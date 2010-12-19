Windows 8'de GPU hızlandırmalı yeni bir kullanıcı arayüzüne geçilebilir

Ekim ayında birinci yaş gününü kutlayan Windows 7 işletim sistemiyle yüksek satış başarısı elde eden Microsoft, Windows 8 için çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce ortaya çıkan yol haritalarına göre 2012'de lanse edilmesi beklenen yeni işletim sistemiyle ilgili yakın gelecekte bir sürpriz yaşanabilir. Redmond merkezli firma tarafından henüz doğrulanmış olmasa da Microsoft'un, Windows 8 işletim sistemine sahip tablet bilgisayarları Ocak ayında yapılacak CES 2011 ve/veya Şubat ayında gerçekleştirilecek MWC 2011 etkinliklerinde gösterebileceği iddia ediliyor. Yeni işletim sisteminin çekirdek bazında radikal değişiklikler içereceği ifade edilirken, bu değişikliklerden birisi de kullanıcı arabirimi üzerine olacak.

Gelen bilgilere göre Windows 8 işletim sisteminde kullanıcıları tamamiyle yenilenmiş bir arayüz karşılayabilir. Bu arayüz için altı çizilen en önemli nokta ise GPU tabanlı olması yani ekran kartı tarafından hızlandırılması. Hem 32-bit hem de 64-bit versiyonları olacak Windows 8'de, 64-bit uyumlu sürümün D3D11 destekli ekran kartları tarafından hızlandırılan daha gelişmiş, daha canlı ve efektif bir arabirime sahip olacağı, masaüstündeki widgetlar da dahil olmak üzere tüm alt yapının GPU hızlandırmadan faydalanacağı öne sürülüyor. Windows 7'nin yerini alması beklenen yeni işletim sisteminin, giriş seviyesindeki düşük konfigürasyonlu sistemler için hazırlanan 32-bit versiyonunda ise ekran kartı hızlandırmalı kullanıcı ara birimine yer verilmeyeceği belirtiliyor. Görsel anlamda daha zengin bir tasarıma sahip olacak Windows 8'in diğer detayları ise şu an için bilinmiyor.