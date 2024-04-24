Son güncelleme ile Windows 11 resmen “reklam yazılımı” oldu

Windows 11’de reklamlara hazır olun
Yayınlanan KB5036980, temelinde isteğe bağlı bir güncelleme olsa da içeriği önümüzdeki ayın "Patch Tuesday" güncellemesinin bir parçası olacak. Microsoft, güncelleme notlarında "Başlat menüsünün Önerilenler bölümünde bazı Microsoft Store uygulamaları gösterilecek.” diyor. Burada reklamı yapılan uygulamalar ve yazılımlar ise şimdilik küçük bir geliştirici grubundan geliyor olacak.
Windows, ilgili reklam özelliğini budan birkaç hafta önce Insider programında test etmeye başlamıştı. Özelliğin kısa sürede piyasaya sürüldüğünü görmek ilginç. Bununla birlikte Microsoft'un Windows 11 Başlat menüsü reklamlar firmanın ilk reklam hamlesi değil. Windows 10’da da kilit ekranı ve Başlat menüsündeki benzer tanıtım hamleleri görmüştük. Ayrıca geçtiğimiz yıl Windows 11'in Dosya Gezgini'nde de reklamlar test edilmiş ancak bunlar piyasaya sürülmemişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu