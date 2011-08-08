Windows 8'in kullanıcı arayüzü videosu 5 milyon defa izlendi

Uzun süredir üzerinde çalıştığı Windows 8 işletim sistemi için şimdiye kadarki en kapsamlı anlatımı Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştiren Microsoft, hem ARM hem de x86 versiyonlarını hazırladığı işletim sisteminin yeni arayüzüne ilişkin detayları da aynı etkinlikte göstermişti. Baştan tasarlanan arayüzün detaylı bir şekilde ele alındığı bir numaralı video, beş milyon izlenme sınırına dayanmış durunda.





İlk yayınlandığı gün 2 milyon izlenen video, aradan geçen iki aylık süre zarfında neredeyse 5 milyona (4.98m) ulaşmış durumda. Birkaç ay önce Milestone 3 sürümüne erişen ve kısa süre içerisinde Beta 1 safhasına geçmesi beklenen işletim sistemi için 13-16 Eylül tarihleri arasında Kaliforniya'nın Anaheim bölgesinde düzenlenecek BUILD Windows etkinliğinde daha fazla sayıda detayın açıklanması bekleniyor.





Henüz Microsoft tarafından doğrulanmamakla birlikte Windows 8'in genel kullanıma açık ilk beta sürümünün Ocak ayında yapılacak CES 2012 Fuarı'nda anons edileceği konuşuluyor.