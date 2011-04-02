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Windows 8'in yeni "hoş geldiniz ekranı" ortaya çıktı

8 yıl
18,4b
1
109
İşletim Sistemleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Satış rakamları açısından tüm zamanların en başarılı işletim sistemi olan Windows 7 için hazırladığı Hizmet Paketi 1'i Şubat ayında kullanıma sunan Microsoft, Windows 8'e yönelik çalışmalarına da son sürat devam ediyor. Redmond merkezli firma cephesinden gelen bilgilere göre Windows 8'în genel kullanıma yönelik ilk beta sürümü bu yılın ikinci yarısında kullanıma sunulacak. Şu an Milestone 3 (M3) aşamasında olan Windows 8 için entegrasyon ve hata ayıklama çalışmaları devam ediyor. Milestone 2 sürecini beş ayda tamamlayan Microsoft'un, Milestone 3'e dönük çalışmalarını yaz aylarında tamamlaması ve ardından işletim sisteminin beta sürecine alınması bekleniyor.

Microsoft'un çalışmalarına hız kesmeden devam ettiği Windows 8 işletim sisteminin beta öncesi sürümlerine ait "hoş geldiniz" ekranı ortaya çıktı. İlk defa Zune HD medya oynatıcısından kullanılan ve ardından geliştirilmiş sürümü Windows Phone 7 platformunda yer bulan Metro isimli özel kullanıcı arabirimi, Windows 8'in de önemli yeniliklerinden birisi olabilir. Ortaya çıkan "hoş geldiniz" ekranına ait görüntü, Metro UI'dan özellikleri taşırken, Windows 8 hakkında bazı ipuçları da vermiyor değil. Gelen bilgilere göre kısmen özelleştirilebilen hoş geldiniz ekranında kullanıcılar diledikler arka planı kullanabilecekler. Hem saat hem de gün ve ay bilgilerini içeren ana ekranda taşınabilir sistemler için (tabletler ve dizüstü bilgisayarlar) güç yönetim ikonlarına da yer verilirken, ilerleyen sürümlerde daha fazla sayıda özellik veya ikonun eklenebileceği söyleniyor.

Bilindiği üzere Microsoft, Windows 8'in tabletlere özel versiyonunu da hazırlıyor. Intel veya AMD işlemcili tabletlerin yanı sıra ARM tabanlı çözümlerle uyumlu Windows 8 sürümünü de hazırlayan firma, aynı Android işletim sisteminde olduğu gibi taşınabilir sistemler için çeşitli kalıp veya motiflerle kullanıcıların sisteme giriş yapmasını da planlıyor. Microsoft ayrıca ana ekran tabanlı müzik kontrolü üzerinde de çalışıyor yani sistem kilitliyken de ilgili cihazda müzik dinlenebilecek, müzik çalar kontrol edilebilecek.


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Ugur851 8 yıl en beğenilen
Bakıyorum bakıyorum anlam veremiyorum
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alprkrkmz 8 yıl
arkadaşlar abartmayın. win7 de de olan temalardan birinde olan bir karakter o resim. sadece arka planın özelleştirilebilir olduğuna kanıt olarak koyulmuş.
2 Yanıt Yanıtla +4
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Volkanbaba 8 yıl
Konuyu okuyan okumayan belli oluyor.
2 Yanıt Yanıtla +4
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qqwwwq 7 yıl
netbooka olurmu acaba w8 yoksa kasarmı
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Carnadormania 7 yıl
Buradaki çoğu haketmiyor windows 8'i.
Tasarım duygusu gelişmemiş, tamamen yeniliğe kapalı bir topluluk görünüyor.
Tasarım çok sade ve şahane. Beğenmeyen windows xp ile devam etsin yoluna.
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byturkuaz 8 yıl
bırak daha cogu adam xp de hala ne 8 'i ya.:)
mıllet evınde p4 cpu kullanıyo xp kasıor adamda.. windows 8 dıorlar bide.
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FreeRun 8 yıl
ya bırakın adamlar dalga geçiyo bizle, makarasında herifler abi,..
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Zücvettin 8 yıl
güzelmiş
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NeoTrinity 8 yıl
bence erken, ne kadar güzel win7 ile mutluyduk illa piyasayı gerdirecekler.
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.Tolga 8 yıl
bu ne ya
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Melikşah 8 yıl
April 1 yazıyor belki şakadır.
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jiveltro 8 yıl
Burada hakaret edercesine yorumlarda bulunanlar nankörlükten başka bişiy etmiyo allah applein eline düşürmesin kimseyi don satıyor lastiğini istiyorsan ek para ödeyerek satın alıyorsun microsoft gibi kaymak gibi firmanın değerini kaybedince anlarsınız.Linux ikea gibi işletim sistemi.
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DH Misafiri 8 yıl
Afilli wallpaperla show yapacaklarına daha çok çalışmalılar.
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