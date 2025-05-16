Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Microsoft, son reklamında Apple'ı hedef aldı: Mac'lerden hızlıyız!

    Microsoft, yeni Windows PC reklamında Apple'a gönderme yaptı. Yapay zekalı Copilot PC'lerin Mac bilgisayarlardan hızlı olduğu iddiasını tekrarladı ancak önemli bir detay var.

    microsoft copilot+ pc m3 macbook air daha hızlı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, son reklam kampanyasında doğrudan Apple’ın MacBook Air modelini hedef aldı. Şirket, Qualcomm Snapdragon X Elite işlemcili Surface Pro ve Surface Laptop’un Mac’ten %58 daha hızlı olduğunu iddia ediyor ancak kıyaslama eski modelle yapılıyor.

    Yeni Copilot+ PC'ler eski M3 MacBook Air ile karşılaştırıldı

    Videoda Microsoft, üst seviye Copilot+ Windows PC’lerin “Cinebench 2024 çok çekirdekli CPU kıyaslama sonuçlarına göre” M3 çipli önceki nesil MacBook Air'dan %58'e kadar daha hızlı olduğunu söylüyor.

    Reklamda karşılaştırma amacıyla eski bir MacBook Air kullanılsa da videodaki küçük yazıyla aynı Cinebench 2024 kıyaslama testine göre bazı Copilot+ PC'lerin M4 çipli en yeni MacBook Air modellerinden bile daha hızlı olduğu belirtiliyor.

    Bazı PC işlemcilerinin belirli testlerde Apple silicon çiplerden daha hızlı olduğu doğru olsa da Apple, M4 çip ailesinin watt başına en iyi performansı sunmaya devam ettiğini söylüyor. Bu güç verimliliği, MacBook Air'ın hızlı performans, uzun pil ömrü ve dahili fanı olmayan ince ve hafif bir tasarıma sahip olmasını sağlıyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2025/05/15/microsoft-were-faster-than-a-mac-ad/ https://learn.microsoft.com/en-us/legal/windows/copilotplus-claims
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Optimus'tan etkileyici dans gösterisi

    Profil resmi
    goro1982 21 saat önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    manuel vites kilitlenmesi en iyi sucuk markaları kg ne demek aklından geçen şeyin gerçekleşmesi neden olur hoşgeldin 25 gb vodafone

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S25
    Samsung Galaxy S25
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16
    MSI VECTOR 16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum