Windows Phone 7 Türkiye'de! "Bütün detaylar bu videoda"

Dünyanın en büyük yazılım üreticisi olarak Microsoft, akıllı telefon pazarında da çıtayı yüksek tutmayı hedefliyor. Ekim ayında duyurduğu Windows Phone 7 platformuyla akıllı telefon arenasında yeni bir sayfa açan ve Google'ın Android ile Apple'ın iOS işletim sistemlerini geride bırakmayı hedef koyan Microsoft, bu amaç doğrultusunda önemli bir adım attı.

Dün yaptığı resmi açıklama ile Windows Phone 7'nin Mango kod adlı yeni sürümünü duyuran firma, akıllı telefonlara 500 yeni özellik eklediğini açıkladı. Multitasking (çoklu uygulama çalıştırma) ve Internet Explorer 9 entegrasyonu gibi güncellemelere ek olarak sosyal ağlar, rehber ve bulut odakllı çok sayıda güncelleme Mango sürümüyle gelenler arasında.

Nokia'nın da Windows Phone 7 platformuna dahil olmasıyla birlikte dünya çapında agresif bir yayılma politikası izlemesi beklenen Microsoft, Windows Phone 7 tabanlı akıllı telefonları yakın gelecekte Türkiye pazarına da sunacak. İşte tüm gelişmeleri Microsoft Türkiye'nin mobil çözümlerden sorumlu yöneticisi Egemen Gönen ile konuştuık.