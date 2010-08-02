Windows Phone 7'nin çıkış tarihi hakkında bazı bilgiler ortaya çıktı

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Mobile'ın son versiyonu olan Windows Phone 7'nin piyasaya çıkış tarihi ile ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Microsoft'ta göreveli Kevin Turner (COO-Operasyonlardan sorumlu üst yönetici) tarafından yapıldığı belirtilen açıklamaya göre Windows Phone 7, tahmin edilenin aksine ilk olarak Avrupa'da, daha sonra da Amerika'da kullanıma sunulacak.

Kevin Turner tarafından yapıldığı iddia edilen açıklamada Avrupa'daki kullanıcıların Windows Phone 7 ile Ekim ayında tanışacağı, bu tarihin Amerika'da ise Kasım ayını bulacağı ifade edildi. Apple ve son zamanlarda da Google'ın mobil işletim sistemi konusunda kaydettikleri büyük aşamalardan sonra Microsoft'un Windows Phone 7 ile neler yapacağı büyük merak konusu.