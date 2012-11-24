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Windows 8'in uygulama sayısı 20.000'i geçti

6 yıl
1,3b
2
39
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un yeni nesil Windows 8 işletim sistemi için hazırlanan uygulamaların sayısı 20.000'i geçti. WinAppUpdate tarafından verilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta itibariyle bu rakama ulaşılırken, işletim sisteme özgü uygulamaların 20 bin barajını geçmesi sadece 26 gün sürdü. Uygulama sayısı hızla artarken, Microsoft'un 90 günde 100.000 uygulama hedefini aşması ise şu anki hızla çok mümkün görünmüyor.
Windows Store'da yer alan uygulamaların çok büyük bir kısmının ücretsiz olduğu görülmekte. 20.610 uygulamanın 17.958'inin yani %87'si ücretsiz olarak dağıtılmakta. Tabi bahsettiğimiz uygulamaların tamamına erişmek mümkün değil zira uygulamaların bazıları sadece belli bölgeler için kullanıma sunulduğundan örneğin Amerika'dan erişilebilen uygulama sayısının 12.675 olduğu ifade ediliyor. Diğer taraftan ülkemizdeki yerli içeriklerin sayısı da giderek artıyor. Microsoft Türkiye de, uygulama geliştirmek isteyenlere Açık Akademi gibi çeşitli kanallar üzerinden destek olmakta, eğitimler vermekte. 

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TECHTRONİC 6 yıl en beğenilen YasinKsmG
Warwiwor

IOS veya Androide yetişmesi hiç kolay değil umarım yetişir çünkü bence en berbat olan şey bir telefonun inter aktifliğinin bozulması.


Artık şunu düşünmeye başladım biliyomusunuz bu Android ve Ios kullanan kullanıcılar telefonlarına gönderilen özel sinyallerle ne biliym algı değiştirici falan yönlendiriliyorlar.Artık ciddi ciddi bunu düşünüyorum.Nokia haberi çıkar direk BATTI AAA ÖYLE BİR FİRMAMI VARDI? yazarlar bu standart.Windows Phone 8 haberi çıkar direk UYGULAMA YOKKİ buda standartlaştı.

Beyler ananızdan doğar doğmaz yürümeyemi başladınız öyle bir insan versiyonumu var ben bilmiyorum Human v.2000 falan ha.
Haberde bahsedilen Windows 8 , Windows Phone 8 değil.Aynı Botlar gibi otomatiğe bağlamışsınız son günlerde Windows Phone 8 haberleri yaygın olduğu için Wİndows yazısını gördüğünüz anda aynı cümlelerle saldırıyonuz.
Yok yok çok ciddiyim telefonları Android ve Ios olan arkadaşlardan ricam şu telefonlarınızı bi kapatın ve bataryalarını çıkarın bakalım size bu sinyalleri gönderemediklerinde nasıl yorumlar yapıyorsunuz nasıl konuşuyorsunuz bi görelim...
WarwiworIOS veya Androide yetişmesi hiç kolay değil umarım yetişir çünkü bence en berbat olan şey bir telefonun inter aktifliğinin bozulm...
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__Nikolaus__ 6 yıl YasinKsmG
Warwiwor

IOS veya Android'e yetişmesi hiç kolay değil umarım yetişir çünkü bence en berbat olan şey bir telefonun inter aktifliğinin bozulması.

