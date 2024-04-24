Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Son güncelleme ile Windows 11 resmen “reklam yazılımı” oldu

    Microsoft tarafından Windows 11 için yayınlanan son KB5036980 güncellemesi, işletim sistemini etkin bir şekilde üreticisini desteklemek için reklam gösteren bir yazılım haline getirdi.
    Son güncelleme ile Windows 11 resmen “reklam yazılımı” oldu Tam Boyutta Gör
    Microsoft bir süredir Windows 11’in Başlat menüsünde test ettiği reklamları şimdi tüm kullanıcılara gönderiyor. Yayınlanan yeni KB5036980 isteğe bağlı güncellemesi ile birlikte Windows 11, etkin bir şekilde reklam yazılımı (üreticisini desteklemek için reklam gösteren yazılım) haline geldi. İlgili güncelleme, Windows 11 Başlat menüsünün “Önerilenler” bölümünde Microsoft Store'daki uygulamaların reklamının yapılmasını sağlıyor.

    Windows 11’de reklamlara hazır olun

    Yayınlanan KB5036980, temelinde isteğe bağlı bir güncelleme olsa da içeriği önümüzdeki ayın "Patch Tuesday" güncellemesinin bir parçası olacak. Microsoft, güncelleme notlarında "Başlat menüsünün Önerilenler bölümünde bazı Microsoft Store uygulamaları gösterilecek.” diyor. Burada reklamı yapılan uygulamalar ve yazılımlar ise şimdilik küçük bir geliştirici grubundan geliyor olacak.

    Son güncelleme ile Windows 11 resmen “reklam yazılımı” oldu Tam Boyutta Gör
    Öte yandan bu reklamları ya da Microsoft'un deyişiyle "önerileri" devre dışı bırakmak mümkün. Eğer KB5036980 güncellemesini yüklediyseniz Ayarlar > Kişiselleştirme > Başlat bölümüne gidin ve buradaki “İpuçları, kısayollar, yeni uygulamalar ve daha fazlası için önerileri göster” seçeneğini kapatın.

    Windows, ilgili reklam özelliğini budan birkaç hafta önce Insider programında test etmeye başlamıştı. Özelliğin kısa sürede piyasaya sürüldüğünü görmek ilginç. Bununla birlikte Microsoft'un Windows 11 Başlat menüsü reklamlar firmanın ilk reklam hamlesi değil. Windows 10’da da kilit ekranı ve Başlat menüsündeki benzer tanıtım hamleleri görmüştük. Ayrıca geçtiğimiz yıl Windows 11'in Dosya Gezgini'nde de reklamlar test edilmiş ancak bunlar piyasaya sürülmemişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    34quagmire 1 gün önce

    şampiyon GS

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 1 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ps3 sinyal yok hatası need for speed rivals 2 kişilik nasıl oynanır range rover evoque kronik sorunlar corolla 1.5 motor yorum beko klima resetleme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi Note 11S
    Xiaomi Redmi Note 11S
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4 AMN 82YU00QKTX
    Lenovo V15 G4 AMN 82YU00QKTX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız