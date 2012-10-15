Windows 8'in ilk televizyon reklamı ortaya çıktı

Resmi lansmanı 26 Ekim'de gerçekleştirilecek Windows 8 işletim sistemi için Microsoft'un ilk televizyon reklamı gün ışığına çıktı. Gelen bilgilere göre tanıtım için 1 milyar dolardan fazla bir bütçe ayıran Microsoft, ağırlıklı olarak Modern arayüzü ve çoklu dokunmatik ekranın desteğinin pratik kullanıma getirdiği faydalar üzerine yoğunlaşmış gibi görünüyor.

Yeni işletim sistemi için Redmond merkezli şirketin ilk reklamlarını Crispin Porter + Bogusky ajansı hazırlarken, lansman tarihine doğru daha fazla sayıda videonun ekranlara gelmesi bekleniyor. Windows 8'in Microsoft adına önem taşıyan bir diğer noktası ise Surface adını taşıyan kendi tablet bilgisayarını pazara sunacak olması. Bu konuda ciddi çalışmalar yapan Microsoft'un, tablet üretimi için kendine fabrika kurabileceği bile söylenmekte.

Ülkemizde bayram tatiline denk geldiği için Microsoft Türkiye'nin Windows 8 odaklı faaliyetleri muhtemelen ay sonu veya Kasım başında gerçekleşecek ancak global ölçekte Windows 8 ve Surface tablet için 25 Ekim tarihinde özel bir basın etkinliği düzenlenecek. New York'ta yapılacak etkinliği takiben 26 Ekim'de yeni işletim sistemi pazara girmiş olacak.