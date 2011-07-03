Windows Phone 7, üç farklı Uluslararası Tasarım Mükemmelliği Ödülü'ne layık görüldü

Haber Editörü
Pek çok analistin 2012 yılından itibaren büyük bir yükseliş trendine geçeceğini, 2015 yılında ise Android'in hemen arkasından gelerek ikincilik koltuğunda oturacağını öngördükleri Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7, Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Derneği tarafından üç farklı Uluslararası Tasarım Mükemmeliği Ödülü'ne (International Design Excellence Awards - IDEA) layık görüldü.
Windows Phone 7, ödülleri şu kategorilerde toplamış;
- İnteraktif ürün deneyimleri kategorisi (Altın)
- Araştırma kategorisi (Gümüş)
- Tasarım stratejisi (Bronz)
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Bir kaç haftadır HTC HD7 kullanıyorum, hiç bir stabilite sorunu ile karşılaşmadım. Tek sorunu multitasking o da mango güncellemesi ile geliyor
Telefonlar donanımsal olarak geometrik bir ivmeyle gelişiyorlar, 1-2 sene içinde masaüstü sistemlere yakın performansta telefonlar göreceğiz, ram deseniz şimdiden 1gb standart oldu, 2-4gb uzak değil.
1-2 sene içinde ARM üzerinde Win8 gelince ve üreticiler tarafından telefonlara uygun arayüzler yazılınca, WP7'yi neden tercih edeyim ki telefonumda ofisimi+ev bilgisayarımı taşıyacağım Win8 varken?
Win8 karşısında Android ve iOS'un da büyük atılımlar yapmak zorunda kalacağı belli, bu durumda Microsoft WP7'ye mi yoğunlaşır, Win8'e mi?
Ayrıca geleceğe yönelik mobil işletim sistemi pazar payı tahmini yapılıp da neden Win8'den hiç bahsedilmiyor anlamıyorum.
Finansal manipülasyon,
1- İnsanları kandırarak bir menkul kıymeti almaya veya satmaya sevk etmeye veya menkul kıymetin fiyatını yapay bir seviyede tutmaya yönelik davranışlardır.
2- Menkul kıymet piyasalarında arz ve talebin serbest bir şekilde karşı karşıya gelerek fiyatları belirlemesine yönelik sürecin kasıtlı olarak engellenmesidir.
Kaynak: Wikipedia
androidin fazla şansı yok
çok doğru hernekadar winphonenin başarılı olmasını arzu etsemde tekel olmasını istemiyorum.Çünkü Rekabet herzaman bizden yana :)
A.B.D nin siyonist odaklara boyun eğmeyecek ve içinde halk sevgisi olan adamlara ihtiyacı var,
Bkz. Henry Ford
+1
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