3.5 bnce bu çok az bir miktar.Her ne kadar bunu aşabilsekte orjinal 4 gb performansını vermiyor.Benim öncelikli isteğin 32 bittede en az 6 gb ram desteğinin olması.Veyada ram için 64 bite geçmek istesekte geçemiyoruz.çoğu yazılım 64 bitte düzügün çalışmıyor.(gerçi 32 bittede çogu düzgün çalışmıo ama neyse.)



Sanırım XP den bahsediyorsunuz, eğer öyle ise Microsoft XP ye zaten yatırım asla yapmaz zaten sanıyorum 2011 sonuna kadar destek verecek ondan sonra destekte vermeyecek. Durum böyle olunca XP yi kullanmak için neden kalmıyor. zaten yüksek konfigürasyonlu ( RAM Disk vs.) kullanıyorsanız XP yi kullanmanın anlamı yok daha çok problem yaşarsınız.
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moz@ 8 yıl
Arkadaşlar ..!! Arkadşlar..!! Bi dakika sesiz olalım lütfen..
Evet şimdi daha iyi. :-)
Bir işletim sistemine iyi veya kötü demek o kadar kolay değildir. Bu sorunun cevabı biraz kompleksdir. Bu yüzden teker teker incelemekte fayda var.
XP: Evet miyadını doldurmuş bir işletim sistemi. Belli bir yaşın üzerindeki bilgisayarlarda kullanmak anlamsızdır ve performans kaybına yol açar. Neden daha hızlı ve performanslı kullanmak varken yavaş kullanasınız pek anlamlı değil bu.
Vista: Kötü bir işletim sistemiydi doğmadan öldü diyebiliriz. Her ne kadar SP ler ile kalp masajı yapılıp yaşatılsada bitkisel hayattan çıkamadı. İlk çıktığında donanımsal problemleri kullanıcıyı gerçekten bunalttı.Çoğu kullanıcı XP ye döndü. Milletin bir kere kıtkı sıyrıldı Vista'dan.
Win7: Gerçekten başarılı bir işletim sistemi Vista'dan ders alarak Microsoft aynı hataya düşmedi ve başarılı oldu. Aslımda başarıya ulaşmada iki faktör etkili oldu. Bir; Beta sürümlerini belirli bir kesime değil herkeze sundu ve hata ayıklama süreci hem daha kısa sürdü hemde daha kaliteli bir işletim sistemi çıktı. İki; Win7 kerneli dahil baştan aşşağı tamamen yeniden yazıldı bu çok önemli.
Gelelim 32-Bit / 64-Bit Polemiğine; Yeni nesil donanımlarda kesinlikle 64-Bit İşletim sistemleri tavsiye edilir. İşlemciden başlayarak tüm donanım zaten 64-Bite uygundur. Yazılımsal olarakta 64-Bit yazılımlar hızla artmaktadır. Örnek verecek olursak Office 2010 , 3D MAX , Photoshop gibi programlar 64-Bit de çalışıyorlar ve bariz bir performas farkları vardır. Fakat maalesef 64-Bit platformu baltalayan en büyük etken BIOS tur. Çünki ister inenın ister inanmayın BIOS'un yazılımı 16-Bit dir.Buda ciddi bir handikap oluşturur ve bu da size en basitinden performans kaybı ve driver problemi olarak ortaya çıkar. Fakat bunun çözümü bulundu ve yakında BIOS u yerine bu sistem kullanılacak ve tamamiyle 64-Bit Uyumlu alcak. UEFI (The Unified Extensible Firmware Interface-Birleşik Genişletilebilir Aygıt Yazılımı Arayüzü) Hatta Asus'un bazı anakartları UEFI kullanıyor. İşte size EEFI kullanan bir bilgisayar. youtube.com/...
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lucasthehacker 8 yıl
Burada Win7 ile XP yi kıyaslayan arkadaşlar bilgisayar bilgilerinden şüphe etsin.XP Windows 7 nin tırnağı olamaz. Tarihte kalmış bir işletim sistemi.
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KaSaTuRa. 8 yıl
windows 7 vistanın biraz hafifleştirilmiş ufak tefek hatalar düzeltilmiş hali, bunu microsoft da açıkladı, windows 7 sadece deneme dönemi uzun ve ücretsiz tutularak bu konuma geldi, vista sp2 şu anda en düzgün çalışan microsoft un işletim sistemi, ama windows 7 öncesi geçiş döneminde ve bir anda sunulunca günah keçisi oldu o kadar, şurada vista yla ne kadar sorun yaşamış insan varsa 10 katı windows 7 yle yaşayan insanlar var, sorun yaşanacaktır tabi sonuçta üretilen her parçaya göre uyumu bazen sorun çıkarabiliyor ama vista rezalettir demek saçmalık, windows 7 ye sağ tıklayıp uyumluluktan xp sp2 seçmekten acizler için otomatik özellik koyduklarından windows 7 herşeyle uyumlu vista uyumsuz denip duruldu, vistayla gelen her işlemde uyarı özelliği yüzünden vistayı 10 dakika kullanıp küfrede küfrede silen sonra windows 7 kurunca olsun nolcak deyip kullanan insanlar biliyorum

neyse sonuçta xp arıtk öldü, 2002 yılında piyasaya çıkan sonrasında üstüne 2 işletim sistemi çıkan bir model, çıktığında çoğumuz 128 256 mb sdram li p3 p4 bilgisayarlar kullanıyorduk, şimdi 2 gb ram den aşağısını çift çekirdekten aşağısını kullanan yok, xp yle de manevi bağ kurmanıza gerek yok, çoğu insan bilgisayarı ilk xp yle tanıdığı için bırakamıyor ama bırakın artık, en basitinden xp sırf güvenlik açıkları için bile kullanılmaz
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yugams 8 yıl
xp=güzel
vista=Allah korusun
win7=xp yi gömdü
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Utku TEZCAN 8 yıl