Telefondan bahsetmiyor konu da mesaj yazmak icin yazmayin , dogru okuyun konulari.
WarwiworIOS veya Android'e yetişmesi hiç kolay değil umarım yetişir çünkü bence en berbat olan şey bir telefonun inter aktifliğinin bozu...
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DH Misafiri 6 yıl
valla ben android kullanirim yillardan beri fakat windowsu ciddi ciddi dusunmeye basladim kullanimi mukemmel sabredecegim biraz daha gelissin marketi zaten telefonumda pek eski sayilmaz windowsa gececegim
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Want to 6 yıl
WindowsMobile Tutulacak Galiba
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DH Misafiri 6 yıl
apple ın araştırmalarına gore ınsanlar genel manada sadece 15 uygulama tutuyolarmıs ıos cıhazlarında sizin kafa nerde yaa app storda tonlarca uygulama varda noluyo sankı :D android aldı basını gıdıyo daha durun androıdın babası olan lınuxun ubuntusuda taplete dokuldu :) piyasa cok guzel olcak :) bada falan vardı yalan oldu demekki her marka olan isim her zaman basarılı olamazken ummadık tasta bas yarabılıyo. telefondan çıkıp asıl konuya gelince bıraz mac yada linux ubuntu yada linux turevleri kullanan azcık ugrasıp onları bozmus ınsanlar bu arayuzu cok yadırgamazlra dıye dusunuyorum uygulama yukleme tarzı olsun solda gızlenen gorev cubugumsu dock olsun cok yabancı seyler değil biraz meraklı olanlara :) ama unutmamak lazımkı hala xp forever diyen buuuykcede bı kesım var windows biraz zarar etcek yapcak bişe yok :):)
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Jül Sezar 6 yıl
Anlayamadım bir türlü. Şimdi windows 8'li pc'lerde mac'lerde olduğu gibi store'dan mı yapılacak sadece download? Oyunlar, programlar vs?
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darkest earth 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

apple ın araştırmalarına gore ınsanlar genel manada sadece 15 uygulama tutuyolarmıs ıos cıhazlarında sizin kafa nerde yaa app storda tonlarca uygulama varda noluyo sankı :D android aldı basını gıdıyo daha durun androıdın babası olan lınuxun ubuntusuda taplete dokuldu :) piyasa cok guzel olcak :) bada falan vardı yalan oldu demekki her marka olan isim her zaman basarılı olamazken ummadık tasta bas yarabılıyo. telefondan çıkıp asıl konuya gelince bıraz mac yada linux ubuntu yada linux turevleri kullanan azcık ugrasıp onları bozmus ınsanlar bu arayuzu cok yadırgamazlra dıye dusunuyorum uygulama yukleme tarzı olsun solda gızlenen gorev cubugumsu dock olsun cok yabancı seyler değil biraz meraklı olanlara :) ama unutmamak lazımkı hala xp forever diyen buuuykcede bı kesım var windows biraz zarar etcek yapcak bişe yok :):)

Bir Android kullanıcısı olarak Android alıp başını gidemiyor ne yazık ki. Hala en son oyunlar ilk olarak Appstore'a çıkıyor, bazen -unutmazlarsa- bize gelmesi çok uzun bir süre alabiliyor. Ayrıca örnek verecek olursam dandik 4. nesil ipod touchlar en son çıkan oyunlar rahatça oynatabiliyor. Android ne yapıyor? Ram'e abanıyor cihazı ayakta tutabilmek için. Stabilite için 1gb bile yetmiyor.
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Daha çok yol alması lazım çook..
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microlap 6 yıl
off yaa
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__Nikolaus__ 6 yıl
Adamlar hala ios , android diyor. Okuma yazmalari yok bir de ciddi ciddi tartisiyorlar , ustelik ilk mesajda belirtmeme ragmen.WINDOWS 8 MOBIL CIHAZ MARKETTEN BAHSETMIYOR KONU DA.
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DH Misafiri 6 yıl
Evet herkes iOS ve Android'le karşılaştırmış. Burada Windows Phone 8'den bahsetmiyoruz, Windows 8'den bahsediyoruz. Ama telefon işletim sistemlerinden gidersek yine aynı sonuca ulaşıyoruz. Samsung, ilk Androidli telefonunu çıkardığında tanıtımlardan birinde: "Şu an piyasada pek fazla Android'li telefon göremiyoruz. 1 ya da 2 :)" şeklinde bir ifade vardı. Yavaş yavaş yükselicek. Bir arkadaşın da yazdığı gibi "Human v.2000" henüz yok :)
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way_big 6 yıl
Win8 başlangıç ekranındaki microsoft uygulamalarında(Posta, Kişiler, Mesajlaşma, Mağaza gibi) problem yaşıyorum. Açmak istediğimde o sürekli dönen top dönüyor ama açılan bir şey olmuyor :)

Yine bununla bağlantılı olarak Ayarlardaki Microsoft Hesabına Geç Dediğimde de Üzgünüz şuanda Microsoft hesabına bağlanamadık ağ ayarlarını kontrol edin gibi bir uyarı veriyor. Ama ağda bir problem yok yani.

