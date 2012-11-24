Windows 8'in uygulama sayısı 20.000'i geçti

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Microsoft'un yeni nesil Windows 8 işletim sistemi için hazırlanan uygulamaların sayısı 20.000'i geçti. WinAppUpdate tarafından verilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta itibariyle bu rakama ulaşılırken, işletim sisteme özgü uygulamaların 20 bin barajını geçmesi sadece 26 gün sürdü. Uygulama sayısı hızla artarken, Microsoft'un 90 günde 100.000 uygulama hedefini aşması ise şu anki hızla çok mümkün görünmüyor.
Windows Store'da yer alan uygulamaların çok büyük bir kısmının ücretsiz olduğu görülmekte. 20.610 uygulamanın 17.958'inin yani %87'si ücretsiz olarak dağıtılmakta. Tabi bahsettiğimiz uygulamaların tamamına erişmek mümkün değil zira uygulamaların bazıları sadece belli bölgeler için kullanıma sunulduğundan örneğin Amerika'dan erişilebilen uygulama sayısının 12.675 olduğu ifade ediliyor. Diğer taraftan ülkemizdeki yerli içeriklerin sayısı da giderek artıyor. Microsoft Türkiye de, uygulama geliştirmek isteyenlere Açık Akademi gibi çeşitli kanallar üzerinden destek olmakta, eğitimler vermekte.
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Artık şunu düşünmeye başladım biliyomusunuz bu Android ve Ios kullanan kullanıcılar telefonlarına gönderilen özel sinyallerle ne biliym algı değiştirici falan yönlendiriliyorlar.Artık ciddi ciddi bunu düşünüyorum.Nokia haberi çıkar direk BATTI AAA ÖYLE BİR FİRMAMI VARDI? yazarlar bu standart.Windows Phone 8 haberi çıkar direk UYGULAMA YOKKİ buda standartlaştı.
Beyler ananızdan doğar doğmaz yürümeyemi başladınız öyle bir insan versiyonumu var ben bilmiyorum Human v.2000 falan ha.
Haberde bahsedilen Windows 8 , Windows Phone 8 değil.Aynı Botlar gibi otomatiğe bağlamışsınız son günlerde Windows Phone 8 haberleri yaygın olduğu için Wİndows yazısını gördüğünüz anda aynı cümlelerle saldırıyonuz.
Yok yok çok ciddiyim telefonları Android ve Ios olan arkadaşlardan ricam şu telefonlarınızı bi kapatın ve bataryalarını çıkarın bakalım size bu sinyalleri gönderemediklerinde nasıl yorumlar yapıyorsunuz nasıl konuşuyorsunuz bi görelim...
Telefondan bahsetmiyor konu da mesaj yazmak icin yazmayin , dogru okuyun konulari.