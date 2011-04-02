Windows 8'in yeni "hoş geldiniz ekranı" ortaya çıktı

Satış rakamları açısından tüm zamanların en başarılı işletim sistemi olan Windows 7 için hazırladığı Hizmet Paketi 1'i Şubat ayında kullanıma sunan Microsoft, Windows 8'e yönelik çalışmalarına da son sürat devam ediyor. Redmond merkezli firma cephesinden gelen bilgilere göre Windows 8'în genel kullanıma yönelik ilk beta sürümü bu yılın ikinci yarısında kullanıma sunulacak. Şu an Milestone 3 (M3) aşamasında olan Windows 8 için entegrasyon ve hata ayıklama çalışmaları devam ediyor. Milestone 2 sürecini beş ayda tamamlayan Microsoft'un, Milestone 3'e dönük çalışmalarını yaz aylarında tamamlaması ve ardından işletim sisteminin beta sürecine alınması bekleniyor.

Microsoft'un çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği Windows 8 işletim sisteminin beta öncesi sürümlerine ait "hoş geldiniz" ekranı ortaya çıktı. İlk defa Zune HD medya oynatıcısından kullanılan ve ardından geliştirilmiş sürümü Windows Phone 7 platformunda yer bulan Metro isimli özel kullanıcı arabirimi, Windows 8'in de önemli yeniliklerinden birisi olabilir. Ortaya çıkan "hoş geldiniz" ekranına ait görüntü, Metro UI'dan özellikleri taşırken, Windows 8 hakkında bazı ipuçları da vermiyor değil. Gelen bilgilere göre kısmen özelleştirilebilen hoş geldiniz ekranında kullanıcılar diledikler arka planı kullanabilecekler. Hem saat hem de gün ve ay bilgilerini içeren ana ekranda taşınabilir sistemler için (tabletler ve dizüstü bilgisayarlar) güç yönetim ikonlarına da yer verilirken, ilerleyen sürümlerde daha fazla sayıda özellik veya ikonun eklenebileceği söyleniyor.

Bilindiği üzere Microsoft, Windows 8'in tabletlere özel versiyonunu da hazırlıyor. Intel veya AMD işlemcili tabletlerin yanı sıra ARM tabanlı çözümlerle uyumlu Windows 8 sürümünü de hazırlayan firma, aynı Android işletim sisteminde olduğu gibi taşınabilir sistemler için çeşitli kalıp veya motiflerle kullanıcıların sisteme giriş yapmasını da planlıyor. Microsoft ayrıca ana ekran tabanlı müzik kontrolü üzerinde de çalışıyor yani sistem kilitliyken de ilgili cihazda müzik dinlenebilecek, müzik çalar kontrol edilebilecek.