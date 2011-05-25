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Windows Phone 7 Türkiye'de! "Bütün detaylar bu videoda"

8 yıl
156,1b
6
Cep İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük yazılım üreticisi olarak Microsoft, akıllı telefon pazarında da çıtayı yüksek tutmayı hedefliyor. Ekim ayında duyurduğu Windows Phone 7 platformuyla akıllı telefon arenasında yeni bir sayfa açan ve Google'ın Android ile Apple'ın iOS işletim sistemlerini geride bırakmayı hedef koyan Microsoft, bu amaç doğrultusunda önemli bir adım attı.

Dün yaptığı resmi açıklama ile Windows Phone 7'nin Mango kod adlı yeni sürümünü duyuran firma, akıllı telefonlara 500 yeni özellik eklediğini açıkladı. Multitasking (çoklu uygulama çalıştırma) ve Internet Explorer 9 entegrasyonu gibi güncellemelere ek olarak sosyal ağlar, rehber ve bulut odakllı çok sayıda güncelleme Mango sürümüyle gelenler arasında.

Nokia'nın da Windows Phone 7 platformuna dahil olmasıyla birlikte dünya çapında agresif bir yayılma politikası izlemesi beklenen Microsoft, Windows Phone 7 tabanlı akıllı telefonları yakın gelecekte Türkiye pazarına da sunacak. İşte tüm gelişmeleri Microsoft Türkiye'nin mobil çözümlerden sorumlu yöneticisi Egemen Gönen ile konuştuık.


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Krak3n 8 yıl en beğenilen

MeDaLion_

iOs'daki Uygulama Rahatlıgı Oldugu Sürece Apple'ın Yerini Kimse Alamaz
Birde Şöyle Düşünmek Lazım iOs Sadece iPhone Kullanılıyor Android ise Akıllık Telefonların %80'ine yakın Oranda Kullanılıyor Yani Bence Başarılı Olan iOs'dur.



ayfon fanboy detected.
MeDaLion_iOs'daki Uygulama Rahatlıgı Oldugu Sürece Apple'ın Yerini Kimse AlamazBirde Şöyle Düşünmek Lazım iOs Sadece iPhone K...
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1 Yanıt Yanıtla +31
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Al PaC 8 yıl
WP nin o saçma kısıtlamalarından hiç bir haber yok. Yenilik dedikleri mevcut sistemdeki eksiklikleri kapatmak. Koydukları bir kaç performans güncellemesi, yeni tarayıcı ve multitasking. Tarayıcı da flash desteklemiyor. Teknoloji bu hızda ilerlerken olamayan bir şeyin yaygınlaşmasını mı bekliycem yoksa var olandan en hızlı şekilde faydalanmaya mı çalışacam. Galaxy S2 nin tarayıcısını gördük, üstüne laf etmeye gerek yok sanırım. Zamanında stabiliteyi bozar diye multitasking in olmamasını kabul edenleri de görmek istiyorum şimdi. Bunlarla beraber nerede bu 500 yenilik merak ediyorum. Sitelere bakıyorsun, hiç birinde adam akıllı detay yok, 3-5 şeyden bahsedip geçmişler.

Kişiselleştirilebilmekten uzak, saçma bir ana ekran ve yazılarla boğulmuş bir menü tasarımıyla mı iyi kullanıcı deneyimi yaşatacaklar orası da soru işareti.