Yardımlarınızı bekliyorum.
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S 6 yıl
Önemli olan sayısı değil, ne işe yaradığı. Bi' göz gezdirdim indirmeye değecek bir şey göremedim, çok dandik uygulamalar var.
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Litminov 6 yıl
20.000 uygulama ama ne kalitede? Ios ve Android ile yarışabilmesi için en az 500.000'e çıkartması gerekiyor uygulama sayısını ve Android gibi kullanıcı odaklı yapacaksa hiç yapmasın çünkü ortalık dandik uygulamadan geçilmiyor.
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ufukcoskun 6 yıl
Arkadaşlar sakin.
Google'ın Market'inin de ne aşamalardan geçtiğini biliyoruz, en azından ben hatırlıyorum o dönemlerini. Apple ile yarışamaz diye söyleniyordu sürekli Android bir işe yaramaz, iOS gibi dev varken diyorlardı. Ne oldu hepimiz gördük.

20.000 uygulama gayet iyi bir rakam. Başlangıç daha bu, geliştiriciler yavaş yavaş Windows 8'e adapte oluyor. Öyle her bulunan uygulama da markete girmiyor elbette. Hem kaliteli hem de kullanıcı güvenliğini tehdit etmeyen uygulamalar girecek markete
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Batuist 6 yıl
Masa üstü PCde cep telefonlarından aşina olduğumuz bir şekilde uygulama mağazasına bağlanmak ve uygulama indirmek gerçekten çok güzel bir olsy.. hele hele ben metro uygulamalarına bayıldım.. diğer masaüstü uygulamaları indirmek için siteye link veriyor sadece direkt indiremiyorsunuz... Bu metro olayına çok temkinli ve tereddütlü bakıyordum.. ama kullanmaya başlayınca çok zevkli bir kukllanımı olduğunu gördüm.. Geleceğin uygulama altyapısı kesinlikle metro uygulamalarında, bunu görmemek için kör olmak lazım..
Amma gel gelelim henüz bu windows storun çok yol kat etmesi gerektiği düüşüncesindeyim. en basitinden bir cep telefonnunda bile android mağaza uygulaması çok daha pratik geliyor kullanımı.. daha düzenli ve çekici bir sıralama tasarımı yapılabilirmiş.. uygulamaların yana kayması hoşuma gitmiyor mesela.. değiştirebilmemiz için bir seçenek sunabilirmiş.. uygulama mağazasının çok çok sadece ve çok daha geliştirilebilir olduğunu düşünüyorum. android marketin tüm gelişim evrelerine insan şahit olunca neler yapılabileceği konusunda daha fazla fikir sahibi olabiliyor. daha önceden bir uygulama mağazası kültürüne sahip olmasaydık belki bize bu haliyle mükemmel gelebilirdi ama henüz o aşamaya gelmediğine inanıyorum. Yalnız henüz bu mağazanın çok yeni olduğunu ve microsoftun bunun ilk deneyimi olduğunuda göz önüne alırsak bence çok güzel bir gelişme.. ben çok çok sevdim. dediğim hele ki metro uygulamalarına ise bayıldım.. umarım çok kısa sürede çok daha fazla uygulama gelir.. ki windows 8in geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum ...
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_Athelas_ 6 yıl
Nokia Ovi Store'da da var.. bi dolu uygulama... bu iş ona dönmesin de...işlevsiz uygulamanın faydası yok...
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fsh77 6 yıl
Beden yazmaya başladım elimde dokumanlarımda var bakalım neler cıkıcak ortaya :)
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isimvermeyenizleyici 6 yıl
türkiye için verilen uygulama sayısı çok az ama oldukça stabil çalışıyorlar metro arayüzünde haber sitelerinin çoğu uygulamalarını yayınlamış sadece metro arayüzünde kalarak gündemden haberdar olmak belirli bir süre geçirmek mümkün fakat türkiye için çok daha fazla uygulama sayısına ve daha kaliteli uygulamalara gerek var bence o yüzden kafadan 6 ay beklemek lazım win8 e geçmek için
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