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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Windows Phone 7, üç farklı Uluslararası Tasarım Mükemmelliği Ödülü'ne layık görüldü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,5b
1
18
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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Pek çok analistin 2012 yılından itibaren büyük bir yükseliş trendine geçeceğini, 2015 yılında ise Android'in hemen arkasından gelerek ikincilik koltuğunda oturacağını öngördükleri Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7, Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Derneği tarafından üç farklı Uluslararası Tasarım Mükemmeliği Ödülü'ne (International Design Excellence Awards - IDEA) layık görüldü.
Windows Phone 7, ödülleri şu kategorilerde toplamış;
  • İnteraktif ürün deneyimleri kategorisi (Altın)
  • Araştırma kategorisi (Gümüş)
  • Tasarım stratejisi (Bronz)

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MacLoaD 8 yıl
Windows P 7 bence şu anda en kalitelisi.Arkadaşta samsung omnia 7 var.Çok farklı bilmiyorum yani anlatılmaz yaşanır.Bende galaxy s var.yanında çocuk sistemi gibi kalıyor.daha profesyonelce bence 7 =)
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SultanApex 8 yıl
Andorid den WP7 ye geçtim. Android iyi güzeldi, ama stabil değildi. Telefonun kilidini açınca Phone uygulaması için "Force to Close" görmek insanı telefondan soğutuyordu.

Bir kaç haftadır HTC HD7 kullanıyorum, hiç bir stabilite sorunu ile karşılaşmadım. Tek sorunu multitasking o da mango güncellemesi ile geliyor
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LordMayros 8 yıl
Cok radikal ve cok kullanisli bence yaklasik 4 aydir kullaniyorum cok stabil ve kararli calisiyor ve office ve mail muthis kullanisli
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TR_001 8 yıl
her model ve her işletim sistemli akıllı telefonları (webOs/palm hariç) sıklıkla ve uzun süredir kullandım; hala da kullanıyorum. Şahsi görüşüme göre WP7, Android' den çok daha kullanışlı, profesyonel ve diğer mobil telefonlara kıyasla daha özgün bir yapıya sahip. Henüz yeni olmasının verdiği dezavantajları yok değil ama ben ileride çok daha iyi yerlerde olacağına inanıyorum. Bir de ben, Android açık kaynak kodlu yazılım olduğundan daha iyi diyenleri anlayamıyorum. Yahu telefona ayrı işletim sistemine ayrı para mı veriyorsunuz da bedava yazılım olduğu için onu tercih ediyorsunuz ? android telefonlari ilk kullananlardanım ama WP7 yi gördükten sonra Android' e elveda dedim. İyiki de demişim...
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séquestre 8 yıl
Tebrik ederiz madem ödül kazanmışlar ne diyelim.
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lazloo 8 yıl
Windows reklamı.
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Batuist 8 yıl
wp7 hiçte çalıntı bir arayüz gibi durmuyor. aksine radikal bir tasarımı var ama şahsi görüşüm çok kullanışlı değil.. daha anlaşılır ve net olmasını isterdim. Yada alışmak için biraz zaman gerekiyor. yinede şuanki haliyle tercihim olmaz. hele senkronizasyon için sizi zune programına mahkum ediyorya iğrenç ötesi bir program ve iphoneun itunes'a bağlı olmasından nefret edenler bunu gördükten sonra itunes'a rahmet okur.
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sertacarslan 8 yıl
Ben ihtimal vermiyorum WP7'nin uzun ömürlü olacağına.
Telefonlar donanımsal olarak geometrik bir ivmeyle gelişiyorlar, 1-2 sene içinde masaüstü sistemlere yakın performansta telefonlar göreceğiz, ram deseniz şimdiden 1gb standart oldu, 2-4gb uzak değil.
1-2 sene içinde ARM üzerinde Win8 gelince ve üreticiler tarafından telefonlara uygun arayüzler yazılınca, WP7'yi neden tercih edeyim ki telefonumda ofisimi+ev bilgisayarımı taşıyacağım Win8 varken?
Win8 karşısında Android ve iOS'un da büyük atılımlar yapmak zorunda kalacağı belli, bu durumda Microsoft WP7'ye mi yoğunlaşır, Win8'e mi?
Ayrıca geleceğe yönelik mobil işletim sistemi pazar payı tahmini yapılıp da neden Win8'den hiç bahsedilmiyor anlamıyorum.
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kımyasal 8 yıl
enteresan birilerinin cebine dolar koyulmus sankı bu kadar odul topluyor :)
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tobold 8 yıl

kımyasal

enteresan birilerinin cebine dolar koyulmus sankı bu kadar odul topluyor :)


Finansal manipülasyon,

1- İnsanları kandırarak bir menkul kıymeti almaya veya satmaya sevk etmeye veya menkul kıymetin fiyatını yapay bir seviyede tutmaya yönelik davranışlardır.
2- Menkul kıymet piyasalarında arz ve talebin serbest bir şekilde karşı karşıya gelerek fiyatları belirlemesine yönelik sürecin kasıtlı olarak engellenmesidir.

Kaynak: Wikipedia
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Mimar SaNAN 8 yıl
android VS windows
androidin fazla şansı yok
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Klasör.:X:. 8 yıl
johnm
Pc deki gibi telefondada tekel olmazlar inşallah Andorid öper geçer bunları :)

çok doğru hernekadar winphonenin başarılı olmasını arzu etsemde tekel olmasını istemiyorum.Çünkü Rekabet herzaman bizden yana :)
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tobold 8 yıl
Analistlerin ve abuk kuruluşların bu windows phone u abartma çabası gerçekten ilginç, tüm yahudi lobilerinden wm ye full destek..
A.B.D nin siyonist odaklara boyun eğmeyecek ve içinde halk sevgisi olan adamlara ihtiyacı var,
Bkz. Henry Ford
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96kbpsilegireninsan 8 yıl

Klasör.:X:.

johnm

Pc deki gibi telefondada tekel olmazlar inşallah Andorid öper geçer bunları :)


çok doğru hernekadar winphonenin başarılı olmasını arzu etsemde tekel olmasını istemiyorum.Çünkü Rekabet herzaman bizden yana :)


+1
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manyakurt 8 yıl
Einstein
Çalıntı arayüz (Altın)

kaynak ?
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jibe 8 yıl
Microsoft haketmiş gerçekten piyasadaki diğer işletim sistemlerinin arayüzleri birbirine benziyor ufak tefek farklar dışında.
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