Aslında fazla yorum yapmaya da gerek yok, temel anlamda ilk çıktığından beri belli zaten, oluşturulmaya çalışan yapı Apple/iOs taklitçiliğinden ibaret. Benzer kısıtlamalar, benzer eksiklikler ve bunları kapatan akıcı işletim sistemi/arayüzü, kapalı kod oluşu, oluşturulmaya çalışılan marketplace/store mantığı vs vs. Bakalım nereye varabilecekler.
WP nin o saçma kısıtlamalarından hiç bir haber yok. Yenilik dedikleri mevcut sistemdeki eksiklikleri kapatmak. Koydukları bir kaç performans güncellemesi, yeni...
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4 Yanıt Yanıtla +29
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Klasör.:X:. 8 yıl
Wphone 7 tarayıcı konusunda uçmuş resmen.Oneydi be...
O değilde keşke microsoft symbiana da el atsa...
Symbian7 Olsun ismide...
Ayrıca rekabet olması çok önemli.Rekabet yoksa kaybeden biz oluruz...
Wphone 7 tarayıcı konusunda uçmuş resmen.Oneydi be...O değilde keşke microsoft symbiana da el atsa...Symbian7 Olsun ismide...Ayrıca rekabet ol...
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Yanıtla +18
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AMC 8 dk.
Umarım bir gün geri dönerler.
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the_dedektif 16 dk.
Ne günlerdi be....
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Master-Fİ 7 yıl
Şu forumda ne kadar ergen cahil var yahu.konu kirletme yarışındalar adeta.bu tipler android markette sivilceleri için uygulama arayan tipler.
1 Yanıt Yanıtla +1
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K_Spartakus 7 yıl Master-Fİ
Master-Fİ

Şu forumda ne kadar ergen cahil var yahu.konu kirletme yarışındalar adeta.bu tipler android markette sivilceleri için uygulama arayan tipler.

arkadaşım , bende android kullanıyorum ama bu cahil ergenler gibi süper diye tutturmuyorum ...ayıp vallahi ya

insanları tahrik edip ortalığı karıştırıp birde üstüne dalga geçip , kaçıp gidiyorlar .

tek kelimeyle terbiyesiz

not : bahsettiğim kişi bana sen terbiyesiz derse şaşırmam
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RevyMan 7 yıl
Adamin teki android 1 wp 2 demis gul gul öldum la
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celfatih 7 yıl
Microsoft eğer bu windows phone 7 işletim sistemini'de vista ve windows 7 gibi yapmışsa yandınız :))) her 5 dakika bir hata raporu gönderirsiniz









:)))))))))))))))))
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İmea 7 yıl
guzelmıs
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Kabuska 7 yıl
Türkiye'ye gelirse alırım. ios ve android bir.yerden sonra sıktı, bakalım bu nasıl...
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zaftolga 7 yıl Kabuska
Kabuska
Türkiye'ye gelirse alırım. ios ve android bir.yerden sonra sıktı, bakalım bu nasıl...

haklısınız android sıktı bir yere kadar.
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anelka39 7 yıl
Samsungun focus s modeli galaxy s2 nİn wp7 modeli gibi olmus
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FİRUKO 7 yıl
Konu guncel kalsin
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TuRaN.z 7 yıl
Gordugum kadariyla yeni surumle birlikte ram ihtiyaci azalmis gibi, sanirim sistem kaynaklarini oldukca verimli kullaniyor, sistem oldukca stabil gibi, bilmem yaniliyormuyum, ayrica merak ettigim bir sey sistemin pil kullanim kapasitesine etkisi, siz ne dusunuyorsunuz bu konularda...
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Servin 7 yıl
Ben nokia müşteri hizmetleri ile görüştüğümde 2012'nin ilk çeyreği gibi getirmeyi düşünüyoruz demişlerdi de o yüzden şaşırdım. Aslında samsung omnia w modeli gayet iyi duruyor ama onlarda anlamsız cevaplar veriyorlar e-postayla bilgi isteyince.
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TuRaN.z 7 yıl
Daha iyi cihazlar gelene kadar 500 iyi bir karar olmus bencede, benim focus s baya hosuma gitti, aslinda su anki diger modellerde genelde birbirine benzer ve iyi yapidalar burda sorunsuz kullanmak icin Turkiyeye uyumlu cihazlarin cikmamasi gelmemesi hos degil tabi...
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oktayakgoz 7 yıl TuRaN.z
TuRaN.z

Daha iyi cihazlar gelene kadar 500 iyi bir karar olmus bencede, benim focus s baya hosuma gitti, aslinda su anki diger modellerde genelde birbirine benzer ve iyi yapidalar burda sorunsuz kullanmak icin Turkiyeye uyumlu cihazlarin cikmamasi gelmemesi hos degil tabi...

ama bu cihaza mutlaka amoled ekran çok iyi gidecektir.
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