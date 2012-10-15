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Windows 8'in ilk televizyon reklamı ortaya çıktı

6 yıl
3,5b
1
43
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Resmi lansmanı 26 Ekim'de gerçekleştirilecek Windows 8 işletim sistemi için Microsoft'un ilk televizyon reklamı gün ışığına çıktı. Gelen bilgilere göre tanıtım için 1 milyar dolardan fazla bir bütçe ayıran Microsoft, ağırlıklı olarak Modern arayüzü ve çoklu dokunmatik ekranın desteğinin pratik kullanıma getirdiği faydalar üzerine yoğunlaşmış gibi görünüyor.
Yeni işletim sistemi için Redmond merkezli şirketin ilk reklamlarını Crispin Porter + Bogusky ajansı hazırlarken, lansman tarihine doğru daha fazla sayıda videonun ekranlara gelmesi bekleniyor. Windows 8'in Microsoft adına önem taşıyan bir diğer noktası ise Surface adını taşıyan kendi tablet bilgisayarını pazara sunacak olması. Bu konuda ciddi çalışmalar yapan Microsoft'un, tablet üretimi için kendine fabrika kurabileceği bile söylenmekte.
Ülkemizde bayram tatiline denk geldiği için Microsoft Türkiye'nin Windows 8 odaklı faaliyetleri muhtemelen ay sonu veya Kasım başında gerçekleşecek ancak global ölçekte Windows 8 ve Surface tablet için 25 Ekim tarihinde özel bir basın etkinliği düzenlenecek. New York'ta yapılacak etkinliği takiben 26 Ekim'de yeni işletim sistemi pazara girmiş olacak.

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HAAltuntas 6 yıl
masaüstüler için de yeni bir işletim sistemi çıkarsalardı keşke(!)
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avatar78 6 yıl
Resim çizen kız çok şirindi
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Holy Templar 6 yıl avatar78
avatar78

Resim çizen kız çok şirindi



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demo11 6 yıl
Windows 8 oyunlarla ilgili uyumsuzluk sorununu giderecekmi !? ve bende şu an tüm popüler oyunlar var vista zamanında çıkıpta ama windows vista zamanında çıkan çoğu oyun windows 7 de uyumluluk sorunu yaratıyor durum böyleyken ne windows 8 zi! ve ben oyun oynayamıcaksam doya doya napayım ben xp yi windows vistayı windows 8 i kalkıpta hemen eksi basmayın bir düşünün vistadan bu yana windows 7 de dahil çoğu oyunlarda uyumluluk sorunu var eğer windows 8 bu sorunları çözümleyecekse iyi ama yok daha da sorun yaratcaksa ben hiç almiyim.
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demo11 6 yıl
Windows 8 oyunlarla ilgili uyumsuzluk sorununu giderecekmi !? ve bende şu an tüm popüler oyunlar var vista zamanında çıkıpta ama windows vista zamanında çıkan çoğu oyun windows 7 de uyumluluk sorunu yaratıyor durum böyleyken ne windows 8 zi! ve ben oyun oynayamıcaksam doya doya napayım ben xp yi windows vistayı windows 8 i kalkıpta hemen eksi basmayın bir düşünün vistadan bu yana windows 7 de dahil çoğu oyunlarda uyumluluk sorunu var eğer windows 8 bu sorunları çözümleyecekse iyi ama yok daha da sorun yaratcaksa ben hiç almiyim.
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homeedition88 6 yıl
Raven
Androidin hibrit olmasına gerek yok ubuntu hibrid oluyor zaten. Hala haber yok ama bu sene içerisinde android için ubuntu çıkacak. Telefonu bir monitöre bağlayıp masaüstü gibi kullanıcaz :)

youtube.com/... videosu gerçi yayınlanalı bayaa bir zaman geçti ama bitmesine çok az kaldı. Canonical'ı ciddi takip ediyorum ve kullandığım işletim sistemi ubuntu 12.04.1. son derece başarılı linux distro'su öneririm. Bu videodaki telefonun işlemci ve rami eski nesil sayılacak cinsten olduğunu belirtmek isterim. Ama ubuntu'nun yanınlanmadaki sıkıntısı android'in sık günceleme alması. 4.0, 4.1 şimdi de 4.2 geliyor. Canonical yetişmekte zorluk çekiyormuş...
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fbkaya 6 yıl
yine bir clasic vista faciası
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Raven 6 yıl homeedition88
homeedition88