yugams

xp=güzel

vista=Allah korusun

win7=xp yi gömdü





Kesinlikle katılıyorum sana üstteki arkadaşlardan biride mavi ekran falan sayıklamış sistemi kuracaladın yada donanımlarında sıkıntı vardı yada uyumsuz düzgün driver yüklemedin sonrada win 7 ye suç atıyosun win 7 gerçekten ms un yaptıgı en sağlam işletim sistemi oldu kimsenin söz söylemeye hakkı yok herkesin fikrine saygım vardır ama gören gözünde hakkı var biraz mantıklı düşünün...
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doanyula 8 yıl
Win 7 yi sadece yüzeysel olarak kullanan bilemez bence . Çok fena özelliklere sahip ufak bir araştırma ile keşfede bilirsiniz. Bence =)
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UzmaN345 8 yıl
Çok saçma sapan yorumlar var ne yazıkkı vista kotu bir işletim sistemi ne alakası var milletin elinde P4 işlemci FX 5000 serisi bir kart adam vistaya nasıl geçsin ben vista crack yuzunden geçmedim açıkcası son zamanı kurdum beyendim gerçi elimde pc vardı benim Core dou 2 8800GTS vardı 4 sene evel ama geçmedim xp iş göruyordu ama Q9400 ve 5850 alınca xp yavaş kalıyor bu yuzden geçtim memlunum olay burda bitiyor memlunum korsan kullanıyoyum ve Win 7de millet tuttu ve benim yorumum çok saglam bir işletim sistemi 9 aydam beri PC format çekmedim virus bile girdi zarar veremedi ve sade para kazanma odaklı olarak Win 8 çıkarıyorlar kimisi diyor çıkarsın zaten korsan kullancan ya arkadasım bunun drıverleri ne olucak peki bunu hiç düsündün her yerde işletim sistemi dolu artık pc parça ureticileri drıver yazamıyorlar bukadar işletim sistemine sıkıntı bu yuzden ha adamlar Win7 tabanı yazsınlar olur sorun deyil bu işletim sistemi xp gibi 5-7 sene gider ve daha saglam olur yeni bir işletim sestemi windows 7 elini çeker sende hava alırsın bana para kazanma odalık şeyleri savunmayın hizmeti savunun korsan veya paralı kullan fark etmez.....
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KaSaTuRa. 8 yıl
ya herkes çıkmış birşey sallıyorda yanlış hatırlamıyorsam 2003 yılında çıkan xp 64 bit sürümünden beri microsoft işletim sistemlerinin 64 bit sürümlerini de çıkarıyor, 2011 e giriyoruz hala çoğu program üreticisi 32 bit sürümünden öteye geçemedi, sallayacaksanız şu bilmem kaç bit mevzusu için birilerine bari biraz düşünün
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Tanarri 8 yıl
arkadaşlar artık bırakın şu xp daha iyi mantığını neymiş eski sistemlerde de çalışıyomuşda win7 çalışmıyomuşda sistem seçiyomuşda yahu yapmayın xp ilk çıktığında bende pentium 1 233 mhz işlemci vardı 144mb de ram olan ve 3 gb de hdd olan bi pc vardı 98 den xp geçitiğimde dedimki bu xp nin allah belasını versin nasılki şimdi eski bi pc vista yada win7 kurdunuzda kasıyosa aynı şey ozamanlar xp içinde öleydi ha yok xp hala senin dedinden değil hızlı diyosanız bulun dediğim gibi bi sistem kurun görün xp nakadar hızlı... kaldıki pentium2 veya 3 makinalarda bile xp zar zor çalışıyodu o dönemde ve çoğu kişide yeni pc mevcut değildi nezamanki p4 veya amd2000* serileri piyasaya çıktı xp ozaman adam akılı kullanılmaya başladı e şimdi olmuş sene 2011 sen kalkıpta 2001 yılında aldığın pc ye win7 yada vista kururarsan yok arkadaş bu işletim sistemi yavaş demeye hakkın yok! çünki yaptığın şeyin kendin bile farkında değilsin... yok abi ben illa o anadolun içine ferrari motorunu takıcam diyosun....ondan sonrada istediğin gibi olmayınca win7 yada vistaya çamur atıyosun ya yeni pc alıcaksın win7 veya vista kulanıcaksın yada yok arkadaş ben niye yeni pc alam diyosan o çok sevdiğiniz xp mutlu mesut kulanmaya devam ediceksin ama yeni olan bişeyede laf atmıycaktın bilip bilmeden... (şuda aklınıza gelmesein yeni pc alırım win7 kulanıcama xp kulanırım dahada hızlı olur eski pcde bukadar hızlıysa yenisinde kim bilir ne olur diye bi hayalede kapılmayın sadece hayalden ibaret çünki.....)
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FRAPS 8 yıl
Vistayı beğenmeyip win7 yi beğenenleri anlamıyorum , ufak tefek değişiklikler ve tema değişimi dışında hiçbir farkı yok. Vista : win7

Ben ise hala güncel bir oyun bilgisayarım olmasına rağmen xp kullanmaya devam ediyorum


Hepsini test ettim xp hala bir numara , vista ve win 7 ses kartlarına tam destek vermediği için ses kalitesinde düşme oluyordu.
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