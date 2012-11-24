Windows 8'in uygulama sayısı 20.000'i geçti

Microsoft'un yeni nesil Windows 8 işletim sistemi için hazırlanan uygulamaların sayısı 20.000'i geçti. WinAppUpdate tarafından verilen bilgilere göre, geçtiğimiz hafta itibariyle bu rakama ulaşılırken, işletim sisteme özgü uygulamaların 20 bin barajını geçmesi sadece 26 gün sürdü. Uygulama sayısı hızla artarken, Microsoft'un 90 günde 100.000 uygulama hedefini aşması ise şu anki hızla çok mümkün görünmüyor.

Windows Store'da yer alan uygulamaların çok büyük bir kısmının ücretsiz olduğu görülmekte. 20.610 uygulamanın 17.958'inin yani %87'si ücretsiz olarak dağıtılmakta. Tabi bahsettiğimiz uygulamaların tamamına erişmek mümkün değil zira uygulamaların bazıları sadece belli bölgeler için kullanıma sunulduğundan örneğin Amerika'dan erişilebilen uygulama sayısının 12.675 olduğu ifade ediliyor. Diğer taraftan ülkemizdeki yerli içeriklerin sayısı da giderek artıyor. Microsoft Türkiye de, uygulama geliştirmek isteyenlere Açık Akademi gibi çeşitli kanallar üzerinden destek olmakta, eğitimler vermekte.