Raven

Androidin hibrit olmasına gerek yok ubuntu hibrid oluyor zaten. Hala haber yok ama bu sene içerisinde android için ubuntu çıkacak. Telefonu bir monitöre bağlayıp masaüstü gibi kullanıcaz :)


youtube.com/... videosu gerçi yayınlanalı bayaa bir zaman geçti ama bitmesine çok az kaldı. Canonical'ı ciddi takip ediyorum ve kullandığım işletim sistemi ubuntu 12.04.1. son derece başarılı linux distro'su öneririm. Bu videodaki telefonun işlemci ve rami eski nesil sayılacak cinsten olduğunu belirtmek isterim. Ama ubuntu'nun yanınlanmadaki sıkıntısı android'in sık günceleme alması. 4.0, 4.1 şimdi de 4.2 geliyor. Canonical yetişmekte zorluk çekiyormuş...

En son haberi nerede okudun? Ubuntunun sitesinde 2012 içinde çıkacağı yazıyor. Şimdi ki düşüncem yeni nexus, led monitor, klavye ve fare almak. Yakında android için güzel oyunlarda çıkacak nfs, modern combat 4 gibi. Bu telefonlara bunca para veriyorsak bilgisayar gibi kullanabilmeliyiz, bilgisayara ihtiyaç bırakmamalı.
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homeedition88 6 yıl
SystemApps
şimdi daha rahat karşılaştırma yaparsın artık maclarla
arm ye işletim sistemi dediğimi hatırlamıyorum ayrıca...windows rt sürümünden bahsettim bi önceki mesajda.aradaki farkı kavrayamayan sensin zaten o yüzden cevap yazdım sana...

Anladığım kadarı ile amacınız bişey öğrenmek birşey araştırmakdan çok fanatik şekilde savunmak, savunmak, savunmak. Üzülüyorum bu tarz yaklaşımların artık daha sık olduğunu gördükçe.
Verdiğin videolar anlaşılır değil. Değil çünkü herhangibir güvenlirliğini olan tarafı yok. Ne bir site incelemesi, nede resmi bir sunum. Gerçi ciddi bile olsa ben hiç bir zaman bilgisayar yavaş açılıyor o yüzden kötü windows demedim. Hatta açılış kapanış süresi ile ilgili herhangibir şeyden sende bahsetmemiştin. Bunu fanatikliğine veriyorum geçiyorum.
Sistem kararlılığı, sistem tüketimi ve dx kütüphanelerini eleştirdim. Sadece Mac os ile değil x86-x64 sürümlerini linux ve mac os ile eski nesil işlemcilere görede arm donanımı destekleyen işletim sistemleri ile karşılaştırma yaptım. O konu üzerinde tartışabileceğin karşıt fikirlerin varsa saygılı şekilde dinlerim. Yok gene terslenip benim ağzımın payını vermek için bişeyler yazacaksan baştan söylemek isterim gerek yok çünkü senin kazandığını ve daha bilgili olduğunu benim ise saçmadığımı şimdiden kabul ettiğimi söylemek isterim ki konu dağılmasın sende mutlu ol.
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SystemApps 6 yıl homeedition88
homeedition88

SystemApps

şimdi daha rahat karşılaştırma yaparsın artık maclarla
arm ye işletim sistemi dediğimi hatırlamıyorum ayrıca...windows rt sürümünden bahsettim bi önceki mesajda.aradaki farkı kavrayamayan sensin zaten o yüzden cevap yazdım sana...


