Microsoft, son reklamında Apple'ı hedef aldı: Mac'lerden hızlıyız!

Yeni Copilot+ PC'ler eski M3 MacBook Air ile karşılaştırıldı
Videoda Microsoft, üst seviye Copilot+ Windows PC’lerin “Cinebench 2024 çok çekirdekli CPU kıyaslama sonuçlarına göre” M3 çipli önceki nesil MacBook Air'dan %58'e kadar daha hızlı olduğunu söylüyor.
Reklamda karşılaştırma amacıyla eski bir MacBook Air kullanılsa da videodaki küçük yazıyla aynı Cinebench 2024 kıyaslama testine göre bazı Copilot+ PC'lerin M4 çipli en yeni MacBook Air modellerinden bile daha hızlı olduğu belirtiliyor.
Bazı PC işlemcilerinin belirli testlerde Apple silicon çiplerden daha hızlı olduğu doğru olsa da Apple, M4 çip ailesinin watt başına en iyi performansı sunmaya devam ettiğini söylüyor. Bu güç verimliliği, MacBook Air'ın hızlı performans, uzun pil ömrü ve dahili fanı olmayan ince ve hafif bir tasarıma sahip olmasını sağlıyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2025/05/15/microsoft-were-faster-than-a-mac-ad/ https://learn.microsoft.com/en-us/legal/windows/copilotplus-claims Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.