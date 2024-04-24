Son güncelleme ile Windows 11 resmen “reklam yazılımı” oldu

Tam Boyutta Gör Microsoft bir süredir Windows 11’in Başlat menüsünde test ettiği reklamları şimdi tüm kullanıcılara gönderiyor. Yayınlanan yeni KB5036980 isteğe bağlı güncellemesi ile birlikte Windows 11, etkin bir şekilde reklam yazılımı (üreticisini desteklemek için reklam gösteren yazılım) haline geldi. İlgili güncelleme, Windows 11 Başlat menüsünün “Önerilenler” bölümünde Microsoft Store'daki uygulamaların reklamının yapılmasını sağlıyor.

Windows 11’de reklamlara hazır olun

Yayınlanan KB5036980, temelinde isteğe bağlı bir güncelleme olsa da içeriği önümüzdeki ayın "Patch Tuesday" güncellemesinin bir parçası olacak. Microsoft, güncelleme notlarında "Başlat menüsünün Önerilenler bölümünde bazı Microsoft Store uygulamaları gösterilecek.” diyor. Burada reklamı yapılan uygulamalar ve yazılımlar ise şimdilik küçük bir geliştirici grubundan geliyor olacak.

Tam Boyutta Gör Öte yandan bu reklamları ya da Microsoft'un deyişiyle "önerileri" devre dışı bırakmak mümkün. Eğer KB5036980 güncellemesini yüklediyseniz Ayarlar > Kişiselleştirme > Başlat bölümüne gidin ve buradaki “İpuçları, kısayollar, yeni uygulamalar ve daha fazlası için önerileri göster” seçeneğini kapatın.

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Windows, ilgili reklam özelliğini budan birkaç hafta önce Insider programında test etmeye başlamıştı. Özelliğin kısa sürede piyasaya sürüldüğünü görmek ilginç. Bununla birlikte Microsoft'un Windows 11 Başlat menüsü reklamlar firmanın ilk reklam hamlesi değil. Windows 10’da da kilit ekranı ve Başlat menüsündeki benzer tanıtım hamleleri görmüştük. Ayrıca geçtiğimiz yıl Windows 11'in Dosya Gezgini'nde de reklamlar test edilmiş ancak bunlar piyasaya sürülmemişti.

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