Anladığım kadarı ile amacınız bişey öğrenmek birşey araştırmakdan çok fanatik şekilde savunmak, savunmak, savunmak. Üzülüyorum bu tarz yaklaşımların artık daha sık olduğunu gördükçe.

Verdiğin videolar anlaşılır değil. Değil çünkü herhangibir güvenlirliğini olan tarafı yok. Ne bir site incelemesi, nede resmi bir sunum. Gerçi ciddi bile olsa ben hiç bir zaman bilgisayar yavaş açılıyor o yüzden kötü windows demedim. Hatta açılış kapanış süresi ile ilgili herhangibir şeyden sende bahsetmemiştin. Bunu fanatikliğine veriyorum geçiyorum.

Sistem kararlılığı, sistem tüketimi ve dx kütüphanelerini eleştirdim. Sadece Mac os ile değil x86-x64 sürümlerini linux ve mac os ile eski nesil işlemcilere görede arm donanımı destekleyen işletim sistemleri ile karşılaştırma yaptım. O konu üzerinde tartışabileceğin karşıt fikirlerin varsa saygılı şekilde dinlerim. Yok gene terslenip benim ağzımın payını vermek için bişeyler yazacaksan baştan söylemek isterim gerek yok çünkü senin kazandığını ve daha bilgili olduğunu benim ise saçmadığımı şimdiden kabul ettiğimi söylemek isterim ki konu dağılmasın sende mutlu ol.

adamlar pentium 4de çatır çatır windows 8 çalıştıyor daha kararlılıktan, sistem tüketiminden bahsediyorsun.Üstüne güvenilir değil diyorsun.Yine forumda biri p4lü makinede türkçe olarak bir video yayınlamıştı onu bulsaydım onu koyacaktım.Gayet güzel bir şekilde türkçe olarak deneyimlerini anlatıyordu videoda.Kimin ne amaçla cevap yazdığı da belli.Sistem tüketimi dedin sana kanıt koydum.Üstüne hala windows 8e çamur atmaya çalışıyorsun...

Windows 8 rt sürümünü mesut çevik bizzat deneyimlemiş ve anasayfada yayınlanmıştı.Arm tarafında bir şüphen varsa o videoyu izleyebilirsin.Ya da youtubeye windows rt arattırmayı bildiğini düşünüyorum...
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oray 6 yıl
valla ben yukledim, okullara dagittilar bile amerikada bir ay once, fakat bana asil amacinin tabletler icin oldugunu gosterdi, windows 7 den upgrade edecekseniz bi daha dusunun, driver sorunu vs bir suru derdi var acikcasi...
Biraz daha hizli gelmedi bana bir de, her sey ayni.
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E_Aydin35 6 yıl
Hızlı am aetkili bir video olmuş, şahsen bu videoyu ilk defa izleyen birnin bakış açısı ve Microsoft'un stratejilerini bilmeyen biri gibi izlediğimde sadece Windows 8'in çıkcacağını anladım :) Kısa olmasından kaynaklı olabilir :)
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demo11 6 yıl
Windows 8 oyunlarla ilgili uyumsuzluk sorununu giderecekmi !? ve bende şu an tüm popüler oyunlar var vista zamanında çıkıpta ama windows vista zamanında çıkan çoğu oyun windows 7 de uyumluluk sorunu yaratıyor durum böyleyken ne windows 8 zi! ve ben oyun oynayamıcaksam doya doya napayım ben xp yi windows vistayı windows 8 i kalkıpta hemen eksi basmayın bir düşünün vistadan bu yana windows 7 de dahil çoğu oyunlarda uyumluluk sorunu var eğer windows 8 bu sorunları çözümleyecekse iyi ama yok daha da sorun yaratcaksa ben hiç almiyim.
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FERFEROS 6 yıl
Windows 8 sağlam adımlar ile geliyor.
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Cumadangeldim 6 yıl
Windows 8 Pes 2011 gibi alışılması zor olucak başta
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