Windows Phone 7, üç farklı Uluslararası Tasarım Mükemmelliği Ödülü'ne layık görüldü

Pek çok analistin 2012 yılından itibaren büyük bir yükseliş trendine geçeceğini, 2015 yılında ise Android'in hemen arkasından gelerek ikincilik koltuğunda oturacağını öngördükleri Microsoft'un yeni nesil mobil işletim sistemi Windows Phone 7, Amerika Endüstriyel Tasarımcılar Derneği tarafından üç farklı Uluslararası Tasarım Mükemmeliği Ödülü'ne (International Design Excellence Awards - IDEA) layık görüldü.

Windows Phone 7, ödülleri şu kategorilerde toplamış;

İnteraktif ürün deneyimleri kategorisi ( Altın )

) Araştırma kategorisi ( Gümüş )

) Tasarım stratejisi (Bronz)

