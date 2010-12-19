Windows 8'de GPU hızlandırmalı yeni bir kullanıcı arayüzüne geçilebilir

Ekim ayında birinci yaş gününü kutlayan Windows 7 işletim sistemiyle yüksek satış başarısı elde eden Microsoft, Windows 8 için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce ortaya çıkan yol haritalarına göre 2012'de lanse edilmesi beklenen yeni işletim sistemiyle ilgili yakın gelecekte bir sürpriz yaşanabilir. Redmond merkezli firma tarafından henüz doğrulanmış olmasa da Microsoft'un, Windows 8 işletim sistemine sahip tablet bilgisayarları Ocak ayında yapılacak CES 2011 ve/veya Şubat ayında gerçekleştirilecek MWC 2011 etkinliklerinde gösterebileceği iddia ediliyor. Yeni işletim sisteminin çekirdek bazında radikal değişiklikler içereceği ifade edilirken, bu değişikliklerden birisi de kullanıcı arabirimi üzerine olacak.
Gelen bilgilere göre Windows 8 işletim sisteminde kullanıcıları tamamiyle yenilenmiş bir arayüz karşılayabilir. Bu arayüz için altı çizilen en önemli nokta ise GPU tabanlı olması yani ekran kartı tarafından hızlandırılması. Hem 32-bit hem de 64-bit versiyonları olacak Windows 8'de, 64-bit uyumlu sürümün D3D11 destekli ekran kartları tarafından hızlandırılan daha gelişmiş, daha canlı ve efektif bir arabirime sahip olacağı, masaüstündeki widgetlar da dahil olmak üzere tüm alt yapının GPU hızlandırmadan faydalanacağı öne sürülüyor. Windows 7'nin yerini alması beklenen yeni işletim sisteminin, giriş seviyesindeki düşük konfigürasyonlu sistemler için hazırlanan 32-bit versiyonunda ise ekran kartı hızlandırmalı kullanıcı ara birimine yer verilmeyeceği belirtiliyor. Görsel anlamda daha zengin bir tasarıma sahip olacak Windows 8'in diğer detayları ise şu an için bilinmiyor.
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iki ayrı diskim var 1tb 32mb cache WD caviar Black üzerinde W7 Home Premium kurulu
ihinci 500 gb 32mb cache Seagete diskte de orjinal box lisanslı Vista sahibi olduğum halde Kopya SP2'li disk ile kurup orjinal key ile kullandığım Vista SP2
mevcut. İkisinde de test yaptım hemen her türlü çok ufak bir farkla W7 önde ancak
250 TL verip yenisini almaya değmez elinde vista olanlar için. XP sahipleri içinse
Vista'ya göre W7 daha hesaplı olarak piyasaya çıkmıştı onlar için W7 tavsiye ederim.
Hızlıydı mızlıydı ama dünya üstünde en kötü arayüze sahip yazılımdı diyebilirim. Bir işletim sisteminin arayüzü ancak bu kadar çirkin olabilir. Sırf o yüzden windows klasik arayüzünü kullanıyordum ve bu belirgin bir performans artışı sağlıyordu.
Windows 7 de dahil olmak üzere tüm windows sürümlerinin aşılamayak en önemli problemi stabilitedir. Bu xp'de de vardı, vistada da, halen 7 de de var.
7 gerçekten bir çok sorununu aşmış gözüküyor. Ama benim gibi bilgisayarı iş için kullanan kişiler için bu gerçekten yeterli değil. Max 2 ayda bir format atmam gerekiyor. Her formattan sonra en az 2 gün ince ayar yapmam gerekiyor. Çünkü aynı makina üstünde aynı iş farklı zamanlarda farklı süreler alabiliyor.
Sırf bu yüzden windowsun artık iş vb gibi ciddi işlemler için özel sürüm çıkartması gerektiğini düşünüyorum. Atıyorum sadece belli işlemcilere - chipsetlere destek versin. Sadece belli donanımlarla kullanılabilsin. Servisler çok azaltılıp kolay bi arayüzle ayarlanma imkanı verilsin vb gibi.
Yoksa örneğin ben şimdiden bir imac almak için para biriktirmeye başladım. Alacağım imacın donanım profili şu an kullandığım Pc'ye göre oldukça düşük. Ama Imacın stabil çalışması ve donanımı verimli kullanması bu eksikliği, kendi lehine döndürmesini biliyor. Artık isteğim hız değil bir kere ayar yapmak istiyorum ve yıllarca aynı ayardan aynı performansı bir daha format atmadan almak istiyorum. Sanırım dediğim gerçekleşmeden bu windowsda iş yapanlar için hayal olmaya devam edecek.
windowsun profesyonel ortamda yeri yok
Kusuruma bakmazsanız bu kısmını aldım çok uzun olduğu için.
Söylediğiniz gibi Mac bu konuda çok mükemmel. İşletim sistemi ile donanım arasında oldukça uyumlu ve bir o kadarda stabil çaılışır. Masa üstü yayıncılık olarak düşünüldüğünde Mac ler tek geçerim. Fakal iş animasyon ve/veya After Effect olayına girince işler biraz değişiyor. En kötü tarafı bildiğim kadarı ile adam dürüst 3D tasarım programı yok. Photoshop falan hatta After Effect te var ama bir ayağı eksik olunca animasyoncular tercih etmiyorlar. Ayrıca Windows tabanlı bazı işlermler için gerçekten yetersiz ve stabil değil.Bu husuta size ben Banka ATM lerini örnek verebilirim onlarda da windows tabanlı işletim sistemleri kullanılıyorlar ve 1-2 ayda bir çöküyor. Spesifik işlemleriçin tasarlanmış değil. Ama genele bakıldığında Microsoft tabanlı işletim sistemleri başarılı.
64 bit işletim sistemlerinde 196 gb ram desteği var ancak en yaygın sürüm olan 32 bitlerde sadece 3.5 bnce bu çok az bir miktar.Her ne kadar bunu aşabilsekte orjinal 4 gb performansını vermiyor.Benim öncelikli isteğin 32 bittede en az 6 gb ram desteğinin olması.Veyada ram için 64 bite geçmek istesekte geçemiyoruz.çoğu yazılım 64 bitte düzügün çalışmıyor.(gerçi 32 bittede çogu düzgün çalışmıo ama neyse.)
yalnız birşeye tamamen katılmıyorum çoğu yazılım 64bitte çalışmıyor demişsiinz hatta 32nitte bile deöişsiniz. %100 katılmıyorum öyle bşey yok.. şu zamanda 64bitte çalışmayan yazılım yoktur olsa bile %1lik kısmıdır.. 32bit içinde geçerli bu... şu ana akdar hiçbir sıkıntı çekmedim.. belki sizin kullanmak istedğiniz yazılımlarda hara vardır yada yanlış bişey yapıyorsunuzdur
İstediğin şey olanaksız dostum. 32bit sistemler 4 GB’a kadar adres uzunluğu kullanabilir. 2^32=4 GB. Bunun 3.5GB kadarı kullanılabilir. Fiziksel adres uzantısı desteği işe ancak günü kurtarır. 4 GB'dan fazla belleğin varsa 64 bit kullanacaksın
Sanırım XP den bahsediyorsunuz, eğer öyle ise Microsoft XP ye zaten yatırım asla yapmaz zaten sanıyorum 2011 sonuna kadar destek verecek ondan sonra destekte vermeyecek. Durum böyle olunca XP yi kullanmak için neden kalmıyor. zaten yüksek konfigürasyonlu ( RAM Disk vs.) kullanıyorsanız XP yi kullanmanın anlamı yok daha çok problem yaşarsınız.
Evet şimdi daha iyi. :-)
Bir işletim sistemine iyi veya kötü demek o kadar kolay değildir. Bu sorunun cevabı biraz kompleksdir. Bu yüzden teker teker incelemekte fayda var.
XP: Evet miyadını doldurmuş bir işletim sistemi. Belli bir yaşın üzerindeki bilgisayarlarda kullanmak anlamsızdır ve performans kaybına yol açar. Neden daha hızlı ve performanslı kullanmak varken yavaş kullanasınız pek anlamlı değil bu.
Vista: Kötü bir işletim sistemiydi doğmadan öldü diyebiliriz. Her ne kadar SP ler ile kalp masajı yapılıp yaşatılsada bitkisel hayattan çıkamadı. İlk çıktığında donanımsal problemleri kullanıcıyı gerçekten bunalttı.Çoğu kullanıcı XP ye döndü. Milletin bir kere kıtkı sıyrıldı Vista'dan.
Win7: Gerçekten başarılı bir işletim sistemi Vista'dan ders alarak Microsoft aynı hataya düşmedi ve başarılı oldu. Aslımda başarıya ulaşmada iki faktör etkili oldu. Bir; Beta sürümlerini belirli bir kesime değil herkeze sundu ve hata ayıklama süreci hem daha kısa sürdü hemde daha kaliteli bir işletim sistemi çıktı. İki; Win7 kerneli dahil baştan aşşağı tamamen yeniden yazıldı bu çok önemli.
Gelelim 32-Bit / 64-Bit Polemiğine; Yeni nesil donanımlarda kesinlikle 64-Bit İşletim sistemleri tavsiye edilir. İşlemciden başlayarak tüm donanım zaten 64-Bite uygundur. Yazılımsal olarakta 64-Bit yazılımlar hızla artmaktadır. Örnek verecek olursak Office 2010 , 3D MAX , Photoshop gibi programlar 64-Bit de çalışıyorlar ve bariz bir performas farkları vardır. Fakat maalesef 64-Bit platformu baltalayan en büyük etken BIOS tur. Çünki ister inenın ister inanmayın BIOS'un yazılımı 16-Bit dir.Buda ciddi bir handikap oluşturur ve bu da size en basitinden performans kaybı ve driver problemi olarak ortaya çıkar. Fakat bunun çözümü bulundu ve yakında BIOS u yerine bu sistem kullanılacak ve tamamiyle 64-Bit Uyumlu alcak. UEFI (The Unified Extensible Firmware Interface-Birleşik Genişletilebilir Aygıt Yazılımı Arayüzü) Hatta Asus'un bazı anakartları UEFI kullanıyor. İşte size EEFI kullanan bir bilgisayar. youtube.com/...
neyse sonuçta xp arıtk öldü, 2002 yılında piyasaya çıkan sonrasında üstüne 2 işletim sistemi çıkan bir model, çıktığında çoğumuz 128 256 mb sdram li p3 p4 bilgisayarlar kullanıyorduk, şimdi 2 gb ram den aşağısını çift çekirdekten aşağısını kullanan yok, xp yle de manevi bağ kurmanıza gerek yok, çoğu insan bilgisayarı ilk xp yle tanıdığı için bırakamıyor ama bırakın artık, en basitinden xp sırf güvenlik açıkları için bile kullanılmaz
vista=Allah korusun
win7=xp yi gömdü
Kesinlikle katılıyorum sana üstteki arkadaşlardan biride mavi ekran falan sayıklamış sistemi kuracaladın yada donanımlarında sıkıntı vardı yada uyumsuz düzgün driver yüklemedin sonrada win 7 ye suç atıyosun win 7 gerçekten ms un yaptıgı en sağlam işletim sistemi oldu kimsenin söz söylemeye hakkı yok herkesin fikrine saygım vardır ama gören gözünde hakkı var biraz mantıklı düşünün...
Ben ise hala güncel bir oyun bilgisayarım olmasına rağmen xp kullanmaya devam ediyorum
Hepsini test ettim xp hala bir numara , vista ve win 7 ses kartlarına tam destek vermediği için ses kalitesinde düşme oluyordu.