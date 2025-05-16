2025'in en değerli markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı

Apple zirveyi yine kimseye bırakmadı
Kaçıranlar için Kantar tarafından oluşturulan liste, yalnızca marka değerini değil, aynı zamanda müşteriler üzerindeki algı ve satın alma potansiyelini de kapsıyor. Bu noktada şirketin pazardaki konumu, sunduğu hizmetin algılanışı ve kullanıcı sadakati gibi faktörlerin de nihai sıralama üzerinde etkili olduğunu söyleyelim.
Bu verilere göre Apple, 1,3 trilyon dolarlık marka değeriyle üst üste dördüncü kez dünyanın en değerli markası seçildi. Şirketin yıllık bazda %28 büyüdüğü görülüyor. Üstelik bu büyümenin ekonomik belirsizlikler ve artan rekabete rağmen gerçekleştiğini söyleyelim. Onu 944 milyar dolar ile Google (%25 artış) ve 884 milyar dolar ile Microsoft (%24 artış) takip ediyor.
Amazon ise 866 milyar dolar marka değeri ve %50'lik büyümeyle dördüncü sıradaki yerini korurken, ilk 10'da teknoloji dışındaki tek marka yine McDonald’s oldu. Şirketin marka değeri 221 milyar dolar seviyesinde ve yıllık değişim oranı sıfır.
|Sıralama
|Marka
|Marka değeri
|Yıllık değişim
|1.
|Apple
|1,299 trilyon dolar
|+%28
|2.
|944,137 milyar dolar
|+%25
|3.
|Microsoft
|884,816 milyar dolar
|+%24
|4.
|Amazon
|866,118 milyar dolar
|+%50
|5.
|NVIDIA
|509,442 milyar dolar
|+%152
|6.
|Facebook (Meta)
|300.662 milyar dolar
|+%80
|7.
|Instagram (Meta)
|228.947 milyar dolar
|+%101
|8.
|McDonald's
|221,079 milyar dolar
|+%0
|9.
|Oracle
|215,354 milyar dolar
|+%48
|10.
|Visa
|213,348 milyar dolar
|+%13
Nvidia bu yılın yıldızı
Listede asıl dikkat çeken marka ise hiç şüphesiz Nvidia. 509 milyar dolarlık marka değeriyle beşinci sıraya yükselen şirket, bir yılda %152’lik devasa bir artış gösterdi. Bu, listedeki en büyük yıllık değişim oranı. Yapay zekâya olan küresel ilgi ve Nvidia'nın bu alandaki liderliği, markanın büyümesinde kilit rol oynuyor. Hatta şirketin hisse değeri zaman zaman dünyanın en yüksek piyasa değerine ulaşan şirketi olmasını sağlamıştı.
Facebook %80 büyümeyle altıncı sırada yer alırken, Instagram da %101’lik artışla ilk 10’a girmeyi başardı. Oracle %48, Amazon %50 ve Apple %28 gibi yüksek artış oranları gösterdi. Buna karşılık McDonald’s’ın marka değeri geçen yıla göre sabit kaldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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