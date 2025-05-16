Microsoft, son reklamında Apple'ı hedef aldı: Mac'lerden hızlıyız!

Tam Boyutta Gör Microsoft, son reklam kampanyasında doğrudan Apple’ın MacBook Air modelini hedef aldı. Şirket, Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcili Surface Pro ve Surface Laptop’un Mac’ten %58 daha hızlı olduğunu iddia ediyor ancak kıyaslama eski modelle yapılıyor.

M4 MacBook Air tanıtıldı: Yeni MacBook Air özellikleri & fiyatı 2 ay önce eklendi

Yeni Copilot+ PC'ler eski M3 MacBook Air ile karşılaştırıldı

Videoda Microsoft, üst seviye Copilot+ Windows PC’lerin “Cinebench 2024 çok çekirdekli CPU kıyaslama sonuçlarına göre” M3 çipli önceki nesil MacBook Air'dan %58'e kadar daha hızlı olduğunu söylüyor.

Reklamda karşılaştırma amacıyla eski bir MacBook Air kullanılsa da videodaki küçük yazıyla aynı Cinebench 2024 kıyaslama testine göre bazı Copilot+ PC'lerin M4 çipli en yeni MacBook Air modellerinden bile daha hızlı olduğu belirtiliyor.

Bazı PC işlemcilerinin belirli testlerde Apple silicon çiplerden daha hızlı olduğu doğru olsa da Apple, M4 çip ailesinin watt başına en iyi performansı sunmaya devam ettiğini söylüyor. Bu güç verimliliği, MacBook Air'ın hızlı performans, uzun pil ömrü ve dahili fanı olmayan ince ve hafif bir tasarıma sahip olmasını sağlıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.