Microsoft’un yapay zeka ile yaptığı reklamı aylarca kimse fark etmedi

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Tam Boyutta Gör Microsoft, yapay zeka destekli bir reklam filmi yayınladı ve kimse üç ay boyunca bunu fark etmedi. 30 Ocak’ta YouTube üzerinden yayınlanan bir dakikalık Surface Pro ve Surface Laptop reklamı, geçtiğimiz günlerde yapılan resmi açıklamaya kadar sıradan bir reklam filmi gibi görünüyordu. Oysa arka planda, üretken yapay zekanın dokunuşları bulunuyordu.

Microsoft tarafından paylaşılan detaylara göre video, tamamen AI tarafından yapılmış bir içerik değil. Bunun yerine firma, hibrit bir yaklaşım tercih etmiş. Bunun başlıca nedeni ise yapay zeka halüsinasyonları. Halüsinasyonları ortadan kaldırmak imkansız olduğundan Microsoft, reklam filmini gerçek çekimlerle desteklemeyi tercih etmiş.

Video adım adım üretildi

Microsoft ekibi, hangi sahnelerin AI ile üretileceğine karar verirken bazı kriterler belirlemiş. Örneğin, klavyede yazı yazan eller gibi karmaşık ve detaylı hareketler canlı çekimle hazırlanmış. Ancak hızlı geçiş sahneleri ve hareketin sınırlı olduğu anlar, üretken yapay zeka için biçilmiş kaftan olmuş.

Microsoft tam olarak hangi çekimlerin yapay zeka kullanılarak oluşturulduğunu belirtmedi ancak yapay zeka araçları, senaryo, storyboard ve sunum dosyası gibi yaratım sürecinin ilk aşamalarında da aktif olarak kullanıldı. Sahneler belirlendiğinde ise ekip, yazılı komutlar ve örnek görsellerle bir sohbet botunu yönlendirerek, görsel üretim araçlarına aktarılabilecek nitelikte metin komutları ürettirdi.

Tam Boyutta Gör Ortaya çıkan görseller, üretken yapay zekanın sıkça karşılaşılan hataları olan halüsinasyonlar ve tutarsızlıklar açısından elden geçirildi, düzenlendi ve ardından video üretim araçlarına aktarıldı. Bu aşamada Hailuo ve Kling gibi video üretim platformları kullanıldı. Microsoft, bu iki araç dışında hangi AI araçlarının kullanıldığını söylemedi.

Microsoft, süreçte "binlerce farklı komut" denediklerini ve her defasında çıktıları küçük adımlarla iyileştirdiklerini belirtiyor. Görünüşte zahmetli gibi dursa da, bu yöntem, geleneksel üretim yöntemlerine kıyasla zaman ve maliyet açısından yaklaşık yüzde 90’lık bir tasarruf sağlamış durumda.

Kimse fark etmedi

Yapay zeka, yaratıcı profesyonellerin yerini almaktan ziyade, onların kullandığı bir araca dönüşürken reklam videosu neredeyse üç aydır çevrimiçi olmasına rağmen, izleyicilerden AI kullanımıyla ilgili herhangi bir yorum gelmemesi dikkat çekiyor. YouTube’daki görüntülenme sayısı 40 binin biraz üzerinde ve üst sıralardaki yorumlarda videodaki sahnelerin yapay zeka ile üretildiğine dair herhangi bir tahmin yer almıyor.

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AI kullanımının farkına vardıktan sonra bazı detaylar göze çarpmaya başlıyor: elle yazılmadığı belli olan toplantı notları, orantısız büyüklükte bir kavanoz ya da görseldeki yapay bir parlaklık hissi… Ancak bu ayrıntılar yalnızca dikkatli ve bilinçli bir gözle fark edilebiliyor. Reklamın hızlı kurgusu, yapay zeka kaynaklı kusurları da başarıyla gizliyor. Dolayısıyla doğru ellerde kullanıldığında, üretken yapay zeka araçları artık fark edilmeden yaratıcı içerikler kullanılabilecek kadar gelişmiş durumda.

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Microsoft’un yapay zeka ile yaptığı reklamı kimse fark etmedi