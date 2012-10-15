Windows 8'in ilk televizyon reklamı ortaya çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Resmi lansmanı 26 Ekim'de gerçekleştirilecek Windows 8 işletim sistemi için Microsoft'un ilk televizyon reklamı gün ışığına çıktı. Gelen bilgilere göre tanıtım için 1 milyar dolardan fazla bir bütçe ayıran Microsoft, ağırlıklı olarak Modern arayüzü ve çoklu dokunmatik ekranın desteğinin pratik kullanıma getirdiği faydalar üzerine yoğunlaşmış gibi görünüyor.
Yeni işletim sistemi için Redmond merkezli şirketin ilk reklamlarını Crispin Porter + Bogusky ajansı hazırlarken, lansman tarihine doğru daha fazla sayıda videonun ekranlara gelmesi bekleniyor. Windows 8'in Microsoft adına önem taşıyan bir diğer noktası ise Surface adını taşıyan kendi tablet bilgisayarını pazara sunacak olması. Bu konuda ciddi çalışmalar yapan Microsoft'un, tablet üretimi için kendine fabrika kurabileceği bile söylenmekte.
Ülkemizde bayram tatiline denk geldiği için Microsoft Türkiye'nin Windows 8 odaklı faaliyetleri muhtemelen ay sonu veya Kasım başında gerçekleşecek ancak global ölçekte Windows 8 ve Surface tablet için 25 Ekim tarihinde özel bir basın etkinliği düzenlenecek. New York'ta yapılacak etkinliği takiben 26 Ekim'de yeni işletim sistemi pazara girmiş olacak.
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youtube.com/... videosu gerçi yayınlanalı bayaa bir zaman geçti ama bitmesine çok az kaldı. Canonical'ı ciddi takip ediyorum ve kullandığım işletim sistemi ubuntu 12.04.1. son derece başarılı linux distro'su öneririm. Bu videodaki telefonun işlemci ve rami eski nesil sayılacak cinsten olduğunu belirtmek isterim. Ama ubuntu'nun yanınlanmadaki sıkıntısı android'in sık günceleme alması. 4.0, 4.1 şimdi de 4.2 geliyor. Canonical yetişmekte zorluk çekiyormuş...
En son haberi nerede okudun? Ubuntunun sitesinde 2012 içinde çıkacağı yazıyor. Şimdi ki düşüncem yeni nexus, led monitor, klavye ve fare almak. Yakında android için güzel oyunlarda çıkacak nfs, modern combat 4 gibi. Bu telefonlara bunca para veriyorsak bilgisayar gibi kullanabilmeliyiz, bilgisayara ihtiyaç bırakmamalı.
Anladığım kadarı ile amacınız bişey öğrenmek birşey araştırmakdan çok fanatik şekilde savunmak, savunmak, savunmak. Üzülüyorum bu tarz yaklaşımların artık daha sık olduğunu gördükçe.
Verdiğin videolar anlaşılır değil. Değil çünkü herhangibir güvenlirliğini olan tarafı yok. Ne bir site incelemesi, nede resmi bir sunum. Gerçi ciddi bile olsa ben hiç bir zaman bilgisayar yavaş açılıyor o yüzden kötü windows demedim. Hatta açılış kapanış süresi ile ilgili herhangibir şeyden sende bahsetmemiştin. Bunu fanatikliğine veriyorum geçiyorum.
Sistem kararlılığı, sistem tüketimi ve dx kütüphanelerini eleştirdim. Sadece Mac os ile değil x86-x64 sürümlerini linux ve mac os ile eski nesil işlemcilere görede arm donanımı destekleyen işletim sistemleri ile karşılaştırma yaptım. O konu üzerinde tartışabileceğin karşıt fikirlerin varsa saygılı şekilde dinlerim. Yok gene terslenip benim ağzımın payını vermek için bişeyler yazacaksan baştan söylemek isterim gerek yok çünkü senin kazandığını ve daha bilgili olduğunu benim ise saçmadığımı şimdiden kabul ettiğimi söylemek isterim ki konu dağılmasın sende mutlu ol.
adamlar pentium 4de çatır çatır windows 8 çalıştıyor daha kararlılıktan, sistem tüketiminden bahsediyorsun.Üstüne güvenilir değil diyorsun.Yine forumda biri p4lü makinede türkçe olarak bir video yayınlamıştı onu bulsaydım onu koyacaktım.Gayet güzel bir şekilde türkçe olarak deneyimlerini anlatıyordu videoda.Kimin ne amaçla cevap yazdığı da belli.Sistem tüketimi dedin sana kanıt koydum.Üstüne hala windows 8e çamur atmaya çalışıyorsun...
Windows 8 rt sürümünü mesut çevik bizzat deneyimlemiş ve anasayfada yayınlanmıştı.Arm tarafında bir şüphen varsa o videoyu izleyebilirsin.Ya da youtubeye windows rt arattırmayı bildiğini düşünüyorum...
Biraz daha hizli gelmedi bana bir de, her sey ayni.