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    2025'in en değerli markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı

    Araştırma ve analiz şirketi Kantar BrandZ, 2025'in en değerli markalarını açıkladı. Peki 100 markanın bulunduğu listede sıralama nasıl oldu? İşte Apple başta olmak üzere 2025'in en değerli markaları

    2025'in en değerli markaları açıklandı: Birinci şaşırtmadı Tam Boyutta Gör
    Araştırma ve analiz şirketi Kantar BrandZ, her yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın en değerli markalarını açıkladı. 2025 listesiyle birlikte ilk 100 markanın toplam değeri 10,7 trilyon dolara ulaştı. Bu da geçen yıla kıyasla %29’luk önemli bir artış anlamına geliyor. Kantar'ın verilerine göre ABD merkezli markalar, bu listenin %82’sini oluşturuyor.

    Apple zirveyi yine kimseye bırakmadı

    Kaçıranlar için Kantar tarafından oluşturulan liste, yalnızca marka değerini değil, aynı zamanda müşteriler üzerindeki algı ve satın alma potansiyelini de kapsıyor. Bu noktada şirketin pazardaki konumu, sunduğu hizmetin algılanışı ve kullanıcı sadakati gibi faktörlerin de nihai sıralama üzerinde etkili olduğunu söyleyelim.

    Bu verilere göre Apple, 1,3 trilyon dolarlık marka değeriyle üst üste dördüncü kez dünyanın en değerli markası seçildi. Şirketin yıllık bazda %28 büyüdüğü görülüyor. Üstelik bu büyümenin ekonomik belirsizlikler ve artan rekabete rağmen gerçekleştiğini söyleyelim. Onu 944 milyar dolar ile Google (%25 artış) ve 884 milyar dolar ile Microsoft (%24 artış) takip ediyor.

    Amazon ise 866 milyar dolar marka değeri ve %50'lik büyümeyle dördüncü sıradaki yerini korurken, ilk 10'da teknoloji dışındaki tek marka yine McDonald’s oldu. Şirketin marka değeri 221 milyar dolar seviyesinde ve yıllık değişim oranı sıfır.

    Sıralama Marka Marka değeri Yıllık değişim
    1. Apple 1,299 trilyon dolar +%28
    2. Google 944,137 milyar dolar +%25
    3. Microsoft 884,816 milyar dolar +%24
    4. Amazon 866,118 milyar dolar +%50
    5. NVIDIA 509,442 milyar dolar +%152
    6. Facebook (Meta) 300.662 milyar dolar +%80
    7. Instagram (Meta) 228.947 milyar dolar +%101
    8. McDonald's 221,079 milyar dolar +%0
    9. Oracle 215,354 milyar dolar +%48
    10. Visa 213,348 milyar dolar +%13

    Nvidia bu yılın yıldızı

    Listede asıl dikkat çeken marka ise hiç şüphesiz Nvidia. 509 milyar dolarlık marka değeriyle beşinci sıraya yükselen şirket, bir yılda %152’lik devasa bir artış gösterdi. Bu, listedeki en büyük yıllık değişim oranı. Yapay zekâya olan küresel ilgi ve Nvidia'nın bu alandaki liderliği, markanın büyümesinde kilit rol oynuyor. Hatta şirketin hisse değeri zaman zaman dünyanın en yüksek piyasa değerine ulaşan şirketi olmasını sağlamıştı.

    Facebook %80 büyümeyle altıncı sırada yer alırken, Instagram da %101’lik artışla ilk 10’a girmeyi başardı. Oracle %48, Amazon %50 ve Apple %28 gibi yüksek artış oranları gösterdi. Buna karşılık McDonald’s’ın marka değeri geçen yıla göre sabit kaldı.

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    Evren7 1 saat önce

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    goro1982 1 gün önce

    yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.

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