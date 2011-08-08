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Windows 8'in kullanıcı arayüzü videosu 5 milyon defa izlendi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,1b
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37
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Uzun süredir üzerinde çalıştığı Windows 8 işletim sistemi için şimdiye kadarki en kapsamlı anlatımı Computex 2011 Fuarı'nda gerçekleştiren Microsoft, hem ARM hem de x86 versiyonlarını hazırladığı işletim sisteminin yeni arayüzüne ilişkin detayları da aynı etkinlikte göstermişti. Baştan tasarlanan arayüzün detaylı bir şekilde ele alındığı bir numaralı video, beş milyon izlenme sınırına dayanmış durunda.

İlk yayınlandığı gün 2 milyon izlenen video, aradan geçen iki aylık süre zarfında neredeyse 5 milyona (4.98m) ulaşmış durumda. Birkaç ay önce Milestone 3 sürümüne erişen ve kısa süre içerisinde Beta 1 safhasına geçmesi beklenen işletim sistemi için 13-16 Eylül tarihleri arasında Kaliforniya'nın Anaheim bölgesinde düzenlenecek BUILD Windows etkinliğinde daha fazla sayıda detayın açıklanması bekleniyor.

Henüz Microsoft tarafından doğrulanmamakla birlikte Windows 8'in genel kullanıma açık ilk beta sürümünün Ocak ayında yapılacak CES 2012 Fuarı'nda anons edileceği konuşuluyor.

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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar windows 8 yayınlanmış olan deneme sürümünü test etme imkanım oldu.
Şunu söyleyebilirim windows 7 yi 2 günde unutacaksınız okadar güzel yapmışlar ki.
görsel açıdan mükemmel.
ve bukadar görsellik win 7 den daha az ram cpu kullanıyor.
ayrıca hardiskler arası aktarım hızı mükkemmel 128mb/s hızla attı ilk görüşte gözlerime inanamadım :D
çıkması dört gözle bekliyorum.
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tcebeci 8 yıl
Laptopa Windows 7 kuralı 22 ay olmuş, format atmayı unuttum. Win 8 de bunun gibiyse kurulumdan sonra 3-4 sene format atmam gibi duruyor.
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brev 8 yıl
Yok ben sevmedim.Fos çıkacak bu win8.Belki win9 daha iyi olu.O zamana kadar donanımlarda baya yol kat eder.2016'dan önce iyi birşeyler beklemeyin.Reklam kokan haraketler bunlar...
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cartographer 8 yıl
Yalniz soyle bir sey var sadece tek bir arayuz yok Windows 8'in masaustu arayuzunde. Hem buyuk ikonlu tema var hem de su anki Windows 7'deki gibi. Bunlar arasinda gecis yapilabiliyor benim bildigim.
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lTriviuml 8 yıl
Gayet güzelde arm sürümü kaç GB bellek isteyecek merak ediyorum :D
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Lordinarius 8 yıl lTriviuml
lTriviuml

Gayet güzelde arm sürümü kaç GB bellek isteyecek merak ediyorum :D


win8 komple arm desteklimi gelicek ?
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oktayakgoz 8 yıl
apple iphone ile büyük başarı yakaladı. gerçekten telefonu dokunabilir yaptılar. ama mac os x o derece sıradışı değil bence. fakat win 8 bence mükemmel olmuş. wp7 çok güzel olmayabilir ama tamamen sıradışı bi tasarım. geliştirilirse telefon kullanımına ayrı bi hava katar. win 8 de bence aynı etkiyi yapacak bilgisayar kullanımını kökünden değiştirecek tam bir evrim olacak. heyecanla bekliyorum
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bkaakco 8 yıl
Bildiğin Windows 7 ama sanki biraz daha iyi bu.
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MoonRider 8 yıl
kullanmayan bilmez. bugün bir çok android tablette(galaxy tab 10.1 dahil) donmalar takılmalar yaşanıyor. bence hayet başarılı bir tablet performansı sergilemişler. tabiki ilk çıktığı gibi biraz sendelicektir. normaldir yeni bir pazara giriyor, tecrübe edinmesi lazım ama masaüstü sürümünde sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum. ösym başkanın "tecrübe edindik" demesiyle aynı şey. ms de vista ile tecrübe edindi.
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teoska 8 yıl
Umarım Microsoft, çıkmadan önce sunduğu vaatleri yerine getirir bu sefer.
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HAAltuntas 8 yıl
Görselliğin ön planda olması düşük sistemlerde oyun sırasında kasmalara sebep olacak gibi. Yüksek maliyet ister bu işletim sistemi.
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Recharged 8 yıl
Ara yüz bence çok güzel.Geçişler vs. hoş olmuş.Videonun bu kadar izlenmesini normal karşılıyorum ben.Windows 8'in çıkacağı zamana kadar iki katı izlenir herhalde.
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Salih52 8 yıl
insan kendini, program açmış orda geziniyo gibi hissediyo.kısacası böyleyse kötü yani.bildiğin media center yani bu.nerde masa üstü.nerde sağ tıklayıp yenile yapmak :S :